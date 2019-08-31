«Орел и решка» покажет «Чудеса света»!

В воскресенье, 1 сентября, в 10:00 на телеканале «Интер» стартует новый сезон популярного тревел-шоу – «Орел и решка. Чудеса света».

Команда проекта будет исследовать необычные достопримечательности, удивительные природные явления и древние города, которые поражают воображение. Телезрителей ждут настоящие чудеса, яркие приключения и грандиозные открытия.

«Каждый выпуск нового сезона мы посвящаем не городу, а одному из чудес света, которое настолько удивительно и красиво, что становится гвоздем программы, – рассказывает о новом сезоне Елена Синельникова, генеральный продюсер TeenspiritStudio. – Это может быть чудо природы, как Доломитовые Альпы, или древнее чудо света, как Великая Китайская стена. Или даже чудо-праздник, как День мертвых в Мексике».

В новом сезоне «Орел и решка» познакомит зрителей «Интера» с 20-ю самыми впечатляющими чудесами нашей планеты. С живописными горами Гуйлинь в Китае и норвежскими фьордами. С древним городом Петра в Иордании и таинственными вулканами острова Ява. С амазонскими джунглями, водопадами Игуасу и величественной пустыней Сахарой.

Ведущими самого чудесного сезона «Орла и решки» стали опытные телепутешественники – Алина Астровская и Антон Зайцев.

«Все сезоны «Орла и решки» – интересные и уникальные. Но «Чудеса света» – это как собрать вдохновение всех поэтов и путешественников в одном флаконе! – признается Алина Астровская. – Столько разных национальностей, культур, языков объединяет единогласное признание красоты! Мы можем быть очень разными, но едины в осознании всех этих чудес. Невероятные ощущения, когда ты утром просыпаешься в палатке, выходишь из нее и… оказываешься прямо на Великой Китайской стене! И понимаешь: это не сон! Каменная змея уходит в туман, вокруг – зубастые горы в изумрудных пиджаках. А ты, такая счастливая, пишешь в заметках: «Я увидела чудо!»

Съемки проекта «Орел и решка. Чудеса света» только начались, а ведущие уже пережили много приключений и незабываемых эмоций. «В новом сезоне меня удивляет и поражает все: от уже упомянутой Великой Китайской стены до укладки Алины Астровской! А ведь это только начало! – говорит Антон Зайцев. – Я уже успел побывать в самом красивом в мире природном кинотеатре, ночевал в пещере и встречал рассвет на вершине утопающих в зелени гор. А сколько всего невероятного еще предстоит увидеть, почувствовать, пройти, прошагать, проплыть, проехать!»

Не пропустите знакомство с самыми впечатляющими местами и удивительными явлениями – с 1 сентября по воскресеньям в 10:00 на телеканале «Интер» в тревел-шоу «Орел и решка. Чудеса света».

Все поклонники программы “Орел и решка” могут получить персональное приветствие от ведущих, заказать его можно здесь https://bit.ly/32adde1