fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 17 октября: кому надо успеть зарядить телефон

Отключение света в Одессе 17 октября: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 17 октября в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 2 415 домов.

Так, с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-й переулок Александра Невского 16, 22, 26

 

  • 1-й переулок Нефтяников 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 1а

 

  • 1-й Хаджибеевский переулок 7

 

  • 1-й Школьный переулок 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 32а, 1а, 24а, 9а, 2в, 5а, 7а, 4а, 17а, 24, 26, 28, 30, 32, 2а

 

  • 1-я линия 69А

 

  • 2-й переулок Нефтяников 1, 2, 3, 4, 5

 

  • 2-й Хаджибеевский переулок 10

 

  • 3-й переулок Нефтяников 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

 

  • 3-й Хаджибеевский переулок 7, 1А, 1, 2, 3, 9, 11, 13, 15, 17

 

  • 4 ст.Люст.дороги автостоянка “Світлофор” 17/7

 

  • 4-а ст.Люстдорфської дор.ГСК “Дюк” 34А

 

  • Адмирала Лазарева улица 8, 16А, 37, 86, 90, 88, 76, 82, 80, 84, 78, 67, 79, 71, 81, 77, 83, 65, 65/7, 22, 47, 51, 11, 2а, 24, 5, 35а, 27, 12, 35, 49, 31, 53А, 43, 19, 14, 6А, 10, 2б, 20, 4, 9, 17, 39, 25, 6, 23А, 28, 21, 18, 3, 2, 33, 6Б, 1, 8А, 45, 13, 16, 26, 29, 7, 41, 15, 12/а

 

  • Академика Заболотного улица 28, 30, 34

 

  • Академика Королёва улица 24, 25-ї Чапаєвської дивізії – киев, 3/3, 61, 6/1, 20

 

  • Алексеевская площадь 11, 13

 

  • Альпинистов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24

 

  • Битумная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21_2, 21а, 17, 19

 

  • Вокзальный переулок 5, 11, 25

 

  • Гагарина улица 108, 85а, 69, 71, 59, 53, 76Б, 100, 61А, 65А, 63, 59А, 53а, 57, 61, 67, 55, 2а, 5, 11, 9, 11А, 1, 7, 2Б, 2Д, 2к, 3, 2, 7А, 4, 6, 13А, 13, 93, 118, 106, 116, 112, 120, 104, 114, 104а, 122, 118а, 112_1, 124, 102, 126, 8А, 12, 35, 22, 80, 2Г, 24, 82, 25_А, 88, 68А, 32, 16, 76, 37, 10, 84, 20, 8, 31, 23, 72, 14, 27, 78, 19, 94, 30, 28, 86, 22А, 18, 32А, 23б, 98, 24А, 33, 17, 70, 25, 34, 92, 39, 76а, 92а, 26, 29, 15, 96, 23А, 65, 18А, 74, 8Б, 21, 90, 19а, 154, 156, 117б, 107б, 166, 133, 119, 125А, 158а, 168А, 158, 146, 146А, 174А, 150А, 107а, 139, 125, 162, 107, 131, 160, 121, 129, 148А, 109А, 150, 123, 152А, 137, 174, 133а, 109, 115_Б, 127, 164, 135, 168, 172, 115_А, 170, 117А, 117, 144а, 152, 144, 148, 168б, 115, 146б, 45, 49А, 49Б, 47, 41, 49, 43, 43а, 130, 128/а, 140, 138, 128, 91, 105, 99а, 132, 97, 103, 134, 132Б, 138Б, 132а, 97а, 142А, 95, 142, 99, 101, 136, 87А, 77, 87, 81, 85, 75, 79А, 89, 79, 73, 89А, 75А, 27А

 

  • Газовая улица 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4_1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

 

  • Гайдара улица 32, 34, 38, 42/44

 

  • Генерала Бочарова улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 41, 43, 47

 

  • Генерала Петрова улица 56/2, 12, 14, 16, 18, 22, 25, 27, 37/43, 50А, 74/2, 68/2, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 57, 58, 61, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78

 

  • Гладкова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 44, 48, 54, 56, 58, 64, 66, 72, 74, 78, 80, 84, 86, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 135, 149, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 203, 211, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 43а, 263а, 259а, 299а, 3а, 279, 72а, 4а, 201а, 49в, 10а, 64а, 161а, 11а, 3б, 118а, 33а, 153б, 64б, 7в, 299б, 19А, 2а, 12а, 171а, 42А, 124а, 305а, 5а, 3А, 277а, 4А, 112б, 33_1, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 305, 307, 309, 311, 319

 

  • Горького улица (Усатово) 1, 2, 3, 4, 5, 1б, 7, 2а, 4а, 14б, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22

 

  • Давида Ойстраха улица 6, 8, 10, 18

 

  • Депутатский переулок 4, 8, 1А, 1, 2, 3, 6, 10, 8А, 5

 

  • Добровольского проспект 139, 139 А, 131

 

