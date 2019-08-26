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Новости Одессы и Одесской области

Осенью подорожает молочная продукция

Осенью подорожает молочная продукция

Уже в сентябре в Украине цены на молоко и молочные продукты для потребителя вырастут на 5% по сравнению с июнем-июлем. По итогам августа молочная продукция уже подорожала на 3%.

Об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

Причин для роста цен несколько:

1. Дефицит молока-сырья, связанный со стремительным сокращением поголовья коров. Так, за 6 месяцев 2019 года только в промышленном секторе Украины вырезали 9700 голов, из-за чего перерабатывающие предприятия недополучили более 160 тыс. тонн молока.

2. Необходимость внедрения требований нового пищевого законодательства, которое требует от молочных ферм оперативных и значительных инвестиций в модернизацию и обучение персонала.

3. Налоговое давление также влияет на формирование цены: ставка НДС на молочные продукты в Украине самая высокая в Европе – 20%, в то время как в Германии – 7%, во Франции –  5,5%, в Польше – 5%.

Эксперты прогнозируют продолжение спада производства в молочной отрасли на фоне непрогнозируемых условий рынка земли для хозяйств-производителей молока.

Фото: kelton.club

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