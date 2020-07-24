Отключение света в Одессе 25 июля: кому надо успеть зарядить телефон?

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 28 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 25 июля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Академика Заболотного улица 20, 24, 31, 55, 332, 18А
- Академика Заболотного улица 29, 33/1
- Крымская улица 67, 69, 71
- Марсельская улица 31
- Семена Палия улица 80, 82, 84, 86, 88, 90, 84/1, 74, 76, 78
- Семена Палия улица 76
С 08:00 по 20:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Академика Заболотного улица 41А
- Семена Палия улица 94
- Семена Палия улица 92, 94, 96