Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 29 августа: адреса

Отключение света в Одессе 29 августа: адреса

Сегодня, 29 августа, ДТЭК «Одесские электросети» проводит аварийно-восстановительные работы на линиях электросетей. Часть улиц города осталась без электроснабжения. По некоторым адресам света не будет до 20:00.

Центральный РЭС

Работы продлятся до 17:00:

  • Базарная ул., 1 – 4,
  • Веры Инбер ул., 11 – 17,
  • Еврейская ул., 19 — 23/32,
  • Канатная ул., 45,
  • Леонтовича ул., 4,
  • Лидерсовский бульв., 15 — 17а,
  • Маразлиевская ул., 1а
  • Пушкинская ул., 28 – 39
  • Ришельевская ул., 27,
  • Троицкая ул., 1 – 34,
  • Успенская ул., 2А – 31.

Работы продлятся до 19:00:

  • Василия Жуковского ул., 33,
  • Вице-адмирала Жукова ул., 17/19.

Работы продлятся до 20:00:

  • Канатная ул., 11,
  • Маразлиевская ул., 10/1.

Южный РЭС

Работы продлятся до 17:00:

  • 11-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги 6 — 8
  • 12-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 1 – 8
  • 13-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 1 – 8
  • 13-я линия 6-й ст. Черноморской дороги, 1а
  • 14-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 1 – 8
  • Академика Королева ул., 34/1,
  • Тульская ул., 68 – 93.

Работы продлятся до 19:00:

  • Свободы просп., 32, 36

Северный РЭС

Работы продлятся до 19:00:

  • Академика Панкратовой ул., 1 — 31А
  • Владимира Хавкина ул., 1 – 31,
  • Геологическая ул., 9 — 23А,
  • Круговая ул., 10Б – 58,
  • Степная ул., 1 – 31,
  • Хуторская ул., 15 – 71.

В случае отключения света, жители Одессы имеют возможность продолжать пользоваться интернетом в своих домах. Для этого нужно подключить интернет, работающий без света. О компаниях, предоставляющих такую ​​услугу, условиях подключения и их стоимости, можно узнать, перейдя по ссылке выше.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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