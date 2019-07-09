Онлайн-прописка для одесситов: фантастика или реальность?

Центр предоставления административных услуг анонсировал введение новой услуги для одесситов с ID-паспортами. Предполагается, что вскоре жители смогут самостоятельно регистрировать место проживания или сниматься с регистрации в онлайн режиме.

Как рассказала директор департамента административных услуг горсовета Евгения Абрамова, после того как в главном ЦАУ (Косовская, 2-д) завершат установку необходимого оборудования, некоторые услуги можно будет получить в электронном виде. Первая среди которых — регистрация или снятие с регистрации места жительства. Регистрацию многие до сих пор по привычке называют пропиской. И зачастую её получение вызывало, что называется, проблемы на ровном месте.

Новшество, по словам директора департамента, уже успели протестировать иногородние студенты, которые на время учебы регистрируются в одесских общежитиях. Это тот возрастной контингент, который сейчас наиболее массово охвачен ID-паспортами.

Кроме того, в центре начнут оформлять и регистрировать автомобили и выдавать водительские удостоверения.

В будущем также планируют включить услугу заключения брака.

Напомним, граждане с ограниченными возможностями могут воспользоваться социальной программой «Доступные админуслуги», в рамках которой, все необходимые документы можно оформить на дому. За подробной информацией обращайтесь по телефону 15-35 или 705-55-55 (бесплатно).

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, где находятся центры админуслуг в Одессе и области и какие конкретно услуги там оказывают.

Фото из архива “Одесской жизни”