Отключение света в Одессе 4 июня: кому нужно подготовиться

Сегодня одесситов ждет большое отключение домов от электроэнергии.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 4 июня в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 9:00 до 12:00 электроэнергию отключат по таким адресам:

1-я линия, 18, 124, 128, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 168, 170, 172, 174, 176, 180, 181, 185, уч2, 187, 194, 200, 202, 206, 208, 224, 248, 249, 257, 258

1-я линия Марии Демченко, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 20

12-я линия Дачи Ковалевского, 1, 6, 142/2 д.1, 9

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 182, 184, 186, 188, 190, 1уч., 153/13, 191, 193, 250, 251, 259, 260, 262

2-й переулок Амундсена, 3/4, 6/3

2-я линия Марии Демченко, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 31

3-й переулок Амундсена, 610, 6/2, 6/7, 65

3-я линия Лиманчик, 1, 5, 6, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268

3-я линия Марии Демченко, , 5, 8, 10, 13, 17, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67

3-я Суворовская улица, 11, 135, 148, 161, 6/196, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223

30-я линия, 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245

4-я линия Марии Демченко, 11, 13

5-я линия Дачи Ковалевского, 270

5-я линия Марии Демченко, 6, 17, 21, 26, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 90, 78/40, 94, 95, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 262, 264, 268, 270, 8632

5-я Суворовская улица, уч8, 11

6-я линия Дачи Ковалевского, 11, 15, 21, 30, 36, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121

9-я линия Дачи Ковалевского, 12

Белорусская улица, 6А, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22а, 14а, 20, 16а, 4а, 22, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 322

Вершинная улица, 16/1, 16/2, 3, 25, 2, 17, 33, 31а, 21, 9, 25а, 7, 6, 13, 29, 4А, 10б, 23, 1, 15, 11, 5, 10г, 10, 14а, 10А, 13а, 12, 14, 31, 27, 4, 19, 8, 16

Ветрова улица, 43

Вячеслава Кириллова улица, 1Б, 4/2И, 9б, 6/1, 12Б, 9, 9а, 7, 9б1, 7а, 1/3, 1/3ж, 13, 1/1, 1, 1/1А, 6/а, 6/4, 9В, 1/2А, 11, 1а, 4, 12, 14, 2/3, 1/3з, 2/2, 2Д, 6а, 4/1, 6, 1А3, 4/2, 1/3В, 2, 2А

Гетманский переулок, 4

Дача Ковалевского улица, 7, 102, 103, 105, 107, 111, 119, 130, 132, 134, 103/4, 142, 103/6, 103/5, 7 лінія, 142/43, 2/130, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 103/3, 132/А, 103/13, 111/С, 103/7, 111/М, 144а, 103/14, 111/ Г/Д, 144в, 111У, 107/109, 144Ж, 111Н, 132А, 9 Лінія, 103/13а13, 103/16, 111Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 140/10, 142уч.12, 142.153/13, 144/5, 140уч3, 144/3, 144/6, 144/1, 140/14, 140/12, 140/11, 140/8, 140/7, 140/9, 140/13, 140/5, 144, 1403, 1406, 107109, 142217

Марии Демченко улица, 4а Лінія, 1Б, 91, 265, 72, 14уч, 79, 75, 54, 13, 7, 52, 48, 81, 77, 18, 3, 64/12, 73, 67А, 32, 83, 1, 68А, 26, 68, 25, 34, 85, 56, 27, 93, 243, 237, 60, 3лин24, 4лин66, 1/1А, 4/1, 3лин22, 4лин30, 4лин19, 50, 3лин67, 1/4, 1/7, 4/2, 97, 2лин25, 1/2, 2лин37, 69

