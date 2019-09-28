Отключение света в Одессе 28 сентября: список улиц

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 28 сентября с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Керченский переулок 4, 6, 7, 9, 9А, 3, 5, 11, 4А

1-я Садовая улица 10, 14А, 8, 23, 28, 39, 3, 25, 18, 33, 17, 2, 1а, 14, 27, 24, 4, 37, 19, 31, 16, 29, 5, 12, 22, 35, 11, 9, 6, 26, 15, 1, 13, 7, 20

2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 12

3-й Керченский переулок 3, 4, 6

3-я Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 8а1, 15а, 4а, 18А, 8а2, 2а, 9А, 8а, 20, 11а, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

4-я Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4Б, 10, 4А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38

6-я Садовая улица 69а

Большая Садовая улица 1, 2, 3, 12а, 17а, 38А, 4, 50а, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52

Державина улица 11, 2а, 2, 3, 13, 15, 17, 164

Днепровская улица 49, 52

Донецкая улица 35а, 1_1, 34, 23, 8, 15а, 37, 28, 17, 33, 25, 24, 27, 14, 19, 31, 22А, 20, 32, 27А, 26А, 15, 29, 13А, 10, 5, 12, 5А, 11, 35, 22, 9а, 28А, 9, 21, 6, 18, 30, 26, 38, 7, 36, 10А, 8Б, 11А, 19А, 13, 16

Капитана Кузнецова улица 3, 4, 5, 6, 7, 9, 7А, 10, 11, 12, 13, 14

Керченская улица 29, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 62Б, 48, 62а, 36А, 37а, 39А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Кишинёвская улица 2, 4, 4А, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 24

Ломоносова улица 10, 12, 20, 11а, 11

Льва Симиренко улица 1, 2, 4, 16а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Малая Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2А, 1А, 15, 16, 17, 18, 20, 22

Молодогвардейская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71

Николаевская дорога 51, 65, 168, 257, 259, 257б, 263А, 51А, 168г, 261_1, 32б/Мологвардійська, 261, 263, 168в

переулок Академика Векслера 1

переулок Державина 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21А, 19, 1А, 7А, 5а, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Ростовская улица 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 31А, 64, 68б, 62а, 52_1, 56а, 51А, 65_2, 65, 66, 68, 66А

Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 12/1, 21, 65А, 59А, 49А, 57А, 47А, 51А, 45А, 39А, 1А, 19а, 47б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71

Южная дорога 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 41А, 2А, 14, 18а, 44А, 49А, 32А, 22А, 16А, 65Б, 57А, 32б, 8А, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 73

Фото: ВЛАСНО.info