В Одессе и области терминалы Приватбанка перестали принимать некоторые купюры

Банкноты в 500 и 1000 гривен временно не принимаются терминалами Приватбанка в Одесской области. Но выход есть – в кассе оплату или пополнение можно делать любыми купюрами.

Об этом сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга, передает РБК-Украина.

Терминалы самообслуживания ПриватБанка в Одесской области временно не принимают банкноты номиналом в 500 и 1000 гривен. Дело в том, что у нас были обнаружены деньги, украденные из отделений банков на оккупированной части Херсонской области.

«Речь идет только об одном регионе, где были обнаружены похищенные банкноты. Это Одесская область», — пресс-секретарь банка.

Терминалы самообслуживания пока не могут распознать эти банкноты. Сейчас банк производит их техническую перенастройку. Проблема будет решена в ближайшее время.

При этом Олег Серга отметил, что банкноты 500 и 1000 грн принимаются во всех кассах, где их можно идентифицировать.

Напомним, во время действия военного положения банки в случае невозможности вывезти наличные, должны повредить их, чтобы привести банкноты в неплатежное состояние.

Банкноты могут быть повреждены механическим способом:

обрезка не менее половины банкноты и ее уничтожение;

разрезание пополам или на три части;

просверливание в банкноте трех или более отверстий;

специальными растворами или другими красителями с окраской не менее 50% общей площади банкноты.

Поддельные и специально поврежденные банкноты изымаются без возмещения их стоимости.