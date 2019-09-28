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Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 28 сентября: список улиц

Отключение света в Одессе 28 сентября: список улиц

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 28 сентября с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-й Керченский переулок 4, 6, 7, 9, 9А, 3, 5, 11, 4А

 

  • 1-я Садовая улица 10, 14А, 8, 23, 28, 39, 3, 25, 18, 33, 17, 2, 1а, 14, 27, 24, 4, 37, 19, 31, 16, 29, 5, 12, 22, 35, 11, 9, 6, 26, 15, 1, 13, 7, 20

 

  • 2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 12

 

  • 3-й Керченский переулок 3, 4, 6

 

  • 3-я Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 8а1, 15а, 4а, 18А, 8а2, 2а, 9А, 8а, 20, 11а, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

 

  • 4-я Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4Б, 10, 4А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38

 

  • 6-я Садовая улица 69а

 

  • Большая Садовая улица 1, 2, 3, 12а, 17а, 38А, 4, 50а, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52

 

  • Державина улица 11, 2а, 2, 3, 13, 15, 17, 164

 

  • Днепровская улица 49, 52

 

  • Донецкая улица 35а, 1_1, 34, 23, 8, 15а, 37, 28, 17, 33, 25, 24, 27, 14, 19, 31, 22А, 20, 32, 27А, 26А, 15, 29, 13А, 10, 5, 12, 5А, 11, 35, 22, 9а, 28А, 9, 21, 6, 18, 30, 26, 38, 7, 36, 10А, 8Б, 11А, 19А, 13, 16

 

  • Капитана Кузнецова улица 3, 4, 5, 6, 7, 9, 7А, 10, 11, 12, 13, 14

 

  • Керченская улица 29, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 62Б, 48, 62а, 36А, 37а, 39А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

 

  • Кишинёвская улица 2, 4, 4А, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 24

 

  • Ломоносова улица 10, 12, 20, 11а, 11

 

  • Льва Симиренко улица 1, 2, 4, 16а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

 

  • Малая Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2А, 1А, 15, 16, 17, 18, 20, 22

 

  • Молодогвардейская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71

 

  • Николаевская дорога 51, 65, 168, 257, 259, 257б, 263А, 51А, 168г, 261_1, 32б/Мологвардійська, 261, 263, 168в

 

  • переулок Академика Векслера 1

 

  • переулок Державина 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21А, 19, 1А, 7А, 5а, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

 

  • Ростовская улица 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 31А, 64, 68б, 62а, 52_1, 56а, 51А, 65_2, 65, 66, 68, 66А

 

  • Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 12/1, 21, 65А, 59А, 49А, 57А, 47А, 51А, 45А, 39А, 1А, 19а, 47б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71

 

  • Южная дорога 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 41А, 2А, 14, 18а, 44А, 49А, 32А, 22А, 16А, 65Б, 57А, 32б, 8А, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 73

Фото: ВЛАСНО.info

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