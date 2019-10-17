Отключение света в Одессе 17 октября: кому надо успеть зарядить телефон

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 17 октября в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 2 415 домов.

Так, с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й переулок Александра Невского 16, 22, 26

1-й переулок Нефтяников 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 1а

1-й Хаджибеевский переулок 7

1-й Школьный переулок 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 32а, 1а, 24а, 9а, 2в, 5а, 7а, 4а, 17а, 24, 26, 28, 30, 32, 2а

1-я линия 69А

2-й переулок Нефтяников 1, 2, 3, 4, 5

2-й Хаджибеевский переулок 10

3-й переулок Нефтяников 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

3-й Хаджибеевский переулок 7, 1А, 1, 2, 3, 9, 11, 13, 15, 17

4 ст.Люст.дороги автостоянка “Світлофор” 17/7

4-а ст.Люстдорфської дор.ГСК “Дюк” 34А

Адмирала Лазарева улица 8, 16А, 37, 86, 90, 88, 76, 82, 80, 84, 78, 67, 79, 71, 81, 77, 83, 65, 65/7, 22, 47, 51, 11, 2а, 24, 5, 35а, 27, 12, 35, 49, 31, 53А, 43, 19, 14, 6А, 10, 2б, 20, 4, 9, 17, 39, 25, 6, 23А, 28, 21, 18, 3, 2, 33, 6Б, 1, 8А, 45, 13, 16, 26, 29, 7, 41, 15, 12/а

Академика Заболотного улица 28, 30, 34

Академика Королёва улица 24, 25-ї Чапаєвської дивізії – киев, 3/3, 61, 6/1, 20

Алексеевская площадь 11, 13

Альпинистов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24

Битумная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21_2, 21а, 17, 19

Вокзальный переулок 5, 11, 25

Гагарина улица 108, 85а, 69, 71, 59, 53, 76Б, 100, 61А, 65А, 63, 59А, 53а, 57, 61, 67, 55, 2а, 5, 11, 9, 11А, 1, 7, 2Б, 2Д, 2к, 3, 2, 7А, 4, 6, 13А, 13, 93, 118, 106, 116, 112, 120, 104, 114, 104а, 122, 118а, 112_1, 124, 102, 126, 8А, 12, 35, 22, 80, 2Г, 24, 82, 25_А, 88, 68А, 32, 16, 76, 37, 10, 84, 20, 8, 31, 23, 72, 14, 27, 78, 19, 94, 30, 28, 86, 22А, 18, 32А, 23б, 98, 24А, 33, 17, 70, 25, 34, 92, 39, 76а, 92а, 26, 29, 15, 96, 23А, 65, 18А, 74, 8Б, 21, 90, 19а, 154, 156, 117б, 107б, 166, 133, 119, 125А, 158а, 168А, 158, 146, 146А, 174А, 150А, 107а, 139, 125, 162, 107, 131, 160, 121, 129, 148А, 109А, 150, 123, 152А, 137, 174, 133а, 109, 115_Б, 127, 164, 135, 168, 172, 115_А, 170, 117А, 117, 144а, 152, 144, 148, 168б, 115, 146б, 45, 49А, 49Б, 47, 41, 49, 43, 43а, 130, 128/а, 140, 138, 128, 91, 105, 99а, 132, 97, 103, 134, 132Б, 138Б, 132а, 97а, 142А, 95, 142, 99, 101, 136, 87А, 77, 87, 81, 85, 75, 79А, 89, 79, 73, 89А, 75А, 27А

Газовая улица 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4_1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Гайдара улица 32, 34, 38, 42/44

Генерала Бочарова улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 41, 43, 47

Генерала Петрова улица 56/2, 12, 14, 16, 18, 22, 25, 27, 37/43, 50А, 74/2, 68/2, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 57, 58, 61, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78

Гладкова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 44, 48, 54, 56, 58, 64, 66, 72, 74, 78, 80, 84, 86, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 135, 149, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 203, 211, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 43а, 263а, 259а, 299а, 3а, 279, 72а, 4а, 201а, 49в, 10а, 64а, 161а, 11а, 3б, 118а, 33а, 153б, 64б, 7в, 299б, 19А, 2а, 12а, 171а, 42А, 124а, 305а, 5а, 3А, 277а, 4А, 112б, 33_1, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 305, 307, 309, 311, 319

Горького улица (Усатово) 1, 2, 3, 4, 5, 1б, 7, 2а, 4а, 14б, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22

