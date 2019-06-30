Где и какие админуслуги могут получить жители Одесской области?

В Одесской области работает более 30 Центров административных услуг (ЦАУ). В каждом из них могут обслуживаться городские жители и граждане соседних сел и районов. Перечень предлагаемых услуг стандартный. Где находятся центры и какие документы помогут там оформить, узнавала «Одесская жизнь».
Чем занимаются районные ЦАУ?
- регистрация и оформление документов юридическим лицам и предпринимателям;
- регистрация имущества и бизнеса;
- регистрация общественных объединений;
- оформление и выдача паспорта гражданина Украины;
- оформление и выдача загранпаспортов;
- вклейка в паспорт фото;
- регистрация или снятие регистрации с места жительства;
- регистрация места пребывания;
- земельные и кадастровые услуги;
- выдача разрешений на застройку;
- оформление разрешительных документов;
- оформление и выдача проездного документа.
В каких районах Одесской области можно найти ЦАУ?
Ананьевский район
Адрес: г. Ананьев, ул. Независимости, 51.
Тел.: (04863) 2-20-40.
Время работы: пн., ср., пт. – с 8:00 до 17:00; вт., чт. – с 8:00 до 20:00; сб. – с 8:00 до 14:00.
Арцизский район
Адрес: г. Арциз, ул. Соборная, 46.
Тел.: (04845) 3-11-75.
Время работы: пн., ср. – с 9:00 до 18:00; вт., чт. – с 9:00 до 20:00; пт. – с 9:00 до 17:00; сб. – с 9:00 до 15:00.
Балтский район
Адрес: г. Балта, ул. Любомирская, 193.
Тел.: (04866) 2-46-74.
Время работы: пн., вт. – с 8:00 до 17:15; ср., чт. – с 8:00 до 20:00; пт., сб. – с 9:00 до 16:00.
Березовский район
Адрес: г. Березовка, ул. Пушкинская, 27.
Тел.: (04856) 2-12-33.
Время работы: пн. – с 9:00 до 20:00; вт., ср., чт. – с 9:00 до 18:00; пт. – с 9:00 до 16:45.
Белгород-Днестровский район
Адрес: г. Белгород-Днестровский, ул. Еврейская, 21.
Тел.: (04849) 3-60-38, 2-23-27, 2-77-11.
Время работы: пн.- пт. – с 8:00 до 17:00; сб. – с 8:00 до 16:00.
Беляевский район
Адрес: г. Беляевка, ул. Мира, 19.
Тел.: (04852) 2-53-95.
Время работа: пн.- ср., пт. – с 9:00 до 16:00; чт. – с 9:00 до 20:00.
Адрес: г. Теплодар, ул. Пионерная, 7.
Тел.: (048) 783-10-03.
Время работы: пн., ср., чт. – с 8:00 до 17:00; вт. – с 8:00 до 20:00; пт. – с 8:00 до 16:00.
Болградский район
Адрес: г. Болград, пр. Соборный, 149.
Тел.: (04846) 4-05-11.
Время работы: пн., ср., пт. – с 9:00 до 16:00; чт. – 9:00 до 20:00.
Великомихайловский район
Адрес: пгт Великая Михайловка, ул. Центральная, 130.
Тел.: (04859) 2-16-84.
Время работы: пн., ср. – с 8:00 до 17:00; вт., чт. – с 8:00 до 20:00; пт., сб. – с 9:00 до 16:00.
Захаровский район
Адрес: пгт Захаровка, ул. 1-го Мая, 266.
Тел.: (04860) 9-41-04.
Время работы: пн., ср. – с 8:00 до 17:00; вт., чт. – с 8:00 до 20:00; пт., сб. – с 9:00 до 16:00.
Ивановский район
Адрес: пгт Ивановка, ул. Центральная, 42-а.
Тел.: (04854) 3-13-88, 3-18-44.
Время работы: пн.-пт. – с 9:00 до 20:00; сб. – с 9:00 до 16:00.
Измаильский район
Адрес: г. Измаил, пр. Суворова, 62 — Измаильский городской совет.
Тел.: (04841) 2-26-13.
Адрес: г. Измаил, пр. Суворова, 28 — Измаильская районная госадминистрация.
Тел.: (04841) 7-26-76.
Время работы: пн.-чт. – с 8:00 до 17:15; пт. – с 8:00 до 16:00.
Килийский район
Адрес: г. Килия, ул. Мира, 47.
Тел.: (04843) 4-31-58.
Время работы: пн.-ср. – с 8:00 до 17:00; чт. – с 8:00 до 20:00; пт. – с 8:00 до 16:00.
Кодымский район
Адрес: г. Кодыма, ул. Соборная, 88.
Тел.: (04867) 2-66-98.
