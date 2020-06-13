Отключение света в Одессе 14 июня: список адресов

В воскресенье в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 63 дома.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, в воскресенье, 14 июня в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
В течение дня электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Балковская улица 35/1, 35 с 07:00 по 21:00
- Коблевская улица, 46 с 08:00 по 17:00
- Льва Толстого улица 14Г, 4, 6, 7, 10, 12, 14 с 08:00 по 17:00
- Мариинская улица 4, 6 с 08:00 по 17:00
- Матросский спуск 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 с 07:00 по 21:00
- Нежинская улица 46, 48, 50, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79 с 08:00 по 17:00
- Новосельского улица 73, 75, 79, 81 с 08:00 по 17:00
- Скидановская улица 6, 17, 23 с 07:00 по 21:00
- Скидановский спуск 7, 7А с 07:00 по 21:00
- Спиридоновская улица 6, 8, 10 с 08:00 по 17:00
- спуск Ковалевского 1, 8, 10, 1А, 1В с 07:00 по 21:00
- спуск Степана Олейника 6 с 08:00 по 17:00
- Ямчитского улица 3, 3А с 08:00 по 17:00