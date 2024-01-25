Відключення світла в Одесі 25 січня: адреси

Сьогодні, 25 січня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” проводять планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим квартири одеситів до вечора залишись без світла.
Про це повідомили в Одеській міськраді.
Південний РЕМ
Роботи триватимуть до 17.00:
- Ак.Філатова, 23-27.
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 18.00:
- Добровольського, 77-81,
- 23-24 лінія на ж/м, 1-7,
- Курська, 123-125,
- Марсельська, 2а,12.
Роботи триватимуть до 19.00:
- пров. Л.Гінзбург, 2-43,
- пров. Оранжерейний, 18-43,
- Хуторська, 15-105,
- Ак.Панкратової, 1-61,
- Хавкіна, 1-51,
- пров. Цементний, 1-17,
- Котляревського, 1-23,
- Кругова, 1-58,
- Геологічна, 9-23,
- Степова, 1-31,
- пров. Хуторський, 1-29,
- пров. Шебелинський, 13-27,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 17.00:
- пров. Прохорівський, 3-43,
- Б.Хмельницького, 11-98,
- М’ясоїдівська, 28,30,
- Балківська, 193-199,
- Мельницька, 20,22,
- Дальницька, 15,
- Степова, 19-23,
- Головківська, 62.
Роботи триватимуть до 19.00:
- В.Арнаутська, 42-57,
- Рішельєвська, 45-62,
- узвіз С.Олійника, 1-12,
- пров. Високий, 1-20,
- Ген. Цвєтаєва, 2-34,
- Адм. Лазарєва, 17-43,
- пров. Картамишівський, 2-9,
- Базарна, 70,
- Балківська, 69-95,
- Градоначальницька, 37-49,
- пров. Поперечний, 1-17,
- Комітетська, 14 а, б, в.