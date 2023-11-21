Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 21 ноября: кто проведет вечер в темноте

Отключение света в Одессе 21 ноября: кто проведет вечер в темноте

Cегодня, 21 ноября, ДТЭК запланировал ремонтные работы, в связи с чем некоторые улицы Одессы до вечера останутся без света.

Центральный РЭС

Работы до 12.00

  • Черняховского, 1,4,
  • Фонтанская дор., 16-57
  • пер.Клубничный, 25-29,
  • пер. Педагогический, 546,
  • пер. Тополиный, 1-17,
  • пер. Гвоздичный, 3, 3а,
  • Тенистая, 10,
  • пер. Экономический, 1-5,
  • Солнечная, 7-10,
  • пер. Светлый, 3-7
  • пер. Северный, 3-12,
  • И.Франко, 12-51,
  • Кондрашина, 25-51,
  • Петрашевского, 7-19,
  • Штурвальная, 3-13.

Работы до 17.00

  • Л. Толстого, 4-22,
  • Старопортофранковская, 28,30,
  • Мечникова, 56-74,
  • Розкидайловская, 1,
  • Коблевская, 17-46
  • Пл. Соборная, 10-14,
  • Дегтярная, 27-39,
  • Садовая, 16,
  • Нежинская, 46-75,
  • Новосельского, 79-85,
  • Спиридоновская, 6-10,
  • спуск С. Олейника, 6,
  • Ковальская, 4-16,
  • пер. Лютеранский, 3-7.

Работы до 20.00

  • Академическая, 6-26,
  • просп. Шевченко, 33,
  • пер. Санаторный, 6а,
  • Французский б-р, 48-89,
  • Гранатная, 20б,
  • Тираспольское шоссе, 21-27,
  • Черняховского, 3-26,
  • Кленова, 4-13,
  • М.Говорова, 10-26,
  • Тенистая, 2а,
  • пер. Светлый, 1,1б,2,2а,
  • Генуэзская, 20.

Южный РЭС

Работы до 17.00

  • Вторая, 20,
  • В. Симоненко, 2а.

Работы до 20.00

  • Посмитного, 6-27,
  • Леваневского, 1-3,
  • Фонтанская дор., 16-75,
  • тупик Леваневского, 1/3,
  • Окружная, 2-20,
  • Бригадная, 43-51,
  • И.Франко, 41-49,
  • Петрашевского, 17 -22,
  • Штурвальная, 17а,
  • Контр-адм. Лунина, 7а, б,
  • пер. Адмиральский, 3-17,
  • Мачглава, 18-22,
  • Педагогическая, 35-57,
  • Леваневского, 4-9,
  • тупик Байкал, 2-8,
  • Каманина, 3,
  • пер. Клубничный, 8-31,
  • Виноградный тупик, 1-7,
  • пер. Чубаевский, 1-17,
  • пер. Кордонный, 16-37,
  • Авд.-Черноморского, 1-21,
  • Бернардацци, 5-37,
  • Урожайная, 1-5,
  • Неделина, 44,
  • Докова, 19,
  • Судостроительная, 11,
  • Трудовая, 2-16,
  • Гераниева, 2,
  • Героев -пограничников, 4
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Редакция ПРОФИЛЬ

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