Отключение света в Одессе 4 июня: кому нужно подготовиться

Сегодня одесситов ждет большое отключение домов от электроэнергии.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 4 июня в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 9:00 до 12:00 электроэнергию отключат по таким адресам:
- 1-я линия, 18, 124, 128, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 168, 170, 172, 174, 176, 180, 181, 185, уч2, 187, 194, 200, 202, 206, 208, 224, 248, 249, 257, 258
- 1-я линия Марии Демченко, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 20
- 12-я линия Дачи Ковалевского, 1, 6, 142/2 д.1, 9
- 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 182, 184, 186, 188, 190, 1уч., 153/13, 191, 193, 250, 251, 259, 260, 262
- 2-й переулок Амундсена, 3/4, 6/3
- 2-я линия Марии Демченко, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 31
- 3-й переулок Амундсена, 610, 6/2, 6/7, 65
- 3-я линия Лиманчик, 1, 5, 6, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268
- 3-я линия Марии Демченко, , 5, 8, 10, 13, 17, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67
- 3-я Суворовская улица, 11, 135, 148, 161, 6/196, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223
- 30-я линия, 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245
- 4-я линия Марии Демченко, 11, 13
- 5-я линия Дачи Ковалевского, 270
- 5-я линия Марии Демченко, 6, 17, 21, 26, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 90, 78/40, 94, 95, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 262, 264, 268, 270, 8632
- 5-я Суворовская улица, уч8, 11
- 6-я линия Дачи Ковалевского, 11, 15, 21, 30, 36, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121
- 9-я линия Дачи Ковалевского, 12
- Белорусская улица, 6А, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22а, 14а, 20, 16а, 4а, 22, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 322
- Вершинная улица, 16/1, 16/2, 3, 25, 2, 17, 33, 31а, 21, 9, 25а, 7, 6, 13, 29, 4А, 10б, 23, 1, 15, 11, 5, 10г, 10, 14а, 10А, 13а, 12, 14, 31, 27, 4, 19, 8, 16
- Ветрова улица, 43
- Вячеслава Кириллова улица, 1Б, 4/2И, 9б, 6/1, 12Б, 9, 9а, 7, 9б1, 7а, 1/3, 1/3ж, 13, 1/1, 1, 1/1А, 6/а, 6/4, 9В, 1/2А, 11, 1а, 4, 12, 14, 2/3, 1/3з, 2/2, 2Д, 6а, 4/1, 6, 1А3, 4/2, 1/3В, 2, 2А
- Гетманский переулок, 4
- Дача Ковалевского улица, 7, 102, 103, 105, 107, 111, 119, 130, 132, 134, 103/4, 142, 103/6, 103/5, 7 лінія, 142/43, 2/130, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 103/3, 132/А, 103/13, 111/С, 103/7, 111/М, 144а, 103/14, 111/ Г/Д, 144в, 111У, 107/109, 144Ж, 111Н, 132А, 9 Лінія, 103/13а13, 103/16, 111Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 140/10, 142уч.12, 142.153/13, 144/5, 140уч3, 144/3, 144/6, 144/1, 140/14, 140/12, 140/11, 140/8, 140/7, 140/9, 140/13, 140/5, 144, 1403, 1406, 107109, 142217
- Марии Демченко улица, 4а Лінія, 1Б, 91, 265, 72, 14уч, 79, 75, 54, 13, 7, 52, 48, 81, 77, 18, 3, 64/12, 73, 67А, 32, 83, 1, 68А, 26, 68, 25, 34, 85, 56, 27, 93, 243, 237, 60, 3лин24, 4лин66, 1/1А, 4/1, 3лин22, 4лин30, 4лин19, 50, 3лин67, 1/4, 1/7, 4/2, 97, 2лин25, 1/2, 2лин37, 69
- Мичурина улица, 3а, 5б, 5, 5а, 3, 34, 3б, 3а4, 7в
- Николая Стражеско, 1Б, 4, 1А/1, 2
- Ореховая улица, 177, 196, 252, 2уч.261, 192
- переулок Амундсена, 1, 3, 5, 6, 9, 11
- переулок Ковалевского, 9
- Просвещения улица, 207, 4а, 1/24, 1/33165, 1/3, 1\13203, 154, 210, 197, 156, 160, 169, 199, 205, 246, 255, 152, 254, 195, 201, 164, 218, 1/7, 253, 1В, 171, 216, 166, 212, 150, 220, 167, 173, 1/1, 5, 4б, 4, 1а, 3/а, 1/5, 3, 2, 9, 11, 3/2, 1, 3а, 1/11
