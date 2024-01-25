Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 25 января: адреса

Отключение света в Одессе 25 января: адреса

Сегодня, 25 января 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводят плановые ремонтные работы. В связи с чем квартиры одесситов к вечеру остались без света.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

Южный РЭС

Работы продлятся до 17.00:

  • Ак.Филатова, 23-27.

Северный РЭС

Работы продлятся до 18.00:

  • Добровольского, 77-81,
  • 23-24 линия на ж/м, 1-7,
  • Курская, 123-125,
  • Марсельская, 2а,12.

Работы продлятся до 19.00:

  • пер. Л.Гинзбург, 2-43,
  • пер. Оранжерейный, 18-43
  • Хуторская, 15-105,
  • Ак.Панкратовой, 1-61,
  • Хавкина, 1-51,
  • пер. Цементный, 1-17,
  • Котляревского, 1-23,
  • Круговая, 1-58,
  • Геологическая, 9-23,
  • Степная, 1-31,
  • пер. Хуторской, 1-29,
  • пер. Шебелинский, 13-27
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5.

Центральный РЭС

Работы продлятся до 17.00:

  • пер. Прохоровский, 3-43,
  • Б.Хмельницкого, 11-98,
  • Мясоедовская, 28,30,
  • Балковская, 193-199,
  • Мельницкая, 20,22,
  • Дальницкая, 15,
  • Степовая, 19-23,
  • Головковская, 62.

Работы продлятся до 19.00:

  • В.Арнаутская, 42-57,
  • Ришельевская, 45-62,
  • спуск С.Олейника, 1-12,
  • пер. Высокий, 1-20,
  • Ген. Цветаева, 2-34,
  • Адм. Лазарева, 17-43,
  • пер. Картамышевский, 2-9,
  • Базарна, 70,
  • Балковская, 69-95,
  • Градоначальническая, 37-49,
  • пер. Поперечный, 1-17,
  • Комитетская, 14 а, б, в.
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