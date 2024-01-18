Отключение света в Одессе 18 января: до вечера обесточены более 100 улиц

В четверг, 18 января, ДТЭК проводит регламентные ремонтные работы в Одессе, поэтому жители более сотни улиц проведут день без электроснабжения.
Северный РЭС
Работы до 19:00.
- Матросская, 2,
- пер. Л. Гинзбург, 5 – 43,
- пер. Оранжерейный, 18 – 43,
- Хуторская, 15 – 105,
- Ак. Панкратовой, 1 – 61,
- Хавкина, 1 – 51, 41-43, 47 – 51,
- пер. Цементный, 1-17,
- Котляревского, 1-23,
- Круговая, 1 – 17, 38 – 58,
- Геологическая, 9, 23,
- Степная, 1 – 31,
- пер. Хуторской, 1 – 29,
- пер. Шебелинский, 13-27,
- пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5.
Читайте также: Кому отключат свет, воду и газ за долги, а кому нет: в правительстве назвали условия
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- Базарная, 19 – 40,
- Мечникова, 128,
- Ген. Цветаева, 1,
- Ак. Гаркавого, 120 – 146,
- Индийская, 3 – 11,
- Монгольская, 1 – 18,
- Проселочная, 2 – 20,
- Самарская, 13, 17 – 23,
- Улитина, 1-17,
- Умова 42 – 71,
- Разина, 6 , 1 – 12,
- Житомирская, 120,
- Подольская, 1 – 17,
- Польская, 2-10,
- просп. Шевченко, 17-21,
- Канатная, 50-56,
- Осипова, 4-10, 18-26,
- Еврейская, 9, 13,
- Пушкинская, 31.
Южный РЭС
Работы до 17.00
- Ак. Вильямса, 64 — 76,
- Архитекторская, 12 — 14, 16, 24,
- Ильфа и Петрова, 6 — 57,
- просп. Ак. Глушко, 13 – 32,
- Ак. Королева, 72 — 112,
- Радостная, 21 — 25,
- 17-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги 35 – 50,
- Костанди, 162, 203, Люстдорфский дор, 55,
- просп. Небесной сотни, 77,
- ул. Левитана, 141.
Работы до 19.00
- Абрикосова, 4 – 105,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Макаренко, 1-33,
- Писарева, 28-40,
- Равенства, 2-28, 46, 84 – 104,195,
- пер. 1-й Равенства, 1 – 8, 86-98, 106, 197,
- пер. Абрикосовый, 1 – 29,
- Фонтанская дор., 106, 129,
- пер. Янтарный, 6-7,
- Академическая, 16 — 29, 30 — 52,
- Тимирязева, 34, 72-84,
- А. Ахматовой, 1 — 40,
- Костанди, 14 — 77,
- Костанди, 60,
- Харьковская, 20Б, Я. 58,
- пер. 2-й Украинский, 3 – 6,
- пер. 3-й Украинский, 1-12,
- пер. Новоукраинский, 2 – 31,
- Баштанная, 2 –16,
- Куприна, 7 – 29,
- Окружная, 17 – 42,
- пер. 1-й Академический, 1-21,
- пер. 2-й Академический, 2 – 6,
- Дачная, 3-30,
- Львовская, 7 – 48,
- Сумская, 3, 24 – 69,
- пер. 2-й. Дачный, 1-9,
- пер. Львовский, 2, 76,
- Гаршина, 8 – 30,
- Хрустальная, 1,
- пер. Гаршина, 3 – 22,
- пер. Летний, 5
- пер. Ровный, 1 – 11,
- Китобойная, 2 – 74, 92,
- Куприна, 50 – 54,
- А. Невского, 1 – 33,
- Педагогическая, 21,
- Тульская, 1 – 51,
- Черниговская, 1 – 24,
- пер. 2-й Китобойный, 1-22, 40 – 50,
- пер. Черниговский, 1 — 8,
- Вазова Ивана, 9,
- Вертелецкого, 7Б, 13,
- Д. Донского, 1 — 45,
- Левкоева, 1,7,
- Лядова, 1 — 15,
- Немировича-Данченко, 10, 11, 16,
- Обильная, 1 – 35,
- Планетная, 1 — 38,
- Прорезная, 5, 5а,
- Собинова, 15, 20,
- Флотская, 6, 4, 7, 21,
- пер. 1-й Обильный, 1 – 15,
- пер. Флотский, 2 – 5,
- Архитектурная, 10 – 14,
- Достоевского, 1 –25,
- Кавунова, 1 – 18,
- Крымская, 1, 3,
- 1-й Китобойный, 4 – 42,
- пер. Достоевского, 1-14,
- пер. Крымский, 1 – 22,
- пер. Славы, 1 – 10,
- пер. Флотский 6 – 23,
- пер. 1-й О. Невского, 2 – 8,
- пер. 2-й А. Невского, 1 – 8,
- пер. 3-й О. Невского, 2 – 7,
- пер. 4-й О. Невского 3-7,
- Харьковская, 1 – 20,
- Юннатов, 1-15,
- пер. 1-й Юннатов, 1 – 12,
- Куприна, 26 – 48,
- Левитана, 19,
- Шишкина, 1 – 44,
- пер. 1-й Шишкина, 1-7,
- пер. 2-й Шишкина, 1 — 20,
- пер. 3-й Шишкина, 1 — 20,
- пер. 2-й Костанди, 2,
- пер. 3-й Костанди, 2 – 8,
- пер. Безымянный, 2 – 12,
- пер. Ипподромный, 10
- пер. Молокова, 1-12.