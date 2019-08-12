Около 100 человек перекрывали дорогу Одесса – Белгород-Днестровский

Жители села Молога утром в понедельник перекрыли движение по дороге Одесса – Белгород-Днестровский.
Как сообщает пресс-служба Белгород-Днестровского отдела полиции, так они протестовали против подорожания проезда в общественном транспорте.
На место прибыли правоохранители, представители компании перевозчика и райгосадминистрации.
После переговоров конфликт был урегулирован, а движение возобновлено.
Напомним, после сильного дождя и схода селевого потока 4 августа село Молога сильно пострадало.
Фото со страницы Белгород-Днестровского отдела полиции в Facebook
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