Давида Ойстраха улица 6, 8, 10, 18

Депутатский переулок 4, 8, 1А, 1, 2, 3, 6, 10, 8А, 5

Добровольского проспект 139, 139 А, 131

Каменистая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 32а, 1г, 20а, 21а, 2в, 1в, 1б, 1е, 17А, 28а, 22а, 8а, 49б, 1а, 45, 2б, 50А/Б, 50, 2а, 77, 75, 63, 51, 55, 59, 48, 49, 61, 57, 46, 52, 66, 53

Качалова улица 31А, 1, 9А, 31а, 19А, 11/2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Кирова (Усатово) улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 37А, 17Б, 47/А, 19А, 77, 1А, 71/А, 40а, 34_А, 15а, 67/Б, 35а, 67/А, 23/А, 27А, 21Б, 23в, 63А, 43А, 20а, 25А, 35В, 17А, 65а, 29А, 51/А, 47/Б, 23Б, 71б, 59А, 21А, 79, 23Г

Ковровый переулок 4, 8, 10, 2Б, 1, 2, 3, 6, 9, 2а

Комсомольская улица (Усатово) 36б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 42а, 30а, 4А, 82, 5В, 60А, 102Б, 38а, 13а, 7А, 9А, 19а, 2А, 100А, 50А, 35Б, 5а, 14а, 42/а, 44А, 8А, 36А, 57а, 16А, 98а, 90а, 98б, 102а, 116А, 110А, 92, 5б, 116, 112, 94, 106, 114, 98, 104, 88, 84, 100, 108, 96, 90, 86, 102

Космонавта Комарова улица 1, 25а, 1А, 18, 22А, 17, 21, 12б, 6Б, 30, 8, 9А, 18/а, 12А, 20, 2, 3, 4/б, 6А, 19, 2б, 9, 17А, 10, 6, 2В, 2А, 5А, 11, 7, 22, 12, 5Б, 24, 19А, 26А, 14, 22В, 26, 5, 8А, 13, 19б, 15, 4, 16, 3А, 4А, 21в, 11А, 21А

Красный переулок 2, 3, 14а, 3а, 4а, 2а, 13а, 2б, 4, 9а, 1а, 6, 11а, 17, 10, 11, 5, 9, 16, 15, 7, 13, 14, 12

Крымская улица 80, 82, 72А

Лева Семиренка 18, 5А, 29б, 33, 41а, 30, 24а, 9, 49б, 39, 26, 16, 1, 29, 33б, 47а, 45, 24, 11а, 30а, 49а, 3, 5, 35, 12, 51, 3а, 22, 47, 41, 51а, 57, 20, 37, 33а, 14, 28б, 31а, 31, 27, 43, 2Д, 49

Лысенко улица 15, 12а, 26а, 1б, 42, 18б, 10а, 52, 7, 46, 48, 27а, 18а, 21, 6, 13, 2в, 12, 5, 2г, 24, 11, 22, 2а, 16, 10, 2б, 44, 23, 8, 15а, 27, 19, 1а, 4, 50, 14, 25а, 3, 9а, 17, 22а, 24а, 9, 18, 25, 2, 20

Льва Семеренка 13

Льва Симиренко улица 1б, 9, 33, 27А

Люстдорфская дорога 116а, 3/1, 132а, 130б, 136, 118, 130а, 116, 138, 130, 100-А, 128, 114, 140, 110, 122, 126, 102, 102б, 132, 134, 92А-, 51, 92А7, 92, 138-Б, 92/3, 922, 114А, 92-А/193, 25-ї Чапаєвської дивізії – киев, 124

Машиностроительный переулок 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6А, 1а, 3А, 12А, 9, 10, 11, 14, 16

Метрополитеновский переулок 6А, 1, 2, 3, 1б, 9а, 4А, 4, 5, 6, 7

Михаила Грушевского улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 5а, 19а, 23а, 15а, 16б, 6а, 16а, 1г, 30, 1в, 1б, 24а, 30б, 48б, 48в, 26а, 30а, 47а, 18а, 45а, 48а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 65

Моторная улица 51А, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27В, 29, 4а, 19б, 29А, 41А, 27А, 31А, 55а, 6а, 19а, 27Б, 21А, 6б, 53А, 13А, 9А, 7А, 31Б, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

Новикова улица 13, 13А

Озерный переулок 1А

переулок Дежнёва 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9А

переулок Лобачевского 1, 2, 3, 4, 5, 6б, 6, 6а, 7, 8, 9, 10

переулок Пржевальского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Б, 5А, 7, 7А, 8, 9, 10

переулок Радищева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 3А, 9/1, 8, 9, 10, 19

переулок Юрия Касима 2, 3, 2а, 5а, 3а, 1, 4, 5б, 5

переулок Яблочкиной 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2А, 7, 4А, 8, 9, 10, 12

Платановая улица 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 79в, 93б, 87, 95А, 85А, 89, 91, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 124

