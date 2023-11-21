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Відключення світла в Одесі 21 листопада: хто проведе вечір у темряві

Відключення світла в Одесі 21 листопада: хто проведе вечір у темряві

Сьогодні, 21 листопада, ДТЕК запланував ремонтні роботи, через що деякі вулиці Одеси до вечора залишаться без світла.

Центральний РЕМ

Роботи до 12.00

  • Черняховського, 1,4,
  • Фонтанська дор., 16-57
  • пров.Полуничний, 25-29,
  • пров. Педагогічний , 546,
  • пров. Тополиний, 1-17,
  • пров. Гвоздичний, 3, 3а,
  • Тіниста, 10,
  • пров. Економічний, 1-5,
  • Сонячна, 7-10,
  • пров. Світлий, 3-7,
  • пров. Північний, 3-12,
  • І.Франка , 12-51,
  • Кондрашина , 25-51,
  • Петрашевського, 7-19,
  • Штурвальна, 3-13.

Роботи до 17.00

  • Л.Толстого, 4-22,
  • Старопортофранківська,28,30,
  • Мечникова,56-74,
  • Розкидайлівська,1,
  • Коблевська, 17-46
    Пл. Соборна, 10-14,
  • Дігтярна, 27-39,
  • Садова, 16,
  • Ніжинська, 46-75,
  • Новосельського, 79-85,
  • Спиридонівська, 6-10,
  • узвіз С.Олійника, 6,
  • Ковальська, 4-16,
  • пров. Лютеранський, 3-7.

Роботи до 20.00

  • Академічна, 6-26,
  • просп. Шевченка, 33,
  • пров. Санаторний, 6а,
  • Французький б-р, 48-89,
  • Гранатна, 20б,
  • Тираспільське шосе, 21-27,
  • Черняховського, 3-26,
  • Кленова, 4-13,
  • М.Говорова, 10-26,
  • Тіниста, 2а,
  • пров. Світлий, 1,1б,2,2а,
  • Генуезька, 20.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Друга, 20,
  • В.Симоненка, 2а.

Роботи до 20.00

  • Посмітного, 6-27,
  • Леваневського, 1-3,
  • Фонтанська дор., 16-75,
  • тупик Леваневського, 1/3,
  • Окружна, 2-20,
  • Бригадна, 43-51,
  • І.Франка, 41-49,
  • Петрашевського, 17-22,
  • Штурвальна, 17а,
  • Контр-адм. Луніна, 7а,б,
  • пр. Адміральський, 3-17,
  • Щоглова, 18-22,
  • Педагогічна,35-57,
  • Леваневського, 4-9,
  • тупик Байкал, 2-8,
  • Каманіна, 3,
  • пров. Полуничний, 8-31,
  • тупик Виноградний, 1-7,
  • пров. Чубаївський, 1-17,
  • пров. Кордонний, 16-37,
  • Авд.-Чорноморського, 1-21,
  • Бернардацці, 5-37,
  • Урожайна, 1-5,
  • Недєліна, 44,
  • Докова, 19,
  • Суднобудівна, 11,
  • Трудова, 2-16,
  • Геранієва, 2,
  • Героїв-прикордонників, 4.
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