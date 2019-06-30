Где и какие админуслуги могут получить жители Одесской области?

В Одесской области работает более 30 Центров административных услуг (ЦАУ). В каждом из них могут обслуживаться городские жители и граждане соседних сел и районов. Перечень предлагаемых услуг стандартный. Где находятся центры и какие документы помогут там оформить, узнавала «Одесская жизнь».

Чем занимаются районные ЦАУ?

регистрация и оформление документов юридическим лицам и предпринимателям;

регистрация имущества и бизнеса;

регистрация общественных объединений;

оформление и выдача паспорта гражданина Украины;

оформление и выдача загранпаспортов;

вклейка в паспорт фото;

регистрация или снятие регистрации с места жительства;

регистрация места пребывания;

земельные и кадастровые услуги;

выдача разрешений на застройку;

оформление разрешительных документов;

оформление и выдача проездного документа.

В каких районах Одесской области можно найти ЦАУ?

Ананьевский район

Адрес: г. Ананьев, ул. Независимости, 51.

Тел.: (04863) 2-20-40.

Время работы: пн., ср., пт. – с 8:00 до 17:00; вт., чт. – с 8:00 до 20:00; сб. – с 8:00 до 14:00.

Арцизский район

Адрес: г. Арциз, ул. Соборная, 46.

Тел.: (04845) 3-11-75.

Время работы: пн., ср. – с 9:00 до 18:00; вт., чт. – с 9:00 до 20:00; пт. – с 9:00 до 17:00; сб. – с 9:00 до 15:00.

Балтский район

Адрес: г. Балта, ул. Любомирская, 193.

Тел.: (04866) 2-46-74.

Время работы: пн., вт. – с 8:00 до 17:15; ср., чт. – с 8:00 до 20:00; пт., сб. – с 9:00 до 16:00.

Березовский район

Адрес: г. Березовка, ул. Пушкинская, 27.

Тел.: (04856) 2-12-33.

Время работы: пн. – с 9:00 до 20:00; вт., ср., чт. – с 9:00 до 18:00; пт. – с 9:00 до 16:45.

Белгород-Днестровский район

Адрес: г. Белгород-Днестровский, ул. Еврейская, 21.

Тел.: (04849) 3-60-38, 2-23-27, 2-77-11.

Время работы: пн.- пт. – с 8:00 до 17:00; сб. – с 8:00 до 16:00.

Беляевский район

Адрес: г. Беляевка, ул. Мира, 19.

Тел.: (04852) 2-53-95.

Время работа: пн.- ср., пт. – с 9:00 до 16:00; чт. – с 9:00 до 20:00.

Адрес: г. Теплодар, ул. Пионерная, 7.

Тел.: (048) 783-10-03.

Время работы: пн., ср., чт. – с 8:00 до 17:00; вт. – с 8:00 до 20:00; пт. – с 8:00 до 16:00.

Болградский район

Адрес: г. Болград, пр. Соборный, 149.

Тел.: (04846) 4-05-11.

Время работы: пн., ср., пт. – с 9:00 до 16:00; чт. – 9:00 до 20:00.

Великомихайловский район

Адрес: пгт Великая Михайловка, ул. Центральная, 130.

Тел.: (04859) 2-16-84.

Время работы: пн., ср. – с 8:00 до 17:00; вт., чт. – с 8:00 до 20:00; пт., сб. – с 9:00 до 16:00.

Захаровский район

Адрес: пгт Захаровка, ул. 1-го Мая, 266.

Тел.: (04860) 9-41-04.

Время работы: пн., ср. – с 8:00 до 17:00; вт., чт. – с 8:00 до 20:00; пт., сб. – с 9:00 до 16:00.

Ивановский район

Адрес: пгт Ивановка, ул. Центральная, 42-а.

Тел.: (04854) 3-13-88, 3-18-44.

Время работы: пн.-пт. – с 9:00 до 20:00; сб. – с 9:00 до 16:00.

Измаильский район

Адрес: г. Измаил, пр. Суворова, 62 — Измаильский городской совет.

Тел.: (04841) 2-26-13.

Адрес: г. Измаил, пр. Суворова, 28 — Измаильская районная госадминистрация.

Тел.: (04841) 7-26-76.

Время работы: пн.-чт. – с 8:00 до 17:15; пт. – с 8:00 до 16:00.

Килийский район

Адрес: г. Килия, ул. Мира, 47.

Тел.: (04843) 4-31-58.

Время работы: пн.-ср. – с 8:00 до 17:00; чт. – с 8:00 до 20:00; пт. – с 8:00 до 16:00.

Кодымский район

Адрес: г. Кодыма, ул. Соборная, 88.

Тел.: (04867) 2-66-98.

