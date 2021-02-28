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От Антарктиды откололся айсберг почти в 8 раз больше Одессы (видео)

От Антарктиды откололся айсберг почти в 8 раз больше Одессы (видео)

От Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1270 кв. км. 

Это в 7,72 раза больше площади Одессы.

Об этом сообщила Антарктическая служба Великобритании. Сообщается, что айсберг откололся от шельфового ледника Брант, где находится британская исследовательская станция Halley.

Сам ледник имеет толщину 150 метров. Трещины на нем начали появляться более десяти лет назад, но окончательно айсерг сформировался и отклолся от ледника 26 февраля.

Британские ученые считают, что айсберг может как удалиться от континента, так и сесть на мель и остаться рядом с ледником.

Напомним, что в Румынии зафиксировали землетрясение

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Фото иллюстративное 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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