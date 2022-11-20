Мошенники начали наживаться на отключениях света: как не попасться на их уловки

Сейчас в мессенджере Telegram распространяют информацию о телеграм-канале, созданном для оповещений об отключениях. Этот канал фейковый.
Об этом предупреждают в «Укрэнерго».
В сообщении компании сказано, что ряд телеграмм-каналов и ботов распространяет фейковую информацию о якобы созданном телеграмм-канале «Укрэнерго» для оповещения об отключении света.
В «Укрэнерго» заявили, что не создавали никаких специальных каналов об отключении электроэнергии.
«Информацию о внедрении плановых или аварийных отключений в Украине мы ежедневно публикуем на официальной странице «Укрэнерго» в Facebook и на официальном телеграм-канале», — говорится в сообщении.