  • Каменистая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 32а, 1г, 20а, 21а, 2в, 1в, 1б, 1е, 17А, 28а, 22а, 8а, 49б, 1а, 45, 2б, 50А/Б, 50, 2а, 77, 75, 63, 51, 55, 59, 48, 49, 61, 57, 46, 52, 66, 53

 

  • Качалова улица 31А, 1, 9А, 31а, 19А, 11/2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

 

  • Кирова (Усатово) улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 37А, 17Б, 47/А, 19А, 77, 1А, 71/А, 40а, 34_А, 15а, 67/Б, 35а, 67/А, 23/А, 27А, 21Б, 23в, 63А, 43А, 20а, 25А, 35В, 17А, 65а, 29А, 51/А, 47/Б, 23Б, 71б, 59А, 21А, 79, 23Г

 

  • Ковровый переулок 4, 8, 10, 2Б, 1, 2, 3, 6, 9, 2а

 

  • Комсомольская улица (Усатово) 36б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 42а, 30а, 4А, 82, 5В, 60А, 102Б, 38а, 13а, 7А, 9А, 19а, 2А, 100А, 50А, 35Б, 5а, 14а, 42/а, 44А, 8А, 36А, 57а, 16А, 98а, 90а, 98б, 102а, 116А, 110А, 92, 5б, 116, 112, 94, 106, 114, 98, 104, 88, 84, 100, 108, 96, 90, 86, 102

 

  • Космонавта Комарова улица 1, 25а, 1А, 18, 22А, 17, 21, 12б, 6Б, 30, 8, 9А, 18/а, 12А, 20, 2, 3, 4/б, 6А, 19, 2б, 9, 17А, 10, 6, 2В, 2А, 5А, 11, 7, 22, 12, 5Б, 24, 19А, 26А, 14, 22В, 26, 5, 8А, 13, 19б, 15, 4, 16, 3А, 4А, 21в, 11А, 21А

 

  • Красный переулок 2, 3, 14а, 3а, 4а, 2а, 13а, 2б, 4, 9а, 1а, 6, 11а, 17, 10, 11, 5, 9, 16, 15, 7, 13, 14, 12

 

  • Крымская улица 80, 82, 72А

 

  • Лева Семиренка 18, 5А, 29б, 33, 41а, 30, 24а, 9, 49б, 39, 26, 16, 1, 29, 33б, 47а, 45, 24, 11а, 30а, 49а, 3, 5, 35, 12, 51, 3а, 22, 47, 41, 51а, 57, 20, 37, 33а, 14, 28б, 31а, 31, 27, 43, 2Д, 49

 

  • Лысенко улица 15, 12а, 26а, 1б, 42, 18б, 10а, 52, 7, 46, 48, 27а, 18а, 21, 6, 13, 2в, 12, 5, 2г, 24, 11, 22, 2а, 16, 10, 2б, 44, 23, 8, 15а, 27, 19, 1а, 4, 50, 14, 25а, 3, 9а, 17, 22а, 24а, 9, 18, 25, 2, 20

 

  • Льва Семеренка 13

 

  • Льва Симиренко улица 1б, 9, 33, 27А

 

  • Люстдорфская дорога 116а, 3/1, 132а, 130б, 136, 118, 130а, 116, 138, 130, 100-А, 128, 114, 140, 110, 122, 126, 102, 102б, 132, 134, 92А-, 51, 92А7, 92, 138-Б, 92/3, 922, 114А, 92-А/193, 25-ї Чапаєвської дивізії – киев, 124

 

  • Машиностроительный переулок 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6А, 1а, 3А, 12А, 9, 10, 11, 14, 16

 

  • Метрополитеновский переулок 6А, 1, 2, 3, 1б, 9а, 4А, 4, 5, 6, 7

 

  • Михаила Грушевского улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 5а, 19а, 23а, 15а, 16б, 6а, 16а, 1г, 30, 1в, 1б, 24а, 30б, 48б, 48в, 26а, 30а, 47а, 18а, 45а, 48а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 65

 

  • Моторная улица 51А, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27В, 29, 4а, 19б, 29А, 41А, 27А, 31А, 55а, 6а, 19а, 27Б, 21А, 6б, 53А, 13А, 9А, 7А, 31Б, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

 

  • Новикова улица 13, 13А

 

  • Озерный переулок 1А

 

  • переулок Дежнёва 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9А

 

  • переулок Лобачевского 1, 2, 3, 4, 5, 6б, 6, 6а, 7, 8, 9, 10

 

  • переулок Пржевальского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Б, 5А, 7, 7А, 8, 9, 10

 

  • переулок Радищева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 3А, 9/1, 8, 9, 10, 19

 

  • переулок Юрия Касима 2, 3, 2а, 5а, 3а, 1, 4, 5б, 5

 

  • переулок Яблочкиной 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2А, 7, 4А, 8, 9, 10, 12

 

  • Платановая улица 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 79в, 93б, 87, 95А, 85А, 89, 91, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 124

 

