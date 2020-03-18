Осторожно, фейк: в Одессе опровергли информацию о запрете пребывания детей на улице

В сети появилась информация о том, что по городу во время карантина нельзя ходить с детьми.

При этом информаторы отметили, якобы за пребывание детей на улице будут штрафовать их родителей. Даже указали сумму штрафа – от 1,7 до 5,1 тыс. грн.

Также отметили, что в некоторых случаях невыполнение даже может грозить тюремным сроком от двух до пяти лет.

Распространители подчеркнули, что за исполнением этой нормы будут следить патрульные полицейские. Однако в Патрульной полиции Одессы опровергли факт запрета.

Там отметили, что это слухи ложь, которые дестабилизируют ситуацию и сеют панику.

Фото: облГУНП

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