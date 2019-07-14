fbpx

Новости Одессы и Одесской области

ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК разработал «Дорожную карту» восстановления Донбасса

ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК разработал «Дорожную карту» восстановления Донбасса

На Форуме «Сила Донбасса» была принята «Дорожная карта» – документ, определяющий развитие региона силами команды ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА после вхождения в новую Верховную Раду.

Основные цели «Дорожной карты» – восстановление мира на востоке Украины, преодоление политического и экономического кризиса в стране, создание условий для недопущения возникновения конфликтов, восстановление разрушенной и создание новой инфраструктуры, привлечение инвестиций в создание новых промышленных предприятий и развитие сельского хозяйства, создание условий для развития городов Донбасса: транспортной, социальной (образовательные и медицинские учреждения), спортивной и культурной инфраструктуры, повышение уровня жизни жителей Донбасса за счет увеличения количества высокооплачиваемых рабочих мест, роста налоговых поступлений, и, как следствие, роста социальных выплат и пенсий.

В политическом плане ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ставит перед собой такие ключевые задачи: неуклонное выполнение Минских соглашений, восстановление железнодорожного сообщения с городами на неподконтрольной территории, снятие экономической блокады, проведение выборов в Донецкий и Луганский областные советы, принятие новой Конституции Украины, предоставление всем регионам страны равных полномочий по решению социальных и гуманитарных (языковых) вопросов на их территориях.

Ключевой пункт экономического блока «Дорожной карты» – проведение полной финансовой децентрализации. Громады, города, области должны получить в распоряжение налоги и сборы, формирующиеся на их территории, а именно – 100% подоходного налога, экологического сбора, рентных платежей, 75% налога на прибыль.

В резолюции Форума также говорится о необходимости предоставления всей территории Донбасса статуса территории приоритетного развития для восстановления предприятий и инфраструктуры, пострадавшей в результате конфликта, а также для создания новых современных предприятий.

«Дорожная карта» также предусматривает конкретные шаги по восстановлению и обновлению инфраструктуры Донбасса. В частности, открытие в 2019-2020 годах технопарков – индустриальных зон приоритетных инвестиций – в городах Мариуполь, Покровск, Славянск, Бахмут, Курахово, Селидово, Угледар, Краматорск, модернизацию и реконструкцию канала «Северский Донец – Донбасс», строительство канала «Днепр – Донбасс».

Предусмотрено развитие железнодорожной инфраструктуры, с учетом потребностей промышленности и роста пассажирских перевозок, в том числе, скоростных, а также – восстановление и расширение пропускной способности автомобильных дорог национального и регионального значения.

Социально-гуманитарный блок «Дорожной карты» предусматривает референдум о региональном статусе русского языка на Донбассе, что даст возможность использовать русский язык в образовании, делопроизводстве, культурной жизни региона.

Также в резолюции Форума говорится о необходимости повышения уровня заработных плат и социальных выплат путем повышения производительности труда и уровня квалификации специалистов.

«Дорожную карту» подписал лидер ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Евгений Мураев, руководители городов, промышленных предприятий, народные депутаты и кандидаты в народные депутаты от ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА.

Источник: Оппозиционный блок

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

  • Оппозиционный Блок выдвинул Вилкула в президенты

    Оппозиционный Блок выдвинул Вилкула в президенты

    Оппозиционный Блок определил кандидата в Президенты – Александра Вилкула. В партии призвали все политические силы, реально находящиеся в оппозиции, а также местное самоуправление, трудовые коллективы, лидеров промышленных предприятий и профсоюзов объединиться вокруг кандидатуры Вилкула.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В Оппоблоке рассказали, за что исключили Бойко и Левочкина

    В Оппоблоке рассказали, за что исключили Бойко и Левочкина

    Новинский: За сотрудничество с властью и предательство интересов избирателей Юрий Бойко и Сергей Левочкин исключены из фракции «Оппозиционного Блока».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Поддержка консервативных партий в Одесской области растет, – социологи

    Поддержка консервативных партий в Одесской области растет, – социологи

    Суммарный рейтинг консервативных партий (“Оппозиционный блок”, “За життя” и «Наш край») в Одесскойобласти вырос на 7,4% по сравнению с данными двухмесячной давности, что позволяет говорить о продолжающемся росте оппозиционных настроений в нашем регионе. Об этом заявили эксперты социологического консорциума “Выбор” на презентации результатов второго этапа программы исследований “Электоральные настроения в восточных и южных областях Украины”.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Суммарный рейтинг партий консервативного толка в 7 областях Юга и Востока составляет почти 40%, – социологи

    Суммарный рейтинг партий консервативного толка в 7 областях Юга и Востока составляет почти 40%, – социологи

    Суммарный рейтинг консервативных партий (“Оппозиционный блок”, “За життя” и “Видродження”) в 7 областях Юга и Востока Украины (Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской Кировоградской) составляет 38,9%. Об этом заявили эксперты социологического консорциума “Выбор” на презентации результатов первого этапа программы исследований “Электоральные настроения в восточных и южных областях Украины”, которая прошла в Запорожье. “Первое место в

    ПОДРОБНЕЕ
  • Партии консервативного фланга набирают в Одесской области почти 40%, – социологи

    Партии консервативного фланга набирают в Одесской области почти 40%, – социологи

    Суммарный рейтинг консервативных партий («Оппозиционный блок» и «За життя») в Одесской области составляет 38,6%, что позволяет говорить о «консервативном ренессансе» в нашем регионе. Об этом заявили эксперты социологического консорциума «Выбор» на презентации программы исследований «Электоральные настроения в восточных и южных областях Украины».    Одессе не нравится то, что происходит в стране  «Уверенные первое и второе

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить