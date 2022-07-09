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Освобождение Змеиного: появился новый путь экспорта зерна

Освобождение Змеиного: появился новый путь экспорта зерна

После того, как войска рф покинули остров Змеиный, появилась возможность открыть устье Быстрое для прохода судов из Черного моря в Дунай.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

Учитывая освобождение от российских войск острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по каналу Сулина, возможно использование канала гирла Быстрое судового хода р. Дунай — Черное море для захода/выхода судов, перевозящих агропродукцию.

Данный путь уже успешно опробован. Два барже-буксирных состава компании «Краншип» успешно перешли к портопункту Килия через устье Быстрое.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Черном море образовалась настоящая пробка из судов. Около 100 судов стоят в Черном море возле румынского порта Сулина, ожидая проведения через Сулинский морской канал. Это самый удобный и глубокий путь в дунайские порты Украины.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Европейском Союзе будут решать, как разблокировать Одесские порты. Сейчас судоходство в Черном море у украинских берегов блокирует флот российских оккупантов.

Украина ежедневно работает над вопросом разблокировки экспорта зерна, однако хочет гарантий безопасности третьей стороны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, переговоры по экспорту зерна ведутся напрямую с генсекретарем ООН Антониу Гуттеришем и Турцией.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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