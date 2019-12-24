Отключение света в Одессе 24 декабря: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1784 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 24 декабря в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-а Степова Кордонна 19В, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 28, 30, 32, 19А, 2а, 11А, 21Е, 21А, 26а, 11Б, 24А, 13А, 34, 10А, 21В, 21д, 36, 38, 21Г

1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 9А, 12б, 6, 6а, 12/1, 8а, 10а, 3а, 12б2, 7, 8, 9, 10, 12

1-я линия 7, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 2/130, 143, 145, 147, 224, 270

1-я Пригородная улица 15, 17, 19, 21, 23, 27, 19А, 27А, 29, 29А, 37А, 35А, 31, 33, 35, 37, 23А

12-я Суворовская улица 9

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги Полностью

2-й Моторный переулок 8б, 1, 16, 1\1, 14, 4Б, 20, 2Б, 2, 8

2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 4 -а Приміська, 58, 71А, 77А, 47А, 50а, 48А, 51А, 45А, 52А, 64б, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95

3-й Моторный переулок 23А, 3\2, 1\, 4а, 15, 2\1, 1, 5А, 5, 11, 12А, 22, 9, 21\1, 4\, 2В, 21, 4\2, 6, 13, 37, 23, 8, 17, 2, 34, 3, 10Б, 12, 23/2, 4, 19, 31, 14, 7

3-я линия Лиманчик 6

3-я Суворовская улица 132, 135, 148, 161, 162, 163, 6/196, 175, 178, 179, 211, 223

30-я линия 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245

4-я Пригородная улица 60, 60/1, 79, 79А

5-я Суворовская улица Полностью

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63а, 61А, 63

Анны Ахматовой улица 34, 36, 34Б, 6, 40, 34а, 38

Дача Ковалевского улица 142, 103/4, 144, 144/1, 144/6, 144/3, 111-Н, 111/О, 103/13а13, 111/К, 103/18А, 103, 111-Л, 134, 103/17, 102, 142/5, 111/М, 132/А, 130, 144а, 103/13, 144/5, 111-Ф, 144/10, 103/18, 153/13, 119, 107, 103/5, 142/43, 103/6, 105, 103/3, 132А, 103/7, 103/14, 144/4, 103/2, 144/9, 103/1, 142а, 132, 103/16, 111/С

Кордонная улица 22А, 38а, 12, 19, 14, 9б, 19Г, 68А, 4, 17/2, 30, 22, 16А, 35А, 92, 22Б, 86А, 3А, 23А, 26, 38, 17

Корнюшина улица 10, 8а, 2, 4, 6, 8Б

Короткий пререулок 2, 3, 4

Костанди улица 48, 54А, 53, 52, 77, 75Б, 55, 56А*, 75в, 66, 50, 49, 60, 56, 45/2, 64, 61, 49А, 48/2, 48а, 73, 58, 77А, 45А, 51, 62А, 63, 47, 75, 53А, 67, 77/33, 54, 57, 65

Львовская улица 50, 52, 54, 54/2, 56, 58

Львовский переулок 1, 3, 10а, 3/1, 10В, 8а, 10Б, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 76

Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 133А, 132а, 135, 145б, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 152

Минская улица 30А-1

Михайловская площадь 7, 7а, 3, 5, 9

Михайловская улица 1, 7, 11

Мостовой переулок 2/1, 2, 4, 2Б, 1

Моторная улица 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 53А, 31Б, 29, 7А, 27В, 4а, 29А, 41А, 27А, 51А, 19а, 6а, 13А, 27Б, 19б, 6б, 9А, 21А, 55а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 31А

Ореховая улица 177, 196, 252

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

переулок Ковалевского 9

Пишоновская улица 1, 6

Просвещения улица 1/1, 1/3, 216, 1/11, 171, 210, 1\13203, 205, 169, 197, 166, 255, 246, 156, 160, 154, 1/7, 150, 212, 173, 167, 220, 152, 201, 253, 254, 218, 195, 164, 207, 1/24, 1/33165, 199

Равенства улица 4а, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 3а, 1А, 2А, 84, 46А, 30а, 40А, 86, 98, 106, 197, 16а

Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 69а, 14/2, 9а, 17, 69/2, 52/2, 4а, 69/1, 69б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Татьяны Тесс улица 60А

Текстильщиков улица 1, 2, 3, 4, 6а, 2Б, 1А, 14А, 12А, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 2А

Тимирязева улица 72, 72/А, 72Б, 84в

Туристская улица 1, 2, 3, 4, 1А, 7А, 6, 1Б, 7/2, 7, 9

Туристский переулок 12Б, 4А, 9, 4, 5а, 2, 12, 5, 2а, 10, 11

Фонтанская дорога 129

Харьковская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3а, 15а, 13а, 8а, 5а, 16а, 10, 6а, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 16/1

Цементный переулок Полностью

Шишкина улица 39

Щегольцова улица (Усатово) 12, 24

Юннатов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 3а, 2а, 12а, 4А, 15, 1Б, 6а, 1330, 1а.

