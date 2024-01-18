Відключення світла в Одесі 18 січня: до вечора знеструмлено понад 100 вулиць

У четвер, 18 січня, ДТЕК проводить регламентні ремонтні роботи в Одесі, тож жителі понад сотню вулиць проведуть день без електропостачання.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00
- Матроська, 2,
- пров. Л. Гінзбург, 5 – 43,
- пров. Оранжерейний, 18 – 43,
- Хуторська, 15 – 105,
- Ак. Панкратової, 1 – 61,
- Хавкіна , 1 – 51, 41- 43, 47 – 51,
- пров. Цементний, 1- 17,
- Котляревського, 1- 23,
- Кругова, 1 – 17, 38 – 58,
- Геологічна, 9, 23,
- Степова, 1 – 31,
- пров. Хуторський, 1 – 29,
- пров. Шебелинський, 13- 27,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.
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Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- Базарна, 19 – 40,
- Мечникова, 128,
- Ген. Цвєтаєва, 1,
- Ак. Гаркавого, 120 – 146,
- Індійська, 3 – 11,
- Монгольська, 1 – 18,
- Просьолочна, 2 – 20,
- Самарська, 13, 17 – 23,
- Улітіна, 1- 17,
- Умова 42 – 71,
- Разіна, 61 – 77,
- Грузинська, 1 – 12,
- Житомирська, 120,
- Подільська, 1 – 17,
- Польська, 2-10,
- просп. Шевченка, 17-21,
- Канатна, 50-56,
- Осипова, 4-10, 18-26,
- Єврейська, 9, 13,
- Пушкінська, 31.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- Ак. Вільямса, 64 – 76,
- Архітекторська, 12 – 14, 16, 24,
- Ільфа і Петрова, 6 – 57,
- просп. Ак. Глушка, 13 – 32,
- Ак. Корольова, 72 – 112,
- Радісна, 21 – 25,
- 17-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги 35 – 50,
- Костанді, 162, 203,
- Люстдорфська дор, 55,
- просп. Небесної сотні, 77,
- вул. Левітана, 141.
Роботи до 19.00
- Абрикосова, 4 – 105,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Макаренка, 1- 33,
- Писарева, 28-40,
- Рівності, 2-28, 46, 84 – 104,195,
- пров. 1-й Рівності, 1 – 8, 86-98, 106, 197,
- пров. Абрикосовий, 1 – 29,
- Фонтанська дор., 106, 129,
- пров. Янтарний, 6-7,
- Академічна, 16 – 29, 30 – 52,
- Тімірязєва, 34, 72-84,
- А. Ахматової, 1 – 40,
- Костанді, 14 – 77,
- Костанді, 60,
- Харківська, 20Б,
- Ялинкова, 2 – 58,
- пров. 2-й Український, 3 – 6,
- пров. 3-й Український, 1- 12,
- пров. Новоукраїнський, 2 – 31,
- Баштанна, 2 -16,
- Купріна, 7 – 29,
- Окружна, 17 – 42,
- пров. 1-й Академічний, 1- 21,
- пров. 2-й Академічний, 2 – 6,
- Дачна, 3- 30,
- Львівська, 7 – 48,
- Сумська, 3, 24 – 69,
- пров. 2-й. Дачний, 1 -9,
- пров. Львівський, 2, 76,
- Гаршина, 8 – 30,
- Кришталева, 1,
- пров. Гаршина, 3 – 22,
- пров. Літній, 5,
- пров. Рівний, 1 – 11,
- Китобійна, 2 – 74, 92,
- Купріна, 50 – 54,
- О. Невського, 1 – 33,
- Педагогічна, 21,
- Тульська, 1 – 51,
- Чернігівська, 1 – 24,
- пров. 2-й Китобійний, 1- 22, 40 – 50,
- пров. Чернігівський, 1 – 8,
- Вазова Івана, 9,
- Вертелецького, 7Б, 13,
- Д. Донського, 1 – 45,
- Левкоєва, 1,7,
- Лядова, 1 – 15,
- Немировича-Данченка, 10, 11, 16,
- Обільна, 1 – 35,
- Планетна, 1 – 38,
- Прорізна , 5, 5а,
- Собінова, 15, 20,
- Флотська, 6, 4, 7, 21,
- пров. 1-й Рясний, 1 – 15,
- пров. Флотський, 2 – 5,
- Архітектурна, 10 – 14,
- Достоєвського, 1 -25,
- Кавунова, 1 – 18,
- Кримська, 1, 3,
- 1-й Китобійний, 4 – 42,
- пров. Достоєвського, 1 -14,
- пров. Кримський, 1 – 22,
- пров. Слави, 1 – 10,
- пров. Флотський 6 – 23,
- пров. 1-й О. Невського, 2 – 8,
- пров. 2-й О. Невського, 1 – 8,
- пров. 3-й О. Невського, 2 – 7,
- пров. 4-й О. Невського 3 -7,
- Харківська, 1 – 20,
- Юннатів, 1- 15,
- пров. 1-й Юннатів, 1 – 12,
- Купріна, 26 – 48,
- Левітана, 19,
- Шишкіна, 1 – 44,
- пров. 1-й Шишкіна, 1 -7,
- пров. 2-й Шишкіна, 1 – 20,
- пров. 3-й Шишкіна, 1 – 20,
- пров. 2-й Костанді, 2,
- пров. 3-й Костанді, 2 – 8,
- пров. Безіменний, 2 – 12,
- пров. Іподромний, 10,
- пров. Молокова, 1- 12.