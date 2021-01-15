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Одесская кошка пережила 3-недельный «круиз» в Израиль в контейнере с конфетами (фото)

Одесская кошка пережила 3-недельный «круиз» в Израиль в контейнере с конфетами (фото)

Одесская кошка, случайно попавшая в грузовой контейнер со сладостями, перенесла длительное путешествие по морю и благополучно прибыла в Израиль.

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Об этом сообщил директор одесской экспедиторской компании Star Shine Shipping, передает «7 канал».

По словам экспедитора, нелегальную «мигрантку» обнаружили при разгрузке. Пересмотрев записи с камер наблюдения, сотрудники компании выяснили, что киса забежала в контейнер еще в Одессе.

Кошка провела в море три недели и благополучно пережила путешествие, правда, немного «подпортила груз»: все это время она ела конфеты, прогрызая коробки.

«Это уникальный случай – такое произошло впервые в практике компании, а также в работе коллег», – рассказал директор Star Shine Shipping.

О дальнейшей судьбе хвостатой сладкоежки не сообщается.

Одесская кошка прибыла в Израиль в контейнере

Фото: 7 канал

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Редакция ПРОФИЛЬ

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