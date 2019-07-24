Опрацьовано на 100% : На Одещині підрахували протоколи на усіх виборчих округах

47,03% виборців Одеської області проголосували за політичну партію «Слуга народу».
Станом на 20:00 в Одеській області опрацьовано 100% протоколів.
Так, на Одещині 47,03% виборців проголосували за політичну партію «Слуга народу».
На мажоритарних округах ситуація склалася наступним чином:
Округ №133 — Артем Дмитрук – «Слуга народу» — 32,66%;
Округ №134 — Олег Колєв – «Слуга народу» — 35,12%;
Округ №135 — Олексій Леонов – «Слуга народу» — 40,21%;
Округ №136 — Олександр Горенюк – «Слуга народу» — 47,08%;
Округ №137 — Олексій Гончаренко (самовисуванець) — 29,55%;
Округ №138 — Степан Чернявский – «Слуга народу» — 37,28%;
Округ №139 — Ігор Васильковський «Слуга народу» — 34,18%;
Округ №140 — Сергій Колебошин – «Слуга народу» — 43,12%;
Округ №141 — Олександр Ткаченко – «Слуга народу» — 36,60%;
Округ №142 — Антон Кіссе – (самовисуванець) — 28,58%;
Округ №143 — Анатолій Урбанский – (самовисуванець) — 56,96%.
Підсумки голосування по Одеській області:
Фото: УНІАН
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