Около 100 человек перекрывали дорогу Одесса – Белгород-Днестровский

Жители села Молога утром в понедельник перекрыли движение по дороге Одесса – Белгород-Днестровский.

Как сообщает пресс-служба Белгород-Днестровского отдела полиции, так они протестовали против подорожания проезда в общественном транспорте.

На место прибыли правоохранители, представители компании перевозчика и райгосадминистрации.

После переговоров конфликт был урегулирован, а движение возобновлено.

Напомним, после сильного дождя и схода селевого потока 4 августа село Молога сильно пострадало.

Фото со страницы Белгород-Днестровского отдела полиции в Facebook