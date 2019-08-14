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Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 14 августа: какие улицы останутся без электричества

Отключение света в Одессе 14 августа: какие улицы останутся без электричества

Отключение света коснется сегодня многих жителей города Одесса.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 14 августа с 16:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-й Балтский переулок 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

 

  • 1-й переулок 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5А, 47_1, 8А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 47

 

  • 1-й Февральский переулок 1, 3, 5, 7

 

  • 1-й Флотский переулок 5, 7а, 7

 

  • 1-й Черноморский переулок 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12а, 6а, 42б, 44а, 32_2, 36а, 11, 15А, 19а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

 

  • 1-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 8а, 4а, 24а, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 9а

 

  • 10-й Черноморский переулок 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

 

  • 13-й Черноморский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

 

  • 2-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

 

  • 2-й Февральский переулок 1А, 1, 7, 7а, 5

 

  • 2-й Флотский переулок 3, 4, 8

 

  • 2-й Черноморский переулок 23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25

 

  • 2-я Пересыпская улица 32, 34

 

  • 3-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

 

  • 3-й Наличный переулок 31А

 

  • 3-й Флотский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

 

  • 3-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32а, 18а, 5а, 17, 28А, 16а, 5б, 24а, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

 

  • 3-я Пересипьська 5, 7, 11, 13а, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27

 

  • 3-я Суворовская улица 2А

 

  • 3-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

 

  • 3-я Суворовская улица 109_2, 109_1, 109а, 109

 

  • 3-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

 

  • 4-й Балтский переулок 2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11

 

  • 4-й Флотский переулок 1

 

  • 4-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 15А, 41_А, 2А, 4, 32_А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43

 

  • 4-я Пересыпская улица 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

 

  • 4-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2а, 14а, 1а, 16, 17, 18, 2А1

 

  • 5-й Балтский переулок 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

 

  • 5-й Черноморский переулок 3, 19_10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5

 

  • 5-я Суворовская улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

 

  • 6-й Балтский переулок 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21_а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

 

  • 6-й Черноморский переулок 2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1

 

  • 6-я Пересыпская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16А, 12_2, 2А, 11а, 16, 18, 19, 20

 

  • 7-й Балтский переулок 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

 

  • 7-й Черноморский переулок 6А, 2, 3, 6, 7

 

  • 7-я Пересыпская улица 6, 8, 30а, 9, 23а, 31А, 14а, 10а, 46А, 14_1, 42А, 9А, 50а, 14б, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50

 

  • 8 Марта улица 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 37А, 37Б, 15а, 21_2, 21А, 14А, 95А, 47А, 23а, 77в, 74Б, 29А, 7_1, 77_5, 77Д, 81А, 35а, 37В, 85А, 37_1, 80А, 95, 67А, 77_1, 37_2, 77Е, 43А, 74а, 46А, 20А, 67Б, 99А, 45А, 77К, 9А, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 771, 774, 776

 

  • 8-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7

 

  • 8-й Черноморский переулок 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54

 

  • 8-я Пересыпская улица 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16

 

  • 9-й Черноморский переулок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

 

  • Аграрная улица 1, 2, 5а, 11а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

 

  • Балтская дорога 37, 40а, 43А, 43, 45, 59, 67, 62, 60, 70, 84а, 82а, 68, 82, 66, 64А, 64, 47, 84, 34, 32а, 32, 36, 58А, 38, 46, 27, 31, 35а, 33, 25, 29, 35, 40, 75б

 

  • Баркасный переулок 1, 1а, 2, 4

 

  • Большевистский переулок 3, 6, 7, 8_1, 4, 5, 10

 

  • Вячеслава Кириллова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3а, 4а, 1б, 32б, 1а, 14а, 19а, 9а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42

 

  • Главная улица 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 14А, 31, 22А, 13а, 22Д, 22Б, 2а, 18б, 17а, 22Г, 22Е, 9а, 22В, 23а, 1б, 18а, 7а, 3а, 5_5а, 33, 1а

 

  • Горная улица 9, 16, 9а

 

  • Долинская улица 14, 17, 14а, 17_3, 33_4, 33_1, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 33_

 

  • Жевахова гора 17, 22, 30, 81

 

  • Жевахова улица 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 43_1, 4а, 49_1, 11_1, 37_39, 61а, 53_3, 21а, 19, 45_2, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 92, 94, 53_2

 

  • Закарпатская улица 29_1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 8а, 26а, 52а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209

 

  • Звонкая улица 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 26а, 6, 9, 28А, 19, 23, 8, 10, 22, 17, 11, 18, 21, 20, 24, 30, 7, 13, 15, 32, 26, 28, 16, 12

