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Відключення світла в Одесі 18 січня: до вечора знеструмлено понад 100 вулиць

Відключення світла в Одесі 18 січня: до вечора знеструмлено понад 100 вулиць

У четвер, 18 січня, ДТЕК проводить регламентні ремонтні роботи в Одесі, тож жителі понад сотню вулиць проведуть день без електропостачання.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Матроська, 2,
  • пров. Л. Гінзбург, 5 – 43,
  • пров. Оранжерейний, 18 – 43,
  • Хуторська, 15 – 105,
  • Ак. Панкратової, 1 – 61,
  • Хавкіна , 1 – 51, 41- 43, 47 – 51,
  • пров. Цементний, 1- 17,
  • Котляревського, 1- 23,
  • Кругова, 1 – 17, 38 – 58,
  • Геологічна, 9, 23,
  • Степова, 1 – 31,
  • пров. Хуторський, 1 – 29,
  • пров. Шебелинський, 13- 27,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5.

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Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Базарна, 19 – 40,
  • Мечникова, 128,
  • Ген. Цвєтаєва, 1,
  • Ак. Гаркавого, 120 – 146,
  • Індійська, 3 – 11,
  • Монгольська, 1 – 18,
  • Просьолочна, 2 – 20,
  • Самарська, 13, 17 – 23,
  • Улітіна, 1- 17,
  • Умова 42 – 71,
  • Разіна, 61 – 77,
  • Грузинська, 1 – 12,
  • Житомирська, 120,
  • Подільська, 1 – 17,
  • Польська, 2-10,
  • просп. Шевченка, 17-21,
  • Канатна, 50-56,
  • Осипова, 4-10, 18-26,
  • Єврейська, 9, 13,
  • Пушкінська, 31.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Ак. Вільямса, 64 – 76,
  • Архітекторська, 12 – 14, 16, 24,
  • Ільфа і Петрова, 6 – 57,
  • просп. Ак. Глушка, 13 – 32,
  • Ак. Корольова,  72 – 112,
  • Радісна, 21 – 25,
  • 17-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги 35 – 50,
  • Костанді, 162, 203,
  • Люстдорфська дор, 55,
  • просп. Небесної сотні, 77,
  • вул. Левітана, 141.

Роботи до 19.00

  • Абрикосова, 4 – 105,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Макаренка, 1- 33,
  • Писарева, 28-40,
  • Рівності, 2-28, 46, 84 – 104,195,
  • пров. 1-й Рівності, 1 – 8, 86-98, 106, 197,
  • пров. Абрикосовий, 1 – 29,
  • Фонтанська дор., 106, 129,
  • пров. Янтарний, 6-7,
  • Академічна, 16 – 29, 30 – 52,
  • Тімірязєва, 34, 72-84,
  • А. Ахматової, 1 – 40,
  • Костанді, 14 – 77,
  • Костанді, 60,
  • Харківська, 20Б,
  • Ялинкова, 2 – 58,
  • пров. 2-й Український, 3 – 6,
  • пров. 3-й Український, 1- 12,
  • пров. Новоукраїнський, 2 – 31,
  • Баштанна, 2 -16,
  • Купріна, 7 – 29,
  • Окружна, 17 – 42,
  • пров. 1-й Академічний, 1- 21,
  • пров. 2-й  Академічний,  2 – 6,
  • Дачна, 3- 30,
  • Львівська, 7 – 48,
  • Сумська, 3, 24 – 69,
  • пров. 2-й. Дачний, 1 -9,
  • пров. Львівський, 2, 76,
  • Гаршина, 8 – 30,
  • Кришталева, 1,
  • пров. Гаршина, 3 – 22,
  • пров. Літній, 5,
  • пров. Рівний, 1 – 11,
  • Китобійна, 2 – 74, 92,
  • Купріна, 50 – 54,
  • О. Невського, 1 – 33,
  • Педагогічна, 21,
  • Тульська, 1 – 51,
  • Чернігівська, 1 – 24,
  • пров. 2-й Китобійний, 1- 22, 40 – 50,
  • пров. Чернігівський, 1 – 8,
  • Вазова Івана, 9,
  • Вертелецького, 7Б, 13,
  • Д. Донського, 1 – 45,
  • Левкоєва, 1,7,
  • Лядова, 1 – 15,
  • Немировича-Данченка, 10, 11, 16,
  • Обільна, 1 – 35,
  • Планетна, 1 – 38,
  • Прорізна , 5, 5а,
  • Собінова, 15, 20,
  • Флотська, 6, 4, 7, 21,
  • пров. 1-й Рясний, 1 – 15,
  • пров. Флотський, 2 – 5,
  • Архітектурна, 10 – 14,
  • Достоєвського, 1 -25,
  • Кавунова, 1 – 18,
  • Кримська, 1, 3,
  • 1-й Китобійний, 4 – 42,
  • пров. Достоєвського, 1 -14,
  • пров. Кримський, 1 – 22,
  • пров. Слави, 1 – 10,
  • пров. Флотський 6 – 23,
  • пров. 1-й О. Невського, 2 – 8,
  • пров. 2-й О. Невського, 1 – 8,
  • пров. 3-й О. Невського, 2 – 7,
  • пров. 4-й О. Невського 3 -7,
  • Харківська, 1 – 20,
  • Юннатів, 1- 15,
  • пров. 1-й Юннатів, 1 – 12,
  • Купріна, 26 – 48,
  • Левітана, 19,
  • Шишкіна, 1 – 44,
  • пров. 1-й Шишкіна, 1 -7,
  • пров. 2-й Шишкіна, 1 –  20,
  • пров. 3-й Шишкіна, 1 –  20,
  • пров. 2-й Костанді, 2,
  • пров. 3-й Костанді, 2 – 8,
  • пров. Безіменний, 2 – 12,
  • пров. Іподромний, 10,
  • пров. Молокова, 1- 12.
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