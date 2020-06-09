Опасно: в Одессе могут закрыть два корпуса морского лицея

В Одессе могут закрыть два корпуса профессионального лицея морского транспорта. Речь идет о зданиях, которые находятся на ул. Сеченова, 4 и на улице Ольгиевской, 3/5.

Соответствующее постановление вынес Одесский окружной административный суд.

В нем идет речь о том, что в связи с нарушениями норм пожарной безопасности эксплуатацию этих зданий нужно приостановить. Нарушения выявили сотрудники ГСЧС, которые обследовали лицейские корпуса в декабре 2019 года. В них зафиксировали 114 различных нарушений:

на окнах были решетки, которые не открывались;

пожарная сигнализация и система оповещения о чрезвычайной ситуации не соответствовали нормам;

в лицее не провели специальную противопожарную обработку деревянных конструкций зданий.

В связи с этим эксплуатировать здания запрещено до тех пор, пока не устранят все нарушения. 96 из 114 замечаний в лицее уже устранили, сообщил на судебном заседании представитель учебного заведения.

Напомним, в декабре 2019 года во время масштабного пожара в здании колледжа экономики и гостинично-ресторанного дела на улице Троицкой погибли 16 человек.

Фото: Вечерний Измаил

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