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Відключення світла в Одесі 25 січня: адреси

Відключення світла в Одесі 25 січня: адреси

Сьогодні, 25 січня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” проводять планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим квартири одеситів до вечора залишись без світла.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

Південний РЕМ

Роботи триватимуть до 17.00:

  • Ак.Філатова, 23-27.

Північний РЕМ

Роботи триватимуть до 18.00:

  • Добровольського, 77-81,
  • 23-24 лінія на ж/м, 1-7,
  • Курська, 123-125,
  • Марсельська, 2а,12.

Роботи триватимуть до 19.00:

  • пров. Л.Гінзбург, 2-43,
  • пров. Оранжерейний, 18-43,
  • Хуторська, 15-105,
  • Ак.Панкратової, 1-61,
  • Хавкіна, 1-51,
  • пров. Цементний, 1-17,
  • Котляревського, 1-23,
  • Кругова, 1-58,
  • Геологічна, 9-23,
  • Степова, 1-31,
  • пров. Хуторський, 1-29,
  • пров. Шебелинський, 13-27,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5.

Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 17.00:

  • пров. Прохорівський, 3-43,
  • Б.Хмельницького, 11-98,
  • М’ясоїдівська, 28,30,
  • Балківська, 193-199,
  • Мельницька, 20,22,
  • Дальницька, 15,
  • Степова, 19-23,
  • Головківська, 62.

Роботи триватимуть до 19.00:

  • В.Арнаутська, 42-57,
  • Рішельєвська, 45-62,
  • узвіз С.Олійника, 1-12,
  • пров. Високий, 1-20,
  • Ген. Цвєтаєва, 2-34,
  • Адм. Лазарєва, 17-43,
  • пров. Картамишівський, 2-9,
  • Базарна, 70,
  • Балківська, 69-95,
  • Градоначальницька, 37-49,
  • пров. Поперечний, 1-17,
  • Комітетська, 14 а, б, в.
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