Мичурина улица, 3а, 5б, 5, 5а, 3, 34, 3б, 3а4, 7в

Николая Стражеско, 1Б, 4, 1А/1, 2

Ореховая улица, 177, 196, 252, 2уч.261, 192

переулок Амундсена, 1, 3, 5, 6, 9, 11

переулок Ковалевского, 9

Просвещения улица, 207, 4а, 1/24, 1/33165, 1/3, 1\13203, 154, 210, 197, 156, 160, 169, 199, 205, 246, 255, 152, 254, 195, 201, 164, 218, 1/7, 253, 1В, 171, 216, 166, 212, 150, 220, 167, 173, 1/1, 5, 4б, 4, 1а, 3/а, 1/5, 3, 2, 9, 11, 3/2, 1, 3а, 1/11

Эстонская улица, 10А, 1, 5а, 6а, 2а, 3А, 8а, 6/1, 4А, 3, 4, 5, 6, 8

Эстонский переулок, 4, 5, 11, 1а, 1, 2, 3, 6, 7, 13

Якутская улица, 4, 6а, 2, 6, 8, 10

С 9:00 до 17:00 электроэнергию отключат по таким адресам:

Академика Филатова улица, 62/2

Артиллерийская улица, 3А

Балковская улица, 106

Боженко улица, 1, 3, 5, 7, 11, 6Б, 6, 8, 9

Гайдара улица, 23, 25, 27, 29, 31

Маршала Малиновского улица, 31, 33, 35, 37, 41, 49, 51, 61/2, 47А, 35/2, 53/1, 65ком, 53, 55, 57, 61, 551

Новикова улица, 10, 12Г, 12 А, 12А, 12Б, 12В, 12/В, 2А

Столбовая улица, 22, 24Б, 24, 26, 24/11, 24а, 20, 20А

Суперфосфатная улица, 17а, 1\2, 6, 21, 7, 16А, 28, 40, 30, 18, 3, 9А, 33, 3Б, 23А, 16, 13, 38, 17Б, 26, 4, 19, 27, 9б, 14, 40А, 12, 5, 34, 25, 23, 3В

С 9:00 до 19:00 электроэнергию отключат по таким адресам:

2-й Восточный переулок, 9

Академика Гаркавого улица, 35, 48а, 43, 29, 33, 37а, 37, 156, 31, 148, 150, 47, 51, 15, 53, 152

Ашхабадская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 12б, 25а, 12а, 28а, 24, 28б, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

Бессарабская улица, 2, 4, 6, 4Б

Библиотечная улица, 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21

Болградская улица, 2, 4, 6, 20/1, 22\1, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26

Бородинская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 11А, 8А, 19/1, 4А, 18А, 17А, 6, 13А, 22А, 10А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41

Ветеранов Труда улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 11А, 17А, 39, 4Б, 44А, 13А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49

Гагарина проспект, 1

Генерала Доватора улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 44А, 52А, 47А, 42а, 44Б, 17 Б, 30, 27А, 23А, 53А, 45А, 21А, 19А, 25Б, 1а, 46А, 11А, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62

Дальницкое шоссе, 19

Житомирская улица, 41, 9а, 132А, 1, 27, 51А, 60, 44, 200, 165, 64, 58, 21, 176, 202, 184б, 186а, 170, 5, 7а1, 7, 154

Июльская улица, 1, 3, 5, 6, 7, 6а, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31

Карпатская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21А, 7А, 4а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Клиновая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 28а, 25Б, 18, 2а, 32а, 26а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Крайняя улица, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 40А, 18А, 14А, 42А, 12А, 8/4, 34б, 46А, 56/1, 30 А, 5/7, 11, 5В, 28А, 7б, 5А, 5Б, 4/2, 48А, 38А, 61А, 44А, 70А, 29А, 49А, 58А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 88

Левадная улица, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16А, 9, 1А, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28

Леонова улица, 57

Магистральная улица, 31Н, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 39А, 21А, 31а7, 6В, 31А, 31д, 16А, 31\4, 50а, 42а, 31з, 31Б, 31К, 31Л, 33/2, 31В, 31В/1, 18А, 8А, 31г, 34, 31Е, 6а, 28А, 33а4, 12б, 37А, 35/2, 19А, 35а, 12А, 33а, 33 б, 33б, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 46, 48

