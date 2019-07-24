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Новости Одессы и Одесской области

Опрацьовано на 100% : На Одещині підрахували протоколи на усіх виборчих округах

Опрацьовано на 100% : На Одещині підрахували протоколи на усіх виборчих округах

47,03% виборців Одеської області проголосували за політичну партію «Слуга народу».

Станом на 20:00 в Одеській області опрацьовано 100% протоколів.

Так, на Одещині 47,03% виборців проголосували за політичну партію «Слуга народу».

На мажоритарних округах ситуація склалася наступним чином:

Округ №133 — Артем Дмитрук – «Слуга народу» — 32,66%;

Округ №134 — Олег Колєв – «Слуга народу» — 35,12%;

Округ №135 — Олексій Леонов – «Слуга народу» — 40,21%;

Округ №136 — Олександр Горенюк – «Слуга народу» — 47,08%;

Округ №137 — Олексій Гончаренко (самовисуванець) — 29,55%;

Округ №138 — Степан Чернявский – «Слуга народу» — 37,28%;

Округ №139 — Ігор Васильковський «Слуга народу» — 34,18%;

Округ №140 — Сергій Колебошин – «Слуга народу» — 43,12%;

Округ №141 — Олександр Ткаченко – «Слуга народу» — 36,60%;

Округ №142 — Антон Кіссе – (самовисуванець) — 28,58%;

Округ №143 — Анатолій Урбанский – (самовисуванець) — 56,96%.

Підсумки голосування по Одеській області:

Фото: УНІАН

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