С 15:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

5-й Соляной переулок 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17

6-й Соляной переулок 5, 6, 5а, 3, 4, 8, 10

7-й Соляной переулок 20а, 20А_1, 4, 14, 24, 3а, 22

8 Марта улица 121, 109В, 129, 105А, 163, 122А, 137, 171, 173, 177, 111Б, 113, 109, 141, 113В, 171А, 118, 123, 153, 177А, 161А, 169А, 183, 116, 165, 181а, 122_1, 120, 139, 107, 187Б, 125а, 112, 111, 131, 179А, 185, 169, 151, 179, 139А, 98, 131А, 111А, 104, 119, 149, 105, 137А, 133, 114, 122, 108А, 110, 143А, 143, 117, 124, 127, 102, 135, 147, 157, 115, 145А, 125

9-й Черноморский переулок 4_2, 2, 4

Балтская дорога 12, 153

Дорожная улица 1, 2, 3, 4, 5, 5_5, 39А, 8_6, 8_38, 7_40, 37А, 7_14, 7_26, 6А, 7_13, 6_8, 7_19, 7_11, 8_31, 7А, 6, 7_16, 7, 8, 22, 25, 27, 28, 34, 7_12, 44, 37, 33, 50, 48, 43, 36, 32, 42, 30, 39, 35, 41

Єнергетиків 1, 2, 13

Железнодорожная улица 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 44_1, 51, 39А, 31А, 43_45, 21А, 68А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100

Лиманная улица 21

Лиманная улица 19, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 36А, 43а, 125а, 139а, 32А, 52А, 93а, 52Б, 87_А, 129, 93_А, 135А, 91А, 69А, 131, 133, 137, 139, 141, 125_А

Лиманный переулок 17а, 3, 9, 13, 17, 19, 11А, 3А, 15

Лиманный переулок 5

Шевченко проспект 3, 6, 14, 17, 18, 22, 25

Леси Украинки улица 2, 5, 14, 15, 16, 20

Лиманная улица 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 102А, 162А, 84А, 64А, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 160, 162, 164

Хаджибеевская улица 3, 23.

С 09:00 по 11:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Локомотивный переулок 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20

1-й Соляной переулок 37

1-й Соляной переулок 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 8а, 1а, 1б, 10а, 39а, 2а, 3а, 11, 12, 14, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 47

11-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16а, 14а, 1а, 18а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28

12-й Черноморский переулок 18а, 1, 2, 9а, 6а, 3а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30

2-й Локомотивный переулок 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

2-й Соляной переулок 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19

3-й Железнодорожный переулок 6, 2_1

3-й Локомотивный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 8

4-й Соляной переулок 1, 2, 3

4-й Соляной переулок 8, 10, 6а, 4, 5, 6, 7, 9, 13

5-й Соляной переулок 7

1-й Локомотивный переулок 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20

1-й Соляной переулок 1, 3, 6, 7, 8, 9, 1б, 10, 10а, 8а, 1а, 3а, 2а, 11, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28

1-й Соляной переулок 23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39а, 36, 37, 39, 47

1-й Соляной переулок 37

11-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16а, 14а, 1а, 18а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28

12-й Черноморский переулок 18а, 1, 2, 9а, 6а, 3а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30

2-й Локомотивный переулок 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

2-й Соляной переулок 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19

3-й Железнодорожный переулок 2_1

3-й Локомотивный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 8

3-й Железнодорожный переулок 6

4-й Соляной переулок 1, 2, 3

4-й Соляной переулок 8, 10, 6а, 4, 5, 6, 7, 9, 13

5-й Соляной переулок 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17

6-й Соляной переулок 5, 6, 5а, 3, 4, 8, 10

7-й Соляной переулок 20а, 20А_1, 4, 14, 24, 3а, 22

8 Марта улица 121, 109В, 129, 105А, 163, 122А, 137, 171, 173, 177, 111Б, 113, 109, 141, 113В, 171А, 118, 123, 153, 177А, 161А, 169А, 183, 116, 165, 181а, 122_1, 120, 139, 107, 187Б, 125а, 112, 111, 131, 179А, 185, 169, 151, 179, 139А, 98, 131А, 111А, 104, 119, 149, 105, 137А, 133, 114, 122, 108А, 110, 143А, 143, 117, 124, 127, 102, 135, 147, 157, 115, 145А, 125

9-й Черноморский переулок 4_2, 2, 4

Балтская дорога 153

Балтская дорога 12

Дорожная улица 1, 2, 3, 4, 5, 5_5, 39А, 8_6, 8_38, 7_40, 37А, 7_14, 7_26, 6А, 7_13, 6_8, 7_19, 7_11, 8_31, 7А, 6, 7_16, 7, 8, 22, 25, 27, 28, 34, 7_12, 44, 37, 33, 50, 48, 43, 36, 32, 42, 30, 39, 35, 41

Железнодорожная улица 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 44_1, 51, 39А, 31А, 43_45, 21А, 68А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100

Леси Украинки улица 2, 5, 14, 16

Леси Украинки улица 15, 20

Лиманная улица 43а, 39, 43, 93_А, 139а, 93а, 45, 125а, 91А, 135А, 87_А, 125_А, 69А, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 137, 139, 141

Лиманная улица 19, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 36А, 102А, 64А, 32А, 162А, 52А, 52Б, 84А, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 160, 162, 164

Лиманная улица 21

Лиманный переулок 5, 17а, 3, 9, 13, 17, 19, 11А, 3А, 15

Хаджибеевская улица 3, 23

Шевченко проспект 3, 6, 14, 17, 18, 22, 25.

Фото: dp.oblast.online

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