Отключение света в Одессе 30 апреля: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 738 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 30 апреля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-а Амбулаторна провулок 2, 3, 7, 9, 7/2, 7а, 1, 5, 11
- 2-а Амбулаторна провулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 6а, 3а, 7а, 12а
- 2-й Тупиковый переулок 8, 19, 21
- 3-я Садовая улица 30
- Александра Кутузакия улица 1, 3, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64
- Амбулаторная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2а, 4а, 10а, 10, 11, 13, 15
- Василия Симоненко улица 47, 12б, 31б, 50, 30г, 62, 52, 44, 3, 9, 21, 7, 13, 11, 56, 31, 29б, 46, 33, 31/б, 42, 38, 49а, 35, 49, 40а, 39а, 39, 41, 58, 2, 29а, 54, 15, 28, 36а, 39б, 41а, 31в, 29, 48, 45, 36, 37, 3а, 1, 19, 43, 11/3, 5а, 5, 27, 11б, 23, 17а, 17, 60, 33а
- Венгера улица Полностью
- Верфяний провулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9а, 13а, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 10а
- Володи Дубинина улица 12, 9/1, 14, 4, 19, 6а, 20, 23, 8, 10, 16а, 11, 18, 13, 9, 18а, 6, 21, 12а, 15, 16, 2, 17
- Жемчужная улица 10, 26
- Звёздная улица 14г
- Зелёная улица 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 10/2, 18/1, 10/4, 10/3, 8а, 10а, 10/5, 22, 6а, 24, 4а
- Зои Космодемьянской улица 16в
- Лиманная улица Полностью
- Макарова улица 3, 7, 3а, 7а, 5
- масив 11, 21/7, 10
- Николая Гефта улица 25а, 22а, 21, 23а, 35, 15, 29, 19, 4, 29/4, 13/5, 2, 22, 16, 20, 6, 18, 13
- Николая Троицкого улица 27/1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 31/1, 27/2, 17/3, 29а, 18а, 8а, 29/5, 19/2, 29/1, 25а, 21/2, 31/4, 6а, 21/4, 31/3, 16, 21/1, 3/10, 13/1, 4а, 15а, 10д, 29/3, 13/2, 17, 23, 25, 27, 31, 33
- Оборонна 111
- переулок Атамана Кошевого 4б, 7, 9, 10, 11, 9а, 7а, 12, 17а, 8а, 5в, 5б, 10а, 4а, 18а, 11а, 14а, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 6б
- переулок Раисы Сергиенко 10, 6а, 2, 6, 14, 8а, 4, 8, 12, 12а
- ПРИЛИМАНСЬКЕ Полностью
- Приморская улица 52
- с/т “Промінь” 6
- Садова провулок 1, 2, 12
- Садовый переулок 11б
- Свободы проспект 71/2, 75/1, 71/5, 71/1, 71, 89/7, 52/7, 54/3, 93, 73/5, 58/2, 73/4, 58/1, 54/1, 58, 73, 58/6, 73/1, 54/, 87, 52/6, 58/3, 71д, 52/1, 52/4, 52, 53, 73/7, 58/5, 73/2, 58/4, 73/3, 54, 30/1, 30/4, 32/5, 61/9, 38/3, 69а, 66/10, 36/3, 65/6, 65/3, 34, 61/7, 65/4, 61/4, 32/2, 30/2, 36/9, 65/1, 61/1, 36/11, 30/5, 28, 29/2, 30, 36/6, 65/5, 66/1, 65, 32/3, 69, 28/2, 38, 61/3, 36/Г, 32, 69/2, 30/6, 36/5, 63, 32/6, 36а, 61/12, 29, 38/1, 65/2, 69/5, 36/2, 61/8, 38/4, 71/4, 32/8, 61/2, 32/7, 36/12, 61/5, 89/11, 85/2, 85/6, 95/2, 50/6, 95, 60/6, 79/4, 79/1, 85/3, 87/15, 95/3, 87/7, 50/5, 89/6, 95/4, 46/1, 89/9, 48/2, 89/12, 89б, 60/3, 60, 85а, 87/12, 87/9, 89/3, 60/5, 46/2, 87/2, 87/14, 52/2, 50, 87/19, 79/3, 50/, 87/6, 87/10, 95/1, 79, 48/9, 85/1, 50/2, 89/2, 89/14, 89/, 85/4, 60/2, 89/1, 79/5, 87/4, 50/3, 50/4, 89/13, 77а, 79-Г, 89/4, 87/17, 50/1, 87/18, 60/7, 87/8, 62, 60/4, 48, 87/13, 48/8, 85/5, 75/7, 75/2, 75/5, 75/6, 75/4, 75/3, 71/8, 61
- Таїрово Полностью
- Центральная улица Полностью
- Червоний Хутір Полностью
- Чорноморка Полностью
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Амурская улица 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 33/2, 39, 41, 43, 45, 47, 24 А
- Добровольского проспект 151_1, 157, 159
- Колонтаевская улица 8/1, 9/11, 8
- Косвенная улица 74/76, 42А, 56/3, 48, 54, 44, 52, 60, 50, 56, 68, 58, 62
- Маковая улица 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60
- Паустовского улица 3, 5, 7, 9, 13, 15, 19
- Посмитного улица 22
- Садиковська вулиця 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44
- Северная улица 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 164
- Средняя улица 38, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 49А, 50, 38/1, 51, 53, 55, 57, 59
- Южная улица 19/1, 17, 19, 21, 23, 28, 30, 32, 34
Фото: 112