На посаду голови Укрзалізниці призначено екс-заступника голови Одеської ОДА

Від липня 2015 року по липень 2016 року Володимир Жмак був заступником голови Одеської облдержадміністрації.

Про це йдеться у його біографії.

На посаді заступника голови Одеської ОДА (на той час цю посаду займав Міхеїл Саакашвілі), Володимир Жмак мав курувати питання транспорту, обіцяв до кінця 2015 року відремонтувати дорогу Одеса-Рені й запустити програму доріг в регіоні.

Та вже за рік Жмак покинув посаду. Офіційна причина: закінчення терміну трудового договору.

Вчора, 26 серпня, на засіданні уряду Володимира Жмака було призначено на посаду нового голови правління компанії “Укрзалізниця”.

Фото: Слово і Діло