 

  • Кавказская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26а, 24а, 38а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

 

  • Кавказский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4А

 

  • Карьерная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15а, 17А, 18, 16а, 15б, 21, 22, 24

 

  • Локомотивная улица 1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27

 

  • Мичурина улица 21, 25б, 37, 23, 37а, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27

 

  • Навигационный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

 

  • переулок Александра Пресича 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 2а, 7б, 24а, 22, 24, 26

 

  • переулок Бориса Кифоренка 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 12а, 16а, 16в, 9а, 4а, 25, 29, 31, 33, 35, 17б

 

  • переулок Виктора Дихтиевского 1, 2, 3, 4, 11а, 5а, 7а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22

 

  • переулок Владимира Терещенко 13а, 7

 

  • переулок Игоря Киселева 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 12а, 11, 13а, 14а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

 

  • переулок Неплия 1, 2, 3, 10, 2а, 5а, 4, 5, 12

 

  • переулок Олега Андрийца 1, 3, 6, 7

 

  • переулок Олега Стороженко 2, 8а, 6, 8, 10

 

  • переулок Юрия Асеева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 35/1, 21, 57а, 1а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

 

  • площадь Мичурина 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 14а, 17а, 20, 3а, 23а, 14_1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

 

  • Посевная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 10а, 50а, 17, 21б, 28а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

 

  • Прокатная улица 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 1а, 1б, 4а, 2а, 6, 8, 10, 12

 

  • Профессора Карышковского улица 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 23А, 12_14, 17а, 4_2, 47а, 8А, 22а, 14А, 30а, 23Б, 40, 25_27, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60

 

  • Рыночная улица 7, 8

 

  • Сельская улица – Полностью

 

  • спуск 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4а, 4Б, 9, 11

 

  • Февральская улица 4, 49а, 14, 27, 19, 20, 10, 20_6, 8, 23, 31, 16, 32, 33а, 12, 22, 2а, 11, 24, 42А, 5, 6, 13, 21, 36, 9, 7, 15, 42, 26, 38, 1, 29, 10_2, 2, 25, 33б, 1а, 13а, 42Б, 23а, 30, 40, 18, 28, 34а, 3, 12а, 33, 17, 50, 43, 54а, 51, 55а, 35, 49, 39, 56, 57, 44, 54, 37, 45, 53, 48, 46, 52, 59, 55, 47, 41, 58, 34

 

  • Флотская улица 2А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 9а, 29а, 11, 27а, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29

 

  • Холмистая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

 

  • Черноморский переулок – Полностью.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-я линия 39

 

  • 3-я Суворовская улица 32

 

  • 3-я Суворовская улица 30, 34

 

  • 3-я Суворовская улица 26

 

  • 3-я Суворовская улица 26, 28, 30А

 

  • 4-я Суворовская улица 32А, 38А, 37, 34, 44, 38, 48, 34А, 42, 46, 40, 35, 29, 32, 50, 33, 30, 33А, 31, 36

 

  • 5-я линия 41, 42, 43, 44, 47А, 44А, 41А, 45, 46, 47, 48, 45А

 

  • 6-я линия 18А, 16А, 45, 41, 16, 18, 12, 43, 14, 47А, 47

 

  • 7-я Суворовская улица 9, 10, 12А, 13Б, 10А, 17А, 11А, 11, 13А, 10а2, 12, 13, 14, 16, 17, 18

 

  • Костанди улица 139, 165Б, 141А, 128, 147А, 165, 130, 149, 151, 153, 141, 155А, 136, 167, 153/1, 139А, 155, 157, 157А, 136А, 167А, 161, 126, 163, 159, 132, 132А, 143, 136Б, 134, 147

 

  • Краснова улица 9

 

  • Люстдорфская дорога 30, 32, 142/2, 142/1, 144/1, 37А, 146/1, 144/3, 35А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 142, 143, 148

 

  • Марии Демченко улица – Полностью.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Жуковского улица 6, 11, 13

 

  • Моторная улица 51А, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 4а, 21А, 7А, 27А, 19б, 19а, 13А, 27В, 31Б, 9А, 10, 53А, 6б, 29А, 41А, 27Б, 31А, 55а, 31, 6а, 37, 13, 23, 25, 45, 53, 21, 17, 39, 33, 57, 11, 41, 51, 47, 49, 35, 27, 19, 43, 15, 29, 55

 

  • Пушкинская улица 25, 27, 29

 

  • Польская улица 17, 19, 21.

Фото: stroim.club

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