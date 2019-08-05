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Новости Одессы и Одесской области

Из-за прорыва дамбы под Одессой мощный поток сели убил мужчину

Из-за прорыва дамбы под Одессой мощный поток сели убил мужчину

Стихия, обрушившаяся на наш регион на прошлой неделе, наделала немало неприятностей. Так, в Белгород-Днестровском районе непогода унесла жизнь мужчины.

Об этом сообщает bessarabiainform.com. По данным сайта, инцидент произошел в селе Молога. Все произошло, когда из-за стихии прорвало дамбу в соседнем селе Семеновка. На окрестные населенные пункты хлынул селевой поток грязи. Причем такой силы, что буквально все уничтожал на своем пути. Подумать только: в некоторых местах волна достигала до двух метров в высоту!

Смывало не только мелкую домашнюю утварь, а и ограждения и даже бетонные плиты. А в одном из сел поток с километр пронес машину с тремя людьми в салоне. Авто остановилось только врезавшись в дерево.

В целом пострадало около ста домохозяйств. В итоге мужчина в селе Молога не смог спастись от потока и утонул. По предварительным данным, стихийное бедствие застало бедолагу на территории садового кооператива. Там, за дачным домом, и нашли его тело. Говорят, погибший работал сварщиком.

Фото: bessarabiainform.com

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Anatoliy Tomusiak
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Anatoliy Tomusiak

А что каждый раз из-за дождя даже сильного будет прорывать дамбы? Ответственных под суд

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7 часов назад

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