Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 25 июля: кому надо успеть зарядить телефон?

Отключение света в Одессе 25 июля: кому надо успеть зарядить телефон?

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 28 домов.

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Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 25 июля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Академика Заболотного улица 20, 24, 31, 55, 332, 18А
  • Академика Заболотного улица 29, 33/1
  • Крымская улица 67, 69, 71
  • Марсельская улица 31
  • Семена Палия улица 80, 82, 84, 86, 88, 90, 84/1, 74, 76, 78
  • Семена Палия улица 76

С 08:00 по 20:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Академика Заболотного улица 41А
  • Семена Палия улица 94
  • Семена Палия улица 92, 94, 96
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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