Отключение света в Одессе 25 января: адреса

На фронте погиб молодой доброволец из Одесской области На войне погиб житель Петропавловской громады Белгород-Днестровского района 24-летний Александр Чихичин. Он, не имея опыта службы в армии, встал на защиту Родины. ПОДРОБНЕЕ

В одном из районов Одессы обнаружили стихийную свалку На улице Левитана в Киевском районе Одессы экоинспекторы обследовали несанкционированную свалку с целью ее ликвидации. Но владельца стихийной груды мусора найти не удалось. ПОДРОБНЕЕ

Вход свободный: Одесский театр кукол приглашает на спектакль с необычной судьбой Одесситы и гости города могут посетить наш Одесский академический театр кукол, чтобы стать участником акции: бесплатно посмотреть спектакль ко Всемирному дню памяти жертв Холокоста под названием «Кадиш». ПОДРОБНЕЕ