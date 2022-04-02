Генштаб ВСУ: есть активизации российских войск на границе Одесской области и Приднестровья

Войска российского контингента в непризнанном Приднестровье вместе с силами армии так называемой ПМР демонстрируют активность на границе с Украиной.

Об этом сообщили в сводке Генерального штаба вооруженных сил Украины.

— Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины, — говорится в утренней сводке

Информацию прокомментировал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук:

— Риски активизации российских подразделений в Приднестровье известны Оперативному штабу, Вооруженным силам и будут учтены при выполнении задач по обороне Одесской области – заявил он.