площадь Независимости 3

Полтавская улица 10, 1А, 32б, 36, 7, 16А, 1, 38, 4А, 32, 16, 20А, 3, 18, 28, 2, 26, 9, 30, 34А, 6, 20, 8, 34, 2А, 5, 12, 22, 4, 14, 24, 36А

Пшеничная улица 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14

Радостная улица 1, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 10А, 82-А, 18А, 68А, 22а, 20А, 66А, 30, 31, 35, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116

Республиканская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 59, 61, 62, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 87, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 185, 186, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 210, 211, 1ж, 2а, 1б, 168а, 3а, 1в, 305а, 47а, 16а, 1а, 220а, 2г, 5а, 212, 8а, 182а, 2в, 285а, 152а, 343а, 228а, 45а, 313а, 315б, 275а, 210а, 307а, 54б, 2б, 225а, 323а, 7б, 313б, 27а, 214, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 226, 227, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 245, 247, 249, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 337, 339

Складская улица 21

Скрипичный переулок 1, 2, 3, 4, 6А, 7а, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Спортивный переулок 1, 2, 3, 4, 3а, 7а, 10а, 8а, 14а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Сурикова улица 40

Технический переулок 4, 5, 6, 7, 8, 6А, 9, 13А, 12А, 8А, 14А, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Тихий переулок 5б, 12а, 12, 22, 4, 5а, 24, 11, 2а, 14, 7а, 24а, 5, 10, 20, 2, 5д, 18, 9, 30, 9а, 7, 6, 28, 3, 14а, 17а, 16а, 26, 1, 26а, 16, 8

Товарный переулок 5, 6, 7, 8, 9, 11

Хаджибеевская дорога 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 59, 67, 69, 79, 87, 93, 99, 105, 133, 135, 137, 143, 145, 147, 151, 153, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 151а, 341а, 317а, 315а, 467а, 365а, 267а, 239а, 487а, 271а, 377а, 265а, 379а, 429а, 481а, 357а, 311а, 27в, 27а, 17а, 201, 241а, 24_1, 14а, 123а, 8А, 453а, 39_1, 217а, 193а, 255а, 189_191, 485а, 357б, 241б, 361а, 277а, 427а, 491а, 473а, 107а, 307а, 493а, 335а, 315в, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 283, 285, 287, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 495, 497, 499, 501, 505, 507, 509, 511, 513, 519

Хаджибеевская улица 4

Церковная улица 53

Чернышевского улица 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 122/124, 94А, 134А, 13а, 132, 134, 122124

Чкалова улица (Усатово) 27А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 61А, 44/а, 66А, 33в, 60а, 38а, 33а, 2а, 50Б, 54а, 21а, 64а, 27б, 42, 29а, 55а, 54г, 50А, 62А, 43, 35а, 49, 47, 61, 60, 64, 72, 57, 51, 56, 54, 50, 58, 68, 48, 65, 45, 59, 53, 55, 46, 44, 52, 62

Шахтная улица 1г, 8а, 18, 9а, 9, 1д, 6, 8б, 7, 1, 1б, 16, 1в, 3а, 22, 13а, 5А, 2а, 3, 5, 24, 7а, 12, 9б, 14, 4, 22а, 24а, 20, 8, 10, 8 в, 2, 22б, 1а, 18а

Школьный переулок 10а, 1, 2, 4а, 2А, 5а, 3, 3а, 17а, 13а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17

Щорса улица 17А, 7, 9, 11, 31а, 21А, 23А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Дача Ковалевского улица 3, 5, 6, 7, 9, 18, 102, 103, 105, 107, 111, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 182, 186, 191, 193, 209, 211, 213, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 230, 231, 245, 250, 7 Лінія, 144/6, 144/1, 10 Лінія, 153/13, 6/196, 6 лінія, 9 Лінія, 8 лінія, 8 Лінія, 142 лінія12, 7 лінія, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 103/4, 2/130, 103/15, 103/6, 12 Лінія, 142/43, 11 Лінія, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 132/А, 103/13, 111/С, 103/2, 111/М, 144а, 144/2, 111/ Г/Д, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 144/5, 270, 103/13а13, 144/8, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 5 лінія, 142217, 144/3

Ореховая улица 177, 196, 252

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

переулок Ковалевского 9

Пишоновская улица 1, 6

Просвещения улица 1/1, 1/3, 166, 1\13203, 154, 210, 197, 156, 160, 169, 199, 205, 246, 255, 152, 254, 1/7, 201, 164, 218, 253, 1/11, 171, 216, 212, 150, 220, 167, 173, 207, 1/24, 1/33165, 195.

Фото: SetPhone