Могилевская улица, 2а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 13А, 9, 18А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22

Молодёжная улица, 2, 3, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9А, 1А, 31, 28А, 29А, 8а, 9Б, 1В, 9В, 9Г, 32, 33, 34

Нескучная улица, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 13а, 36А, 52А, 1А, 52А14, 14/1, 45А, 23А, 18А, 39А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 57, 59, 61

Николая Аркаса улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 14/3, 8А, 22А, 6А, 50А, 6Б, 14/10, 36А, 28А, 3А, 29, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Панаса Мирного улица, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34

Патриотическая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 21Б, 2А, 30а, 7А, 14а, 28, 30, 32, 34, 36, 22А

переулок Гагарина, 20, 9Б, 16, 13а, 3А, 2а, 12а, 11, 12, 5, 13, 6, 21, 9, 9/1, 1, 11А, 1б, 19а, 8а, 4а, 15, 23, 2, 10, 12Б, 25, 8, 17, 9а, 3, 18, 14, 4, 19, 14А

Петра Лещенко улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 41А, 33А, 1А, 25А, 13А

Південна-Авангард вулиця, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 7А, 23, 33, 35, 35А

Подольская улица, 2, 4, 6, 8, 10, 26А, 12, 18А, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34

Полевая улица, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 28А, 33, 27А, 2а, 24а, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 49

Рижська вулиця, 17, 28А, 24А, 21, 13, 15, 16, 12, 15А, 22, 24, 14, 19, 20, 8, 3, 2, 4, 18, 5, 6, 1Б, 7, 1, 23, 34, 25, 28/2, 27, 31, 26, 32, 29, 30, 33, 1А

Самарская улица

1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 41\2, 71А, 1А, 11А, 46А, 50, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75

1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 41\2, 71А, 1А, 11А, 46А, 50, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75 Самолётная улица, 47, 52, 44а, 44

Северная улица, 30 А, 1, 34 А, 2, 18 А, 40 А, 11А, 42 А, 34 В, 22А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44

Селянская улица, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23А, 19А, 13А, 28А, 22, 20/1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 371, 14а

Смоленская улица, 24А, 1, 2, 3, 4, 19А, 5, 20А, 49А, 46б, 36а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51

Солнечная улица, 1, 4, 5, 6, 7, 10, 22а, 1Б, 22Б, 23А, 2а, 1а, 1В, 36А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 41

Сосюры улица, 1, 44, 51а, 1а, 59А, 45, 74А, 66А, 76а, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82

Сталепрокатная улица, 3А, 11А, 5, 10, 8, 8/1, 2, 3, 9, 3Б, 7/5, 6, 25, 34, 22Б, 30, 19а, 1, 32, 22, 24, 418/26, 27, 19, 23, 14, 17/19, 17, 20, 18, 11, 16, 15, 21

Сталепрокатний провулок, 13

Творческая улица, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 34А, 20А, 48А, 4А, 22А, 42А, 44А, 23а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

Тираспольская улица, 25

Тираспольское шоссе, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 13а

Транспортная улица, 10, 11

Удельный переулок, 6

Улитина улица, 23, 25, 25б, 19, 23А, 21, 21А

Уманская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 25Б, 20А, 25А, 29, 25В, 24а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 251, 252

Умова улица, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 1/1а, 9А, 27А, 21а, 19, 21Б, 1а, 21, 23, 25, 27, 29, 54, 75, 77, 79, 100, 102, 108, 114, 116, 120, 122, 1121, 1992

Урожайная улица, 4, 5, 6, 17а, 28А, 8, 36а, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44

С 23:00 до 02:00 электроэнергию отключат по таким адресам:

Академика Заболотного улица, 28, 30, 34

Генерала Бочарова улица, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 29, 31, 41, 43, 47

Давида Ойстраха улица, 6, 8, 10, 18

Добровольского проспект, 131, 139, 139 А

Крымская улица, 80, 82, 72А

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