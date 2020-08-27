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Онлайн-покупку билетов на поезд по студенческим временно ограничии: что делать

Онлайн-покупку билетов на поезд по студенческим временно ограничии: что делать

«Укрзализныця» временно ограничила продажу льготных студенческих билетов через онлайн-сервис.

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Ограничения действуют сегодня, 27 сентября, с 07:00 до 15:00 27 августа и с 07:00 до 15:00 1 сентября.

«Это связано с проведением технических работ на электронном реестре Министерства образования и науки Украины во время вступительной кампании. В указанные периоды студенты могут оформить билеты с льготой в железнодорожных кассах», – сообщила пресс-служба перевозчика.

Ранее сообщалось, что новым главой “Укразализныци” стал бывший первый заместитель главы Одесской облгосадминистрации Владимир Жмак.

 

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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