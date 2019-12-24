Отключение света в Одессе 24 декабря: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1784 дома.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 24 декабря в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-а Степова Кордонна 19В, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 28, 30, 32, 19А, 2а, 11А, 21Е, 21А, 26а, 11Б, 24А, 13А, 34, 10А, 21В, 21д, 36, 38, 21Г
- 1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 9А, 12б, 6, 6а, 12/1, 8а, 10а, 3а, 12б2, 7, 8, 9, 10, 12
- 1-я линия 7, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 2/130, 143, 145, 147, 224, 270
- 1-я Пригородная улица 15, 17, 19, 21, 23, 27, 19А, 27А, 29, 29А, 37А, 35А, 31, 33, 35, 37, 23А
- 12-я Суворовская улица 9
- 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги Полностью
- 2-й Моторный переулок 8б, 1, 16, 1\1, 14, 4Б, 20, 2Б, 2, 8
- 2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 4 -а Приміська, 58, 71А, 77А, 47А, 50а, 48А, 51А, 45А, 52А, 64б, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95
- 3-й Моторный переулок 23А, 3\2, 1\, 4а, 15, 2\1, 1, 5А, 5, 11, 12А, 22, 9, 21\1, 4\, 2В, 21, 4\2, 6, 13, 37, 23, 8, 17, 2, 34, 3, 10Б, 12, 23/2, 4, 19, 31, 14, 7
- 3-я линия Лиманчик 6
- 3-я Суворовская улица 132, 135, 148, 161, 162, 163, 6/196, 175, 178, 179, 211, 223
- 30-я линия 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245
- 4-я Пригородная улица 60, 60/1, 79, 79А
- 5-я Суворовская улица Полностью
- 9-а Линия Дачи Ковалевского 12
- Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63а, 61А, 63
- Анны Ахматовой улица 34, 36, 34Б, 6, 40, 34а, 38
- Дача Ковалевского улица 142, 103/4, 144, 144/1, 144/6, 144/3, 111-Н, 111/О, 103/13а13, 111/К, 103/18А, 103, 111-Л, 134, 103/17, 102, 142/5, 111/М, 132/А, 130, 144а, 103/13, 144/5, 111-Ф, 144/10, 103/18, 153/13, 119, 107, 103/5, 142/43, 103/6, 105, 103/3, 132А, 103/7, 103/14, 144/4, 103/2, 144/9, 103/1, 142а, 132, 103/16, 111/С
- Кордонная улица 22А, 38а, 12, 19, 14, 9б, 19Г, 68А, 4, 17/2, 30, 22, 16А, 35А, 92, 22Б, 86А, 3А, 23А, 26, 38, 17
- Корнюшина улица 10, 8а, 2, 4, 6, 8Б
- Короткий пререулок 2, 3, 4
- Костанди улица 48, 54А, 53, 52, 77, 75Б, 55, 56А*, 75в, 66, 50, 49, 60, 56, 45/2, 64, 61, 49А, 48/2, 48а, 73, 58, 77А, 45А, 51, 62А, 63, 47, 75, 53А, 67, 77/33, 54, 57, 65
- Львовская улица 50, 52, 54, 54/2, 56, 58
- Львовский переулок 1, 3, 10а, 3/1, 10В, 8а, 10Б, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 76
- Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 133А, 132а, 135, 145б, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 152
- Минская улица 30А-1
- Михайловская площадь 7, 7а, 3, 5, 9
- Михайловская улица 1, 7, 11
- Мостовой переулок 2/1, 2, 4, 2Б, 1
- Моторная улица 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 53А, 31Б, 29, 7А, 27В, 4а, 29А, 41А, 27А, 51А, 19а, 6а, 13А, 27Б, 19б, 6б, 9А, 21А, 55а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 31А
- Ореховая улица 177, 196, 252
- переулок Амундсена 1, 3, 5, 6
- переулок Ковалевского 9
- Пишоновская улица 1, 6
- Просвещения улица 1/1, 1/3, 216, 1/11, 171, 210, 1\13203, 205, 169, 197, 166, 255, 246, 156, 160, 154, 1/7, 150, 212, 173, 167, 220, 152, 201, 253, 254, 218, 195, 164, 207, 1/24, 1/33165, 199
- Равенства улица 4а, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 3а, 1А, 2А, 84, 46А, 30а, 40А, 86, 98, 106, 197, 16а
- Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 69а, 14/2, 9а, 17, 69/2, 52/2, 4а, 69/1, 69б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69
- Татьяны Тесс улица 60А
- Текстильщиков улица 1, 2, 3, 4, 6а, 2Б, 1А, 14А, 12А, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 2А
- Тимирязева улица 72, 72/А, 72Б, 84в
- Туристская улица 1, 2, 3, 4, 1А, 7А, 6, 1Б, 7/2, 7, 9
- Туристский переулок 12Б, 4А, 9, 4, 5а, 2, 12, 5, 2а, 10, 11
- Фонтанская дорога 129
- Харьковская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3а, 15а, 13а, 8а, 5а, 16а, 10, 6а, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 16/1
- Цементный переулок Полностью
- Шишкина улица 39
- Щегольцова улица (Усатово) 12, 24
- Юннатов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 3а, 2а, 12а, 4А, 15, 1Б, 6а, 1330, 1а.
