Отключение света в Одессе 21 ноября: кто проведет вечер в темноте

Cегодня, 21 ноября, ДТЭК запланировал ремонтные работы, в связи с чем некоторые улицы Одессы до вечера останутся без света.
Центральный РЭС
Работы до 12.00
- Черняховского, 1,4,
- Фонтанская дор., 16-57
- пер.Клубничный, 25-29,
- пер. Педагогический, 546,
- пер. Тополиный, 1-17,
- пер. Гвоздичный, 3, 3а,
- Тенистая, 10,
- пер. Экономический, 1-5,
- Солнечная, 7-10,
- пер. Светлый, 3-7
- пер. Северный, 3-12,
- И.Франко, 12-51,
- Кондрашина, 25-51,
- Петрашевского, 7-19,
- Штурвальная, 3-13.
Работы до 17.00
- Л. Толстого, 4-22,
- Старопортофранковская, 28,30,
- Мечникова, 56-74,
- Розкидайловская, 1,
- Коблевская, 17-46
- Пл. Соборная, 10-14,
- Дегтярная, 27-39,
- Садовая, 16,
- Нежинская, 46-75,
- Новосельского, 79-85,
- Спиридоновская, 6-10,
- спуск С. Олейника, 6,
- Ковальская, 4-16,
- пер. Лютеранский, 3-7.
Работы до 20.00
- Академическая, 6-26,
- просп. Шевченко, 33,
- пер. Санаторный, 6а,
- Французский б-р, 48-89,
- Гранатная, 20б,
- Тираспольское шоссе, 21-27,
- Черняховского, 3-26,
- Кленова, 4-13,
- М.Говорова, 10-26,
- Тенистая, 2а,
- пер. Светлый, 1,1б,2,2а,
- Генуэзская, 20.
Южный РЭС
Работы до 17.00
- Вторая, 20,
- В. Симоненко, 2а.
Работы до 20.00
- Посмитного, 6-27,
- Леваневского, 1-3,
- Фонтанская дор., 16-75,
- тупик Леваневского, 1/3,
- Окружная, 2-20,
- Бригадная, 43-51,
- И.Франко, 41-49,
- Петрашевского, 17 -22,
- Штурвальная, 17а,
- Контр-адм. Лунина, 7а, б,
- пер. Адмиральский, 3-17,
- Мачглава, 18-22,
- Педагогическая, 35-57,
- Леваневского, 4-9,
- тупик Байкал, 2-8,
- Каманина, 3,
- пер. Клубничный, 8-31,
- Виноградный тупик, 1-7,
- пер. Чубаевский, 1-17,
- пер. Кордонный, 16-37,
- Авд.-Черноморского, 1-21,
- Бернардацци, 5-37,
- Урожайная, 1-5,
- Неделина, 44,
- Докова, 19,
- Судостроительная, 11,
- Трудовая, 2-16,
- Гераниева, 2,
- Героев -пограничников, 4