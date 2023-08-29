Отключение света в Одессе 29 августа: адреса

Сегодня, 29 августа, ДТЭК «Одесские электросети» проводит аварийно-восстановительные работы на линиях электросетей. Часть улиц города осталась без электроснабжения. По некоторым адресам света не будет до 20:00.
Центральный РЭС
Работы продлятся до 17:00:
- Базарная ул., 1 – 4,
- Веры Инбер ул., 11 – 17,
- Еврейская ул., 19 — 23/32,
- Канатная ул., 45,
- Леонтовича ул., 4,
- Лидерсовский бульв., 15 — 17а,
- Маразлиевская ул., 1а
- Пушкинская ул., 28 – 39
- Ришельевская ул., 27,
- Троицкая ул., 1 – 34,
- Успенская ул., 2А – 31.
Работы продлятся до 19:00:
- Василия Жуковского ул., 33,
- Вице-адмирала Жукова ул., 17/19.
Работы продлятся до 20:00:
- Канатная ул., 11,
- Маразлиевская ул., 10/1.
Южный РЭС
Работы продлятся до 17:00:
- 11-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги 6 — 8
- 12-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 1 – 8
- 13-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 1 – 8
- 13-я линия 6-й ст. Черноморской дороги, 1а
- 14-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 1 – 8
- Академика Королева ул., 34/1,
- Тульская ул., 68 – 93.
Работы продлятся до 19:00:
- Свободы просп., 32, 36
Северный РЭС
Работы продлятся до 19:00:
- Академика Панкратовой ул., 1 — 31А
- Владимира Хавкина ул., 1 – 31,
- Геологическая ул., 9 — 23А,
- Круговая ул., 10Б – 58,
- Степная ул., 1 – 31,
- Хуторская ул., 15 – 71.
В случае отключения света, жители Одессы имеют возможность продолжать пользоваться интернетом в своих домах. Для этого нужно подключить интернет, работающий без света. О компаниях, предоставляющих такую услугу, условиях подключения и их стоимости, можно узнать, перейдя по ссылке выше.