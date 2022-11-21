Осторожно, фейк: ждать ли в Одессе массового отключения воды?

В Одессе распространяют неправдивую информацию о якобы отключении водоснабжения в городе.

Как сообщает официальный Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно», такая информация появилась накануне в ряде местных телеграмм-каналов и чатов. Ее автору предупреждают руководителей медучреждений о якобы отключении на несколько дней по всей Одессе не только света, но и воды, и призывают запасаться водой.

Между тем, предупреждают городские власти, эта информация – фейк и является элементом враждебной пропаганды и частью российского ИПСО (информационного подразделения спецопераций, как они это называют).

«Напоминаем о важности информационной гигиены и доверяйте только официальным источникам»,

– сообщают в мэрии Одессы.

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