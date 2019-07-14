ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК разработал «Дорожную карту» восстановления Донбасса

На Форуме «Сила Донбасса» была принята «Дорожная карта» – документ, определяющий развитие региона силами команды ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА после вхождения в новую Верховную Раду.

Основные цели «Дорожной карты» – восстановление мира на востоке Украины, преодоление политического и экономического кризиса в стране, создание условий для недопущения возникновения конфликтов, восстановление разрушенной и создание новой инфраструктуры, привлечение инвестиций в создание новых промышленных предприятий и развитие сельского хозяйства, создание условий для развития городов Донбасса: транспортной, социальной (образовательные и медицинские учреждения), спортивной и культурной инфраструктуры, повышение уровня жизни жителей Донбасса за счет увеличения количества высокооплачиваемых рабочих мест, роста налоговых поступлений, и, как следствие, роста социальных выплат и пенсий.

В политическом плане ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ставит перед собой такие ключевые задачи: неуклонное выполнение Минских соглашений, восстановление железнодорожного сообщения с городами на неподконтрольной территории, снятие экономической блокады, проведение выборов в Донецкий и Луганский областные советы, принятие новой Конституции Украины, предоставление всем регионам страны равных полномочий по решению социальных и гуманитарных (языковых) вопросов на их территориях.

Ключевой пункт экономического блока «Дорожной карты» – проведение полной финансовой децентрализации. Громады, города, области должны получить в распоряжение налоги и сборы, формирующиеся на их территории, а именно – 100% подоходного налога, экологического сбора, рентных платежей, 75% налога на прибыль.

В резолюции Форума также говорится о необходимости предоставления всей территории Донбасса статуса территории приоритетного развития для восстановления предприятий и инфраструктуры, пострадавшей в результате конфликта, а также для создания новых современных предприятий.

«Дорожная карта» также предусматривает конкретные шаги по восстановлению и обновлению инфраструктуры Донбасса. В частности, открытие в 2019-2020 годах технопарков – индустриальных зон приоритетных инвестиций – в городах Мариуполь, Покровск, Славянск, Бахмут, Курахово, Селидово, Угледар, Краматорск, модернизацию и реконструкцию канала «Северский Донец – Донбасс», строительство канала «Днепр – Донбасс».

Предусмотрено развитие железнодорожной инфраструктуры, с учетом потребностей промышленности и роста пассажирских перевозок, в том числе, скоростных, а также – восстановление и расширение пропускной способности автомобильных дорог национального и регионального значения.

Социально-гуманитарный блок «Дорожной карты» предусматривает референдум о региональном статусе русского языка на Донбассе, что даст возможность использовать русский язык в образовании, делопроизводстве, культурной жизни региона.

Также в резолюции Форума говорится о необходимости повышения уровня заработных плат и социальных выплат путем повышения производительности труда и уровня квалификации специалистов.

«Дорожную карту» подписал лидер ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Евгений Мураев, руководители городов, промышленных предприятий, народные депутаты и кандидаты в народные депутаты от ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА.

Источник: Оппозиционный блок