Время работы: пн., чт. – с 8:00 до 17:00; вт., ср. – с 8:00 до 20:00; пт., сб. – с 8:00 до 16:00.
Лиманский район
Адрес: пгт Доброслав, ул. Центральная, 29.
Тел.: (04855) 9-17-82.
Время работы: пн.-ср., пт. – с 8:00 до 16:00; чт. – с 8:00 до 20:00.
Адрес: с. Красноселка, ул. Набережная, 87-а.
Тел.: (048) 752-97-81/2/3.
Время работы: пн., ср.- пт. – с 9:00 до 16:00; вт. – с 9:00 до 20:00.
Южный
Адрес: г. Южный, пр. Григорьевского десанта, 18.
Тел.: (04842) 2-27-21, 2-25-75.
Время работы: пн., ср., чт., – с 9:00 до 18:00; вт. – с 9:00 до 20:00; пт. – с 9:00 до 17:00.
Любашевский район
Адрес: птг Любашевка, ул. Князя Владимира, 124.
Тел.: (04864) 2-61-62.
Время работы: пн.-ср. – с 8:00 до 17:15; вт., чт. – с 8:00 до 20:00; пт., сб. – с 8:00 до 16:00.
Николаевский район
Адрес: пгт Николаевка, ул. Независимости, 71.
Тел.: (04857) 2-21-43.
Время работы: пн.-чт, – с 8:00 до 17:00; пт. – с 9:00 до 17:00.
Овидиопольский район
Адрес: пгт Овидиополь, ул. Т. Шевченко, 169.
Тел.: (04851) 3-15-01, 3-12-35.
Время работы: пн., ср.-пт. – с 8:00 до 16:00; вт. – с 8:00 до 20:00.
Адрес: пгт Авангард, ул. Нижняя, 24.
Тел.: (048) 740-16-49.
Время работы: пн.-чт. – с 8:00 до 17:00; пт. – с 8:00 до 16:00.
Черноморск
Адрес: г. Черноморск, пр. Мира, 33.
Тел.: (0468) 6-40-05/06.
Время работы: пн., ср.-пт. – с 8:00 до 18:00; вт. – с 9:00 до 20:00; сб. – с 9:00 до 12:00.
Окнянский район
Адрес: пгт Окны, ул. Комарова, 2.
Тел.: (04861) 2-19-28.
Время работы: пн., вт. – с 8:00 до 17:15; ср., чт. – с 8:00 до 20:00; пт., сб. – с 8:00 до 16:00.
Подольский район
Адрес: г. Подольск, пр. Шевченко, 31.
Тел.: (04862) 2-13-15.
Время работы: пн., вт. – с 8:00 до 17:15; ср., чт. – с 8:00 до 20:00; пт., сб. – с 8:00 до 16:00.
Ренийский район
Адрес: г. Рени, ул. Дунайская, 88-а.
Тел.: (04840) 4-20-59, 4-02-04.
Время работы: пн.-ср., пт. – с 9:00 до 16:00; чт. – с 9:00 до 20:00.
Раздельнянский район
Адрес: г. Раздельная, ул. Шевченко, 85.
Тел.: (04853) 5-03- 08.
Время работы: пн.-пт – с 8:30 до 17:30.
Савранский район
Адрес: пгт Саврань, ул. Центральная, 41.
Тел.: (04865) 3-13-79.
Время работы: пн., ср., чт., сб. – с 8:00 до 15:00; вт. – с 8:00 до 20:00; пт. – с 9:00 до 16:00.
Саратский район
Адрес: пгт Сарата, ул. К. Вернера, 84.
Тел.: (04848) 2-15-45.
Время работы: пн.-чт – с 8:00 до 17:15; пт. – с 08:00 до 16:00.
Тарутинский район
Адрес: пгт Тарутино, ул. Центральная, 122.
Тел.: (04847) 4-04-64.
Время работы: пн., ср., чт., сб. – с 8:00 до 15:00; вт. – с 8:00 до 20:00; пт. – с 9:00 до 16:00.
Татарбунарский район
Адрес: г. Татарбунары, ул. Горького, 1.
Тел.: (04844) 3-37-00.
Время работы: пн., чт., сб. – с 8:00 до 15:00; вт., ср. – с 11:00 до 20:00; пт. – с 9:00 до 16:00.
Ширяевский район
Адрес: пгт Ширяево, ул. Коробченко, 12.
Тел.: (04858)-2-11-44, 2-24-51.
Время работы: пн., ср., чт. – с 8:00 до 17:00; вт. – с 8:00 до 20:00; пт. – с 8:00 до 16:00.
Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, где и по какому расписанию работают ЦАУ в Одессе, а также, какие услуги и кому они оказывают.1 комментарий
какой я вам нафиг хохол! Я русский, моя Родина – Россия.