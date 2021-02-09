В феврале антарктической станции «Академик Вернадский» исполняется 25 лет. Она расположена на острове Галиндез у западного побережья Антарктиды и пока является единственной украинской антарктической станцией.

Станцию «Фарадей» Украине передали англичане

В 1937 году англичане основали в Антарктиде в качестве научной базы станцию, которая получила название «Фарадей». Через полвека Великобритания предложила передать свою станцию одной из стран, которые не вели исследования на Южном полюсе. В феврале 1996 года решение было принято в пользу Украины, которая приобрела антарктическую базу за символическую цену в один фунт стерлингов.

Наша страна присоединилась к Антарктическому договору, и через год в составе Академии наук Украины появился Центр антарктических исследований. Вскоре на станцию отправились первые украинские ученые для участия в совместной британско-украинской экспедиции. Заодно они изучили работу всех систем сложного организма станции.

После этого «Фарадей» переименовали, назвав в честь академика Владимира Вернадского, который был одним из основателей и первым президентом Академии наук Украины. Сейчас на станции бережно хранится список всех участников той первой антарктической экспедиции.

В конце 2014 года, когда у страны начались финансовые и политические проблемы, работа украинских исследователей оказалась под угрозой. Однако для станции все окончилось благополучно, и сейчас она продолжает свою работу.

Весной начнется новая экспедиция

Исследования, которые ведутся на «Академике Вернадском», проходят в рамках Меморандума о передаче станции «Фарадей» Украине и входят в государственную программу исследований в Антарктиде. Эти исследования рассчитывают проводить до 2023 года, а в перспективе – до 2030 года.

Сотрудники станции «Академик Вернадский» проводят научные изыскания в разных областях науки – геологические, геокосмические, океанографические, биологические и медицинские. Кстати, географически станция расположена прямо под так называемой озоновой дырой, которую здесь также интенсивно изучают.

Члены украинской экспедиции также занимаются геологической разведкой – они открыли залежи руды и угля, изучают другие полезные ископаемые, которых много в Антарктиде. Еще одним направлением работы ученых-полярников является изучение изменений магнитного поля Земли, «космической погоды» и ионосферы. Однако самыми успешными стали исследования полярных биологов. Используя антарктические микроорганизмы, они разработали препараты для лечения онкологических заболеваний и воспалений.

В комплекс сооружений станции входят аэрологический павильон и одновременно гараж для снегоходов, лаборатории, модули с магнитометрами, столярная мастерская, склад оборудования и запаса продуктов, а также небольшой домик аварийной базы – дом Расмуссена. Сотрудники станции «Академик Вернадский» проводят исследования в разных областях науки – геологические, геокосмические, океанографические, биологические и медицинские. Кстати, географически станция расположена прямо под так называемой озоновой дырой, которую здесь также интенсивно изучают. Поэтому здесь солнечное излучение очень активное и полярникам приходится постоянно использовать защитные кремы от загара и очки.

Ежегодно Национальный антарктический научный центр Украины отбирает 11-12 человек для экспедиции на станцию, но во время смены команды там иногда работают до 24 человек. В состав команды входят ученые, врач, повар, дизелист-электрик, системный механик и системный администратор связи. Продолжительность работы группы составляет один год.

В сентябре был объявлен конкурс по отбору команды в 26-ю украинскую антарктическую экспедицию, которая начнется в апреле этого года. Никаких гендерных ограничений для отбора нет – в состав команды могут входить как мужчины, так и женщины. Однако последний раз представительницы слабого пола участвовали в экспедиции более 20 лет назад. Среди них были геофизик, два метеоролога и повар.

Фирменная «вернадовка» и памятная монета

Одной из достопримечательностей станции стал бар «Фарадей», который выстроили еще британские плотники. Их отправили сюда для ремонта пирса, однако у них осталась «лишняя» древесина. Плотники решили сделать подарок ученым: выстроили из нее паб в английском стиле и даже вручную выстрогали всю мебель. После передачи станции Украине к ней перешел также и бар. Название его оставили прежним – «Фарадей», сегодня этот бар считается самым южным в мире.

Внутри бара находится всего три столика и семь мест у барной стойки. В столешницу стойки вмонтирована памятная монета в один фунт стерлингов – именно за такую цену была приобретена станция. Среди напитков, которые подают в баре, одним из самых популярных стала «вернадовка», созданная по фирменному рецепту исследователей. Готовят ее на самодельном самогонном аппарате.

Всех женщин, которые попадают в бар, напитками угощают бесплатно, но взамен они должны подарить бармену какой-нибудь предмет своего туалета. Коллекция дамских вещичек вывешена за стойкой бара. Также здесь можно увидеть коллекцию сувениров, которую пополняют экспонатами туристы со всего мира. В баре можно поиграть на бильярде, в дартс, посмотреть коллекцию старинных фотографий и личные вещи моряков, побывавших в этих местах.

На станции есть церковь и музей

Весной 2011 года на станции «Академик Вернадский» появилась собственная православная церковь – часовня святого князя Владимира. А на соседнем острове Винтер, в километре от станции, расположен музей, экспонаты которого рассказывают историю британского освоения Антарктиды и самой станции «Фарадей».

Фото: Википедия, comments.ua, day.kyiv.ua