- Эстонская улица, 10А, 1, 5а, 6а, 2а, 3А, 8а, 6/1, 4А, 3, 4, 5, 6, 8
- Эстонский переулок, 4, 5, 11, 1а, 1, 2, 3, 6, 7, 13
- Якутская улица, 4, 6а, 2, 6, 8, 10
С 9:00 до 17:00 электроэнергию отключат по таким адресам:
- Академика Филатова улица, 62/2
- Артиллерийская улица, 3А
- Балковская улица, 106
- Боженко улица, 1, 3, 5, 7, 11, 6Б, 6, 8, 9
- Гайдара улица, 23, 25, 27, 29, 31
- Маршала Малиновского улица, 31, 33, 35, 37, 41, 49, 51, 61/2, 47А, 35/2, 53/1, 65ком, 53, 55, 57, 61, 551
- Новикова улица, 10, 12Г, 12 А, 12А, 12Б, 12В, 12/В, 2А
- Столбовая улица, 22, 24Б, 24, 26, 24/11, 24а, 20, 20А
- Суперфосфатная улица, 17а, 1\2, 6, 21, 7, 16А, 28, 40, 30, 18, 3, 9А, 33, 3Б, 23А, 16, 13, 38, 17Б, 26, 4, 19, 27, 9б, 14, 40А, 12, 5, 34, 25, 23, 3В
С 9:00 до 19:00 электроэнергию отключат по таким адресам:
- 2-й Восточный переулок, 9
- Академика Гаркавого улица, 35, 48а, 43, 29, 33, 37а, 37, 156, 31, 148, 150, 47, 51, 15, 53, 152
- Ашхабадская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 12б, 25а, 12а, 28а, 24, 28б, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
- Бессарабская улица, 2, 4, 6, 4Б
- Библиотечная улица, 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21
- Болградская улица, 2, 4, 6, 20/1, 22\1, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26
- Бородинская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 11А, 8А, 19/1, 4А, 18А, 17А, 6, 13А, 22А, 10А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
- Ветеранов Труда улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 11А, 17А, 39, 4Б, 44А, 13А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49
- Гагарина проспект, 1
- Генерала Доватора улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 44А, 52А, 47А, 42а, 44Б, 17 Б, 30, 27А, 23А, 53А, 45А, 21А, 19А, 25Б, 1а, 46А, 11А, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62
- Дальницкое шоссе, 19
- Житомирская улица, 41, 9а, 132А, 1, 27, 51А, 60, 44, 200, 165, 64, 58, 21, 176, 202, 184б, 186а, 170, 5, 7а1, 7, 154
- Июльская улица, 1, 3, 5, 6, 7, 6а, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31
- Карпатская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21А, 7А, 4а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- Клиновая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 28а, 25Б, 18, 2а, 32а, 26а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
- Крайняя улица, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 40А, 18А, 14А, 42А, 12А, 8/4, 34б, 46А, 56/1, 30 А, 5/7, 11, 5В, 28А, 7б, 5А, 5Б, 4/2, 48А, 38А, 61А, 44А, 70А, 29А, 49А, 58А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 88
- Левадная улица, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16А, 9, 1А, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28
- Леонова улица, 57
- Магистральная улица, 31Н, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 39А, 21А, 31а7, 6В, 31А, 31д, 16А, 31\4, 50а, 42а, 31з, 31Б, 31К, 31Л, 33/2, 31В, 31В/1, 18А, 8А, 31г, 34, 31Е, 6а, 28А, 33а4, 12б, 37А, 35/2, 19А, 35а, 12А, 33а, 33 б, 33б, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 46, 48
- Могилевская улица, 2а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 13А, 9, 18А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
- Молодёжная улица, 2, 3, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9А, 1А, 31, 28А, 29А, 8а, 9Б, 1В, 9В, 9Г, 32, 33, 34
