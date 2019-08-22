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Новости Одессы и Одесской области

Опасный американский вредитель уничтожает деревья в Одессе

Опасный американский вредитель уничтожает деревья в Одессе

Городские парки и склоны облюбовали гусеницы американской белой бабочки. Они свили коконы на деревьях и объедают у них листья. Кое-где переселенцы гроздьями свисают с веток.

Как сообщают в “Горзелетресте”, насекомые эти очень прожорливы. Там, где они поселились, уже почти нет зелени.

Особенно любят пришельцы из Америки клены, шелковицу и плодовые деревья, например, персик и вишню. Впрочем, в питании они не слишком то и прихотливы: могут есть листья 230 различных растений.

Гусеницы опасны и для человека. Если их ворсинка попадет в глаз, то может вызвать аллергию. А от прикосновения кожа может покрыться волдырями.

Травить вредителей нельзя – запрещено законом. И даже птицы не хотят их есть. Так что вся надежда лишь на то, что с приходом осени гусеницы исчезнут сами, так как им у нас комфортно только в жару.

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Фото: slavasev.ru, vedomosti.od.ua, niklife.com.ua

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