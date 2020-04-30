Отключение света в Одессе 30 апреля: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 738 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 30 апреля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-а Амбулаторна провулок 2, 3, 7, 9, 7/2, 7а, 1, 5, 11

2-а Амбулаторна провулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 6а, 3а, 7а, 12а

2-й Тупиковый переулок 8, 19, 21

3-я Садовая улица 30

Александра Кутузакия улица 1, 3, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Амбулаторная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2а, 4а, 10а, 10, 11, 13, 15

Василия Симоненко улица 47, 12б, 31б, 50, 30г, 62, 52, 44, 3, 9, 21, 7, 13, 11, 56, 31, 29б, 46, 33, 31/б, 42, 38, 49а, 35, 49, 40а, 39а, 39, 41, 58, 2, 29а, 54, 15, 28, 36а, 39б, 41а, 31в, 29, 48, 45, 36, 37, 3а, 1, 19, 43, 11/3, 5а, 5, 27, 11б, 23, 17а, 17, 60, 33а

Венгера улица Полностью

Верфяний провулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9а, 13а, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 10а

Володи Дубинина улица 12, 9/1, 14, 4, 19, 6а, 20, 23, 8, 10, 16а, 11, 18, 13, 9, 18а, 6, 21, 12а, 15, 16, 2, 17

Жемчужная улица 10, 26

Звёздная улица 14г

Зелёная улица 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 10/2, 18/1, 10/4, 10/3, 8а, 10а, 10/5, 22, 6а, 24, 4а

Зои Космодемьянской улица 16в

Лиманная улица Полностью

Макарова улица 3, 7, 3а, 7а, 5

масив 11, 21/7, 10

Николая Гефта улица 25а, 22а, 21, 23а, 35, 15, 29, 19, 4, 29/4, 13/5, 2, 22, 16, 20, 6, 18, 13

Николая Троицкого улица 27/1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 31/1, 27/2, 17/3, 29а, 18а, 8а, 29/5, 19/2, 29/1, 25а, 21/2, 31/4, 6а, 21/4, 31/3, 16, 21/1, 3/10, 13/1, 4а, 15а, 10д, 29/3, 13/2, 17, 23, 25, 27, 31, 33

Оборонна 111

переулок Атамана Кошевого 4б, 7, 9, 10, 11, 9а, 7а, 12, 17а, 8а, 5в, 5б, 10а, 4а, 18а, 11а, 14а, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 6б

переулок Раисы Сергиенко 10, 6а, 2, 6, 14, 8а, 4, 8, 12, 12а

ПРИЛИМАНСЬКЕ Полностью

Приморская улица 52

с/т “Промінь” 6

Садова провулок 1, 2, 12

Садовый переулок 11б

Свободы проспект 71/2, 75/1, 71/5, 71/1, 71, 89/7, 52/7, 54/3, 93, 73/5, 58/2, 73/4, 58/1, 54/1, 58, 73, 58/6, 73/1, 54/, 87, 52/6, 58/3, 71д, 52/1, 52/4, 52, 53, 73/7, 58/5, 73/2, 58/4, 73/3, 54, 30/1, 30/4, 32/5, 61/9, 38/3, 69а, 66/10, 36/3, 65/6, 65/3, 34, 61/7, 65/4, 61/4, 32/2, 30/2, 36/9, 65/1, 61/1, 36/11, 30/5, 28, 29/2, 30, 36/6, 65/5, 66/1, 65, 32/3, 69, 28/2, 38, 61/3, 36/Г, 32, 69/2, 30/6, 36/5, 63, 32/6, 36а, 61/12, 29, 38/1, 65/2, 69/5, 36/2, 61/8, 38/4, 71/4, 32/8, 61/2, 32/7, 36/12, 61/5, 89/11, 85/2, 85/6, 95/2, 50/6, 95, 60/6, 79/4, 79/1, 85/3, 87/15, 95/3, 87/7, 50/5, 89/6, 95/4, 46/1, 89/9, 48/2, 89/12, 89б, 60/3, 60, 85а, 87/12, 87/9, 89/3, 60/5, 46/2, 87/2, 87/14, 52/2, 50, 87/19, 79/3, 50/, 87/6, 87/10, 95/1, 79, 48/9, 85/1, 50/2, 89/2, 89/14, 89/, 85/4, 60/2, 89/1, 79/5, 87/4, 50/3, 50/4, 89/13, 77а, 79-Г, 89/4, 87/17, 50/1, 87/18, 60/7, 87/8, 62, 60/4, 48, 87/13, 48/8, 85/5, 75/7, 75/2, 75/5, 75/6, 75/4, 75/3, 71/8, 61

Таїрово Полностью

Центральная улица Полностью

Червоний Хутір Полностью

Чорноморка Полностью

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Амурская улица 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 33/2, 39, 41, 43, 45, 47, 24 А

Добровольского проспект 151_1, 157, 159

Колонтаевская улица 8/1, 9/11, 8

Косвенная улица 74/76, 42А, 56/3, 48, 54, 44, 52, 60, 50, 56, 68, 58, 62

Маковая улица 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60

Паустовского улица 3, 5, 7, 9, 13, 15, 19

Посмитного улица 22

Садиковська вулиця 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44

Северная улица 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 164

Средняя улица 38, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 49А, 50, 38/1, 51, 53, 55, 57, 59

Южная улица 19/1, 17, 19, 21, 23, 28, 30, 32, 34

Фото: 112

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.