  • площадь Независимости 3

 

  • Полтавская улица 10, 1А, 32б, 36, 7, 16А, 1, 38, 4А, 32, 16, 20А, 3, 18, 28, 2, 26, 9, 30, 34А, 6, 20, 8, 34, 2А, 5, 12, 22, 4, 14, 24, 36А

 

  • Пшеничная улица 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14

 

  • Радостная улица 1, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 10А, 82-А, 18А, 68А, 22а, 20А, 66А, 30, 31, 35, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116

 

  • Республиканская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 59, 61, 62, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 87, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 185, 186, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 210, 211, 1ж, 2а, 1б, 168а, 3а, 1в, 305а, 47а, 16а, 1а, 220а, 2г, 5а, 212, 8а, 182а, 2в, 285а, 152а, 343а, 228а, 45а, 313а, 315б, 275а, 210а, 307а, 54б, 2б, 225а, 323а, 7б, 313б, 27а, 214, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 226, 227, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 245, 247, 249, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 337, 339

 

  • Складская улица 21

 

  • Скрипичный переулок 1, 2, 3, 4, 6А, 7а, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

  • Спортивный переулок 1, 2, 3, 4, 3а, 7а, 10а, 8а, 14а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

 

  • Сурикова улица 40

 

  • Технический переулок 4, 5, 6, 7, 8, 6А, 9, 13А, 12А, 8А, 14А, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15

 

  • Тихий переулок 5б, 12а, 12, 22, 4, 5а, 24, 11, 2а, 14, 7а, 24а, 5, 10, 20, 2, 5д, 18, 9, 30, 9а, 7, 6, 28, 3, 14а, 17а, 16а, 26, 1, 26а, 16, 8

 

  • Товарный переулок 5, 6, 7, 8, 9, 11

 

  • Хаджибеевская дорога 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 59, 67, 69, 79, 87, 93, 99, 105, 133, 135, 137, 143, 145, 147, 151, 153, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 151а, 341а, 317а, 315а, 467а, 365а, 267а, 239а, 487а, 271а, 377а, 265а, 379а, 429а, 481а, 357а, 311а, 27в, 27а, 17а, 201, 241а, 24_1, 14а, 123а, 8А, 453а, 39_1, 217а, 193а, 255а, 189_191, 485а, 357б, 241б, 361а, 277а, 427а, 491а, 473а, 107а, 307а, 493а, 335а, 315в, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 283, 285, 287, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 495, 497, 499, 501, 505, 507, 509, 511, 513, 519

 

  • Хаджибеевская улица 4

 

  • Церковная улица 53

 

  • Чернышевского улица 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 122/124, 94А, 134А, 13а, 132, 134, 122124

 

  • Чкалова улица (Усатово) 27А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 61А, 44/а, 66А, 33в, 60а, 38а, 33а, 2а, 50Б, 54а, 21а, 64а, 27б, 42, 29а, 55а, 54г, 50А, 62А, 43, 35а, 49, 47, 61, 60, 64, 72, 57, 51, 56, 54, 50, 58, 68, 48, 65, 45, 59, 53, 55, 46, 44, 52, 62

 

  • Шахтная улица 1г, 8а, 18, 9а, 9, 1д, 6, 8б, 7, 1, 1б, 16, 1в, 3а, 22, 13а, 5А, 2а, 3, 5, 24, 7а, 12, 9б, 14, 4, 22а, 24а, 20, 8, 10, 8 в, 2, 22б, 1а, 18а

 

  • Школьный переулок 10а, 1, 2, 4а, 2А, 5а, 3, 3а, 17а, 13а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17

 

  • Щорса улица 17А, 7, 9, 11, 31а, 21А, 23А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.

 С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 9-а Линия Дачи Ковалевского 12

 

  • Дача Ковалевского улица 3, 5, 6, 7, 9, 18, 102, 103, 105, 107, 111, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 182, 186, 191, 193, 209, 211, 213, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 230, 231, 245, 250, 7 Лінія, 144/6, 144/1, 10 Лінія, 153/13, 6/196, 6 лінія, 9 Лінія, 8 лінія, 8 Лінія, 142 лінія12, 7 лінія, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 103/4, 2/130, 103/15, 103/6, 12 Лінія, 142/43, 11 Лінія, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 132/А, 103/13, 111/С, 103/2, 111/М, 144а, 144/2, 111/ Г/Д, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 144/5, 270, 103/13а13, 144/8, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 5 лінія, 142217, 144/3

 

  • Ореховая улица 177, 196, 252

 

  • переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

 

  • переулок Ковалевского 9

 

  • Пишоновская улица 1, 6

 

  • Просвещения улица 1/1, 1/3, 166, 1\13203, 154, 210, 197, 156, 160, 169, 199, 205, 246, 255, 152, 254, 1/7, 201, 164, 218, 253, 1/11, 171, 216, 212, 150, 220, 167, 173, 207, 1/24, 1/33165, 195.

Фото: SetPhone

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить