Відключення світла в Одесі 25 січня: адреси

В одному з районів Одеси виявили стихійне сміттєзвалище На вулиці Левітана у Київському районі Одеси екоінспектори обстежили несанкціоноване сміттєзвалище з метою його ліквідації. Але власника стихійної купи сміття знайти не вдалося. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Одеський театр ляльок запрошує на безплатну виставу памʼяті жертв Голокосту Одеський академічний театр ляльок закликає мешканців та гостей нашого міста вшанувати пам’ять загиблих у Другій Світовій війні, безкоштовно відвідавши виставу для дорослих «КАДІШ. Пам’яті жертв Голокосту», показ якої відбудеться у суботу, 27 січня, о 17:00. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