- Нескучная улица, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 13а, 36А, 52А, 1А, 52А14, 14/1, 45А, 23А, 18А, 39А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 57, 59, 61
- Николая Аркаса улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 14/3, 8А, 22А, 6А, 50А, 6Б, 14/10, 36А, 28А, 3А, 29, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
- Панаса Мирного улица, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34
- Патриотическая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 21Б, 2А, 30а, 7А, 14а, 28, 30, 32, 34, 36, 22А
- переулок Гагарина, 20, 9Б, 16, 13а, 3А, 2а, 12а, 11, 12, 5, 13, 6, 21, 9, 9/1, 1, 11А, 1б, 19а, 8а, 4а, 15, 23, 2, 10, 12Б, 25, 8, 17, 9а, 3, 18, 14, 4, 19, 14А
- Петра Лещенко улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 41А, 33А, 1А, 25А, 13А
- Південна-Авангард вулиця, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 7А, 23, 33, 35, 35А
- Подольская улица, 2, 4, 6, 8, 10, 26А, 12, 18А, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
- Полевая улица, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 28А, 33, 27А, 2а, 24а, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 49
- Рижська вулиця, 17, 28А, 24А, 21, 13, 15, 16, 12, 15А, 22, 24, 14, 19, 20, 8, 3, 2, 4, 18, 5, 6, 1Б, 7, 1, 23, 34, 25, 28/2, 27, 31, 26, 32, 29, 30, 33, 1А
- Самарская улица
1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 41\2, 71А, 1А, 11А, 46А, 50, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75
- Самолётная улица, 47, 52, 44а, 44
- Северная улица, 30 А, 1, 34 А, 2, 18 А, 40 А, 11А, 42 А, 34 В, 22А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44
- Селянская улица, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23А, 19А, 13А, 28А, 22, 20/1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 371, 14а
- Смоленская улица, 24А, 1, 2, 3, 4, 19А, 5, 20А, 49А, 46б, 36а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51
- Солнечная улица, 1, 4, 5, 6, 7, 10, 22а, 1Б, 22Б, 23А, 2а, 1а, 1В, 36А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 41
- Сосюры улица, 1, 44, 51а, 1а, 59А, 45, 74А, 66А, 76а, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82
- Сталепрокатная улица, 3А, 11А, 5, 10, 8, 8/1, 2, 3, 9, 3Б, 7/5, 6, 25, 34, 22Б, 30, 19а, 1, 32, 22, 24, 418/26, 27, 19, 23, 14, 17/19, 17, 20, 18, 11, 16, 15, 21
- Сталепрокатний провулок, 13
- Творческая улица, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 34А, 20А, 48А, 4А, 22А, 42А, 44А, 23а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
- Тираспольская улица, 25
- Тираспольское шоссе, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 13а
- Транспортная улица, 10, 11
- Удельный переулок, 6
- Улитина улица, 23, 25, 25б, 19, 23А, 21, 21А
- Уманская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 25Б, 20А, 25А, 29, 25В, 24а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 251, 252
- Умова улица, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 1/1а, 9А, 27А, 21а, 19, 21Б, 1а, 21, 23, 25, 27, 29, 54, 75, 77, 79, 100, 102, 108, 114, 116, 120, 122, 1121, 1992
- Урожайная улица, 4, 5, 6, 17а, 28А, 8, 36а, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44
С 23:00 до 02:00 электроэнергию отключат по таким адресам:
- Академика Заболотного улица, 28, 30, 34
- Генерала Бочарова улица, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 29, 31, 41, 43, 47
- Давида Ойстраха улица, 6, 8, 10, 18
- Добровольского проспект, 131, 139, 139 А
- Крымская улица, 80, 82, 72А