С 15:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 5-й Соляной переулок 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17
- 6-й Соляной переулок 5, 6, 5а, 3, 4, 8, 10
- 7-й Соляной переулок 20а, 20А_1, 4, 14, 24, 3а, 22
- 8 Марта улица 121, 109В, 129, 105А, 163, 122А, 137, 171, 173, 177, 111Б, 113, 109, 141, 113В, 171А, 118, 123, 153, 177А, 161А, 169А, 183, 116, 165, 181а, 122_1, 120, 139, 107, 187Б, 125а, 112, 111, 131, 179А, 185, 169, 151, 179, 139А, 98, 131А, 111А, 104, 119, 149, 105, 137А, 133, 114, 122, 108А, 110, 143А, 143, 117, 124, 127, 102, 135, 147, 157, 115, 145А, 125
- 9-й Черноморский переулок 4_2, 2, 4
- Балтская дорога 12, 153
- Дорожная улица 1, 2, 3, 4, 5, 5_5, 39А, 8_6, 8_38, 7_40, 37А, 7_14, 7_26, 6А, 7_13, 6_8, 7_19, 7_11, 8_31, 7А, 6, 7_16, 7, 8, 22, 25, 27, 28, 34, 7_12, 44, 37, 33, 50, 48, 43, 36, 32, 42, 30, 39, 35, 41
- Єнергетиків 1, 2, 13
- Железнодорожная улица 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 44_1, 51, 39А, 31А, 43_45, 21А, 68А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100
- Лиманная улица 21
- Лиманная улица 19, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 36А, 43а, 125а, 139а, 32А, 52А, 93а, 52Б, 87_А, 129, 93_А, 135А, 91А, 69А, 131, 133, 137, 139, 141, 125_А
- Лиманный переулок 17а, 3, 9, 13, 17, 19, 11А, 3А, 15
- Лиманный переулок 5
- Шевченко проспект 3, 6, 14, 17, 18, 22, 25
- Леси Украинки улица 2, 5, 14, 15, 16, 20
- Лиманная улица 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 102А, 162А, 84А, 64А, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 160, 162, 164
- Хаджибеевская улица 3, 23.
С 09:00 по 11:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Локомотивный переулок 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20
- 1-й Соляной переулок 37
- 1-й Соляной переулок 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 8а, 1а, 1б, 10а, 39а, 2а, 3а, 11, 12, 14, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 47
- 11-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16а, 14а, 1а, 18а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28
- 12-й Черноморский переулок 18а, 1, 2, 9а, 6а, 3а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30
- 2-й Локомотивный переулок 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
- 2-й Соляной переулок 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19
- 3-й Железнодорожный переулок 6, 2_1
- 3-й Локомотивный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 8
- 4-й Соляной переулок 1, 2, 3
- 4-й Соляной переулок 8, 10, 6а, 4, 5, 6, 7, 9, 13
- 5-й Соляной переулок 7
- 1-й Локомотивный переулок 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20
- 1-й Соляной переулок 1, 3, 6, 7, 8, 9, 1б, 10, 10а, 8а, 1а, 3а, 2а, 11, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28
- 1-й Соляной переулок 23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39а, 36, 37, 39, 47
- 1-й Соляной переулок 37
- 11-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16а, 14а, 1а, 18а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28
- 12-й Черноморский переулок 18а, 1, 2, 9а, 6а, 3а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30
- 2-й Локомотивный переулок 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
- 2-й Соляной переулок 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19
- 3-й Железнодорожный переулок 2_1
- 3-й Локомотивный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 8
- 3-й Железнодорожный переулок 6
- 4-й Соляной переулок 1, 2, 3
- 4-й Соляной переулок 8, 10, 6а, 4, 5, 6, 7, 9, 13
- 5-й Соляной переулок 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17
- 6-й Соляной переулок 5, 6, 5а, 3, 4, 8, 10
- 7-й Соляной переулок 20а, 20А_1, 4, 14, 24, 3а, 22
- 8 Марта улица 121, 109В, 129, 105А, 163, 122А, 137, 171, 173, 177, 111Б, 113, 109, 141, 113В, 171А, 118, 123, 153, 177А, 161А, 169А, 183, 116, 165, 181а, 122_1, 120, 139, 107, 187Б, 125а, 112, 111, 131, 179А, 185, 169, 151, 179, 139А, 98, 131А, 111А, 104, 119, 149, 105, 137А, 133, 114, 122, 108А, 110, 143А, 143, 117, 124, 127, 102, 135, 147, 157, 115, 145А, 125
- 9-й Черноморский переулок 4_2, 2, 4
- Балтская дорога 153
- Балтская дорога 12
- Дорожная улица 1, 2, 3, 4, 5, 5_5, 39А, 8_6, 8_38, 7_40, 37А, 7_14, 7_26, 6А, 7_13, 6_8, 7_19, 7_11, 8_31, 7А, 6, 7_16, 7, 8, 22, 25, 27, 28, 34, 7_12, 44, 37, 33, 50, 48, 43, 36, 32, 42, 30, 39, 35, 41
- Железнодорожная улица 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 44_1, 51, 39А, 31А, 43_45, 21А, 68А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100
- Леси Украинки улица 2, 5, 14, 16
- Леси Украинки улица 15, 20
- Лиманная улица 43а, 39, 43, 93_А, 139а, 93а, 45, 125а, 91А, 135А, 87_А, 125_А, 69А, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 137, 139, 141
- Лиманная улица 19, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 36А, 102А, 64А, 32А, 162А, 52А, 52Б, 84А, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 160, 162, 164
- Лиманная улица 21
- Лиманный переулок 5, 17а, 3, 9, 13, 17, 19, 11А, 3А, 15
- Хаджибеевская улица 3, 23
- Шевченко проспект 3, 6, 14, 17, 18, 22, 25.
Фото: dp.oblast.online
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