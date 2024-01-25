Отключение света в Одессе 25 января: адреса

Сегодня, 25 января 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводят плановые ремонтные работы. В связи с чем квартиры одесситов к вечеру остались без света.
Об этом сообщили в Одесском горсовете.
Южный РЭС
Работы продлятся до 17.00:
- Ак.Филатова, 23-27.
Северный РЭС
Работы продлятся до 18.00:
- Добровольского, 77-81,
- 23-24 линия на ж/м, 1-7,
- Курская, 123-125,
- Марсельская, 2а,12.
Работы продлятся до 19.00:
- пер. Л.Гинзбург, 2-43,
- пер. Оранжерейный, 18-43
- Хуторская, 15-105,
- Ак.Панкратовой, 1-61,
- Хавкина, 1-51,
- пер. Цементный, 1-17,
- Котляревского, 1-23,
- Круговая, 1-58,
- Геологическая, 9-23,
- Степная, 1-31,
- пер. Хуторской, 1-29,
- пер. Шебелинский, 13-27
- пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5.
Центральный РЭС
Работы продлятся до 17.00:
- пер. Прохоровский, 3-43,
- Б.Хмельницкого, 11-98,
- Мясоедовская, 28,30,
- Балковская, 193-199,
- Мельницкая, 20,22,
- Дальницкая, 15,
- Степовая, 19-23,
- Головковская, 62.
Работы продлятся до 19.00:
- В.Арнаутская, 42-57,
- Ришельевская, 45-62,
- спуск С.Олейника, 1-12,
- пер. Высокий, 1-20,
- Ген. Цветаева, 2-34,
- Адм. Лазарева, 17-43,
- пер. Картамышевский, 2-9,
- Базарна, 70,
- Балковская, 69-95,
- Градоначальническая, 37-49,
- пер. Поперечный, 1-17,
- Комитетская, 14 а, б, в.