Время работы: пн., чт. – с 8:00 до 17:00; вт., ср. – с 8:00 до 20:00; пт., сб. – с 8:00 до 16:00.

Лиманский район

Адрес: пгт Доброслав, ул. Центральная, 29.

Тел.: (04855) 9-17-82.

Время работы: пн.-ср., пт. – с 8:00 до 16:00; чт. – с 8:00 до 20:00.

Адрес: с. Красноселка, ул. Набережная, 87-а.

Тел.: (048) 752-97-81/2/3.

Время работы: пн., ср.- пт. – с 9:00 до 16:00; вт. – с 9:00 до 20:00.

Южный

Адрес: г. Южный, пр. Григорьевского десанта, 18.

Тел.: (04842) 2-27-21, 2-25-75.

Время работы: пн., ср., чт., – с 9:00 до 18:00; вт. – с 9:00 до 20:00; пт. – с 9:00 до 17:00.

Любашевский район

Адрес: птг Любашевка, ул. Князя Владимира, 124.

Тел.: (04864) 2-61-62.

Время работы: пн.-ср. – с 8:00 до 17:15; вт., чт. – с 8:00 до 20:00; пт., сб. – с 8:00 до 16:00.

Николаевский район

Адрес: пгт Николаевка, ул. Независимости, 71.

Тел.: (04857) 2-21-43.

Время работы: пн.-чт, – с 8:00 до 17:00; пт. – с 9:00 до 17:00.

Овидиопольский район

Адрес: пгт Овидиополь, ул. Т. Шевченко, 169.

Тел.: (04851) 3-15-01, 3-12-35.

Время работы: пн., ср.-пт. – с 8:00 до 16:00; вт. – с 8:00 до 20:00.

Адрес: пгт Авангард, ул. Нижняя, 24.

Тел.: (048) 740-16-49.

Время работы: пн.-чт. – с 8:00 до 17:00; пт. – с 8:00 до 16:00.

Черноморск

Адрес: г. Черноморск, пр. Мира, 33.

Тел.: (0468) 6-40-05/06.

Время работы: пн., ср.-пт. – с 8:00 до 18:00; вт. – с 9:00 до 20:00; сб. – с 9:00 до 12:00.

Окнянский район

Адрес: пгт Окны, ул. Комарова, 2.

Тел.: (04861) 2-19-28.

Время работы: пн., вт. – с 8:00 до 17:15; ср., чт. – с 8:00 до 20:00; пт., сб. – с 8:00 до 16:00.

Подольский район

Адрес: г. Подольск, пр. Шевченко, 31.

Тел.: (04862) 2-13-15.

Время работы: пн., вт. – с 8:00 до 17:15; ср., чт. – с 8:00 до 20:00; пт., сб. – с 8:00 до 16:00.

Ренийский район

Адрес: г. Рени, ул. Дунайская, 88-а.

Тел.: (04840) 4-20-59, 4-02-04.

Время работы: пн.-ср., пт. – с 9:00 до 16:00; чт. – с 9:00 до 20:00.

Раздельнянский район

Адрес: г. Раздельная, ул. Шевченко, 85.

Тел.: (04853) 5-03- 08.

Время работы: пн.-пт – с 8:30 до 17:30.

Савранский район

Адрес: пгт Саврань, ул. Центральная, 41.

Тел.: (04865) 3-13-79.

Время работы: пн., ср., чт., сб. – с 8:00 до 15:00; вт. – с 8:00 до 20:00; пт. – с 9:00 до 16:00.

Саратский район

Адрес: пгт Сарата, ул. К. Вернера, 84.

Тел.: (04848) 2-15-45.

Время работы: пн.-чт – с 8:00 до 17:15; пт. – с 08:00 до 16:00.

Тарутинский район

Адрес: пгт Тарутино, ул. Центральная, 122.

Тел.: (04847) 4-04-64.

Время работы: пн., ср., чт., сб. – с 8:00 до 15:00; вт. – с 8:00 до 20:00; пт. – с 9:00 до 16:00.

Татарбунарский район

Адрес: г. Татарбунары, ул. Горького, 1.

Тел.: (04844) 3-37-00.

Время работы: пн., чт., сб. – с 8:00 до 15:00; вт., ср. – с 11:00 до 20:00; пт. – с 9:00 до 16:00.

Ширяевский район

Адрес: пгт Ширяево, ул. Коробченко, 12.

Тел.: (04858)-2-11-44, 2-24-51.

Время работы: пн., ср., чт. – с 8:00 до 17:00; вт. – с 8:00 до 20:00; пт. – с 8:00 до 16:00.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, где и по какому расписанию работают ЦАУ в Одессе, а также, какие услуги и кому они оказывают.