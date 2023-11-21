Відключення світла в Одесі 21 листопада: хто проведе вечір у темряві

Сьогодні, 21 листопада, ДТЕК запланував ремонтні роботи, через що деякі вулиці Одеси до вечора залишаться без світла.
Центральний РЕМ
Роботи до 12.00
- Черняховського, 1,4,
- Фонтанська дор., 16-57
- пров.Полуничний, 25-29,
- пров. Педагогічний , 546,
- пров. Тополиний, 1-17,
- пров. Гвоздичний, 3, 3а,
- Тіниста, 10,
- пров. Економічний, 1-5,
- Сонячна, 7-10,
- пров. Світлий, 3-7,
- пров. Північний, 3-12,
- І.Франка , 12-51,
- Кондрашина , 25-51,
- Петрашевського, 7-19,
- Штурвальна, 3-13.
Роботи до 17.00
- Л.Толстого, 4-22,
- Старопортофранківська,28,30,
- Мечникова,56-74,
- Розкидайлівська,1,
- Коблевська, 17-46
Пл. Соборна, 10-14,
- Дігтярна, 27-39,
- Садова, 16,
- Ніжинська, 46-75,
- Новосельського, 79-85,
- Спиридонівська, 6-10,
- узвіз С.Олійника, 6,
- Ковальська, 4-16,
- пров. Лютеранський, 3-7.
Роботи до 20.00
- Академічна, 6-26,
- просп. Шевченка, 33,
- пров. Санаторний, 6а,
- Французький б-р, 48-89,
- Гранатна, 20б,
- Тираспільське шосе, 21-27,
- Черняховського, 3-26,
- Кленова, 4-13,
- М.Говорова, 10-26,
- Тіниста, 2а,
- пров. Світлий, 1,1б,2,2а,
- Генуезька, 20.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- Друга, 20,
- В.Симоненка, 2а.
Роботи до 20.00
- Посмітного, 6-27,
- Леваневського, 1-3,
- Фонтанська дор., 16-75,
- тупик Леваневського, 1/3,
- Окружна, 2-20,
- Бригадна, 43-51,
- І.Франка, 41-49,
- Петрашевського, 17-22,
- Штурвальна, 17а,
- Контр-адм. Луніна, 7а,б,
- пр. Адміральський, 3-17,
- Щоглова, 18-22,
- Педагогічна,35-57,
- Леваневського, 4-9,
- тупик Байкал, 2-8,
- Каманіна, 3,
- пров. Полуничний, 8-31,
- тупик Виноградний, 1-7,
- пров. Чубаївський, 1-17,
- пров. Кордонний, 16-37,
- Авд.-Чорноморського, 1-21,
- Бернардацці, 5-37,
- Урожайна, 1-5,
- Недєліна, 44,
- Докова, 19,
- Суднобудівна, 11,
- Трудова, 2-16,
- Геранієва, 2,
- Героїв-прикордонників, 4.