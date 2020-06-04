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Олександра Ткаченка призначено Міністром культури та інформаційної політики України: що про нього відомо?

Олександра Ткаченка призначено Міністром культури та інформаційної політики України: що про нього відомо?

Сьогодні, 4 червня, народні депутати призначили Олександра Ткаченка Міністром культури та інформаційної політики.

Про це повідомляє пресслужба Верховної ради України у Twitter.

Раніше Олександр Ткаченко був депутатом від партії “Слуга народу”, тож йому довелося скласти свої повноваження.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, від Олександра Ткаченка на посаді Міністра культури та інформаційної політики очікується впровадження комплексного підходу не тільки до сфери культурних ініціатив, а також і до роботи в сфері інформаційної політики.

– Крім того, в рамках Урядової програми стимулювання економіки у нас заплановано підтримку культурних індустрій фактично на 1,5 млрд грн. Дуже важливо представити прозорий та раціональний підхід в цьому фінансуванні. І це одне з перших завдань перед майбутнім Міністром, – зазначив Шмигаль.

Що відомо про новопризначеного Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка?

Олександр Ткаченко – український журналіст і продюсер, гендиректор компанії “1+1 медіа”.

З 1994-го по 1999-й рік Олександр Ткаченко був керівником студії “Нова мова”.Остання займалася виробництвом телеконтенту для провідних на той момент українських телевізійних каналів – УТ-1 та “Інтер”.

У 1996-му році розпочав співпрацю з ТРК “Студія 1+1”. Уже через рік після початку спільної роботи, в ефірі “1+1” вийшов дебютний випуск новинного проекту “Телевізійна Служба Новин” (він же “ТСН”), а сам Олександр Ткаченко зайняв пост заступника генпродюсера “Студії 1+1”.

В кінці 1997-го року Олександр Ткаченко пішов з “1+1”, щоб в 1999-му році зайняти крісло керівника “Нового каналу”, з яким він працював аж свого звільнення в 2005-му році.

У 2004-му році саме Олександр Ткаченко вів знамениті дебати між кандидатами в президенти України Віктором Януковичем і Віктором Ющенком.

Після звільнення з “Нового каналу”, Олександр Ткаченко став головою правління, а також одним з акціонерів Одеської кіностудії.

Крім того, в 2008-му році Олександр Ткаченко протягом трьох місяців, в рамках консультаційної угоди, працював з російським телеканалом “РЕН-ТВ”, займаючи там посаду заступника гендиректора.

Починаючи з серпня 2008-го року Олександр Ткаченко є генеральним директором групи “1+1 медіа”.

Олександр Ткаченко брав участь у позачергових виборах до Верховної Ради України, які відбулися в липні 2019-го року. В народні депутати України Ткаченко балотувався від партії “Слуга народу”, в передвиборчому списку якої він займав дев’яту позицію.

Потім Верховна Рада на засіданні 4 червня 2020 року затвердила Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики України.

Фото: 24 канал

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