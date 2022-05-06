Отключение газа в Одессе: кто останется без голубого топлива 10 и 11 мая

В Одессе 10 и 11 мая 2022 года из-за аварийной ситуации на газопроводе и ремонтных работ планируется на время прекратить газоснабжение жителей ряда домов в Приморском и Киевском районах города. Об этом сообщает городское Управление эксплуатации газового хозяйства.

Так, в связи с аварийной ситуацией, произошедшей на распределительном газопроводе низкого давления по адресу: пер. Матросова, 1/6, с 10 мая 2022 года на срок выполнения работ по устранению утечки газа будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

пер. Матросова, 1, общежитие;

пер. Матросова, 1/2, жилой дом.

Также в связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего и низкого давления по ул. Львовской 11 мая с 9:00 до 17:30 без газа останутся такие адреса:

ул. Львовская, 48М, жилой дом 2 этажа;

ул. Львовская, 48Н, жилой дом 3 этажа;

ул. Львовская, 48С, жилой дом 2 этажа;

ул. Львовская, 48 Р, жилой дом 3 этажа;

ул. Львовская, 48Б, жилой дом 3 этажа.

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