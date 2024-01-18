Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 18 января: до вечера обесточены более 100 улиц

Отключение света в Одессе 18 января: до вечера обесточены более 100 улиц

В четверг, 18 января, ДТЭК проводит регламентные ремонтные работы в Одессе, поэтому жители более сотни улиц проведут день без электроснабжения.

Северный РЭС

Работы до 19:00.

  • Матросская, 2,
  • пер. Л. Гинзбург, 5 – 43,
  • пер. Оранжерейный, 18 – 43,
  • Хуторская, 15 – 105,
  • Ак. Панкратовой, 1 – 61,
  • Хавкина, 1 – 51, 41-43, 47 – 51,
  • пер. Цементный, 1-17,
  • Котляревского, 1-23,
  • Круговая, 1 – 17, 38 – 58,
  • Геологическая, 9, 23,
  • Степная, 1 – 31,
  • пер. Хуторской, 1 – 29,
  • пер. Шебелинский, 13-27,
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5.

Читайте также: Кому отключат свет, воду и газ за долги, а кому нет: в правительстве назвали условия

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • Базарная, 19 – 40,
  • Мечникова, 128,
  • Ген. Цветаева, 1,
  • Ак. Гаркавого, 120 – 146,
  • Индийская, 3 – 11,
  • Монгольская, 1 – 18,
  • Проселочная, 2 – 20,
  • Самарская, 13, 17 – 23,
  • Улитина, 1-17,
  • Умова 42 – 71,
  • Разина, 6 , 1 – 12,
  • Житомирская, 120,
  • Подольская, 1 – 17,
  • Польская, 2-10,
  • просп. Шевченко, 17-21,
  • Канатная, 50-56,
  • Осипова, 4-10, 18-26,
  • Еврейская, 9, 13,
  • Пушкинская, 31.

Южный РЭС

Работы до 17.00

  • Ак. Вильямса, 64 — 76,
  • Архитекторская, 12 — 14, 16, 24,
  • Ильфа и Петрова, 6 — 57,
  • просп. Ак. Глушко, 13 – 32,
  • Ак. Королева, 72 — 112,
  • Радостная, 21 — 25,
  • 17-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги 35 – 50,
  • Костанди, 162, 203, Люстдорфский дор, 55,
  • просп. Небесной сотни, 77,
  • ул. Левитана, 141.

Работы до 19.00

  • Абрикосова, 4 – 105,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Макаренко, 1-33,
  • Писарева, 28-40,
  • Равенства, 2-28, 46, 84 – 104,195,
  • пер. 1-й Равенства, 1 – 8, 86-98, 106, 197,
  • пер. Абрикосовый, 1 – 29,
  • Фонтанская дор., 106, 129,
  • пер. Янтарный, 6-7,
  • Академическая, 16 — 29, 30 — 52,
  • Тимирязева, 34, 72-84,
  • А. Ахматовой, 1 — 40,
  • Костанди, 14 — 77,
  • Костанди, 60,
  • Харьковская, 20Б, Я. 58,
  • пер. 2-й Украинский, 3 – 6,
  • пер. 3-й Украинский, 1-12,
  • пер. Новоукраинский, 2 – 31,
  • Баштанная, 2 –16,
  • Куприна, 7 – 29,
  • Окружная, 17 – 42,
  • пер. 1-й Академический, 1-21,
  • пер. 2-й Академический, 2 – 6,
  • Дачная, 3-30,
  • Львовская, 7 – 48,
  • Сумская, 3, 24 – 69,
  • пер. 2-й. Дачный, 1-9,
  • пер. Львовский, 2, 76,
  • Гаршина, 8 – 30,
  • Хрустальная, 1,
  • пер. Гаршина, 3 – 22,
  • пер. Летний, 5
  • пер. Ровный, 1 – 11,
  • Китобойная, 2 – 74, 92,
  • Куприна, 50 – 54,
  • А. Невского, 1 – 33,
  • Педагогическая, 21,
  • Тульская, 1 – 51,
  • Черниговская, 1 – 24,
  • пер. 2-й Китобойный, 1-22, 40 – 50,
  • пер. Черниговский, 1 — 8,
  • Вазова Ивана, 9,
  • Вертелецкого, 7Б, 13,
  • Д. Донского, 1 — 45,
  • Левкоева, 1,7,
  • Лядова, 1 — 15,
  • Немировича-Данченко, 10, 11, 16,
  • Обильная, 1 – 35,
  • Планетная, 1 — 38,
  • Прорезная, 5, 5а,
  • Собинова, 15, 20,
  • Флотская, 6, 4, 7, 21,
  • пер. 1-й Обильный, 1 – 15,
  • пер. Флотский, 2 – 5,
  • Архитектурная, 10 – 14,
  • Достоевского, 1 –25,
  • Кавунова, 1 – 18,
  • Крымская, 1, 3,
  • 1-й Китобойный, 4 – 42,
  • пер. Достоевского, 1-14,
  • пер. Крымский, 1 – 22,
  • пер. Славы, 1 – 10,
  • пер. Флотский 6 – 23,
  • пер. 1-й О. Невского, 2 – 8,
  • пер. 2-й А. Невского, 1 – 8,
  • пер. 3-й О. Невского, 2 – 7,
  • пер. 4-й О. Невского 3-7,
  • Харьковская, 1 – 20,
  • Юннатов, 1-15,
  • пер. 1-й Юннатов, 1 – 12,
  • Куприна, 26 – 48,
  • Левитана, 19,
  • Шишкина, 1 – 44,
  • пер. 1-й Шишкина, 1-7,
  • пер. 2-й Шишкина, 1 — 20,
  • пер. 3-й Шишкина, 1 — 20,
  • пер. 2-й Костанди, 2,
  • пер. 3-й Костанди, 2 – 8,
  • пер. Безымянный, 2 – 12,
  • пер. Ипподромный, 10
  • пер. Молокова, 1-12.
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить