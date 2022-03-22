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Оккупанты снова пытались обстреливать одесское побережье, но получили отпор

Оккупанты снова пытались обстреливать одесское побережье, но получили отпор

На сегодняшний день, вторник, 22 марта 2022 года, 27-й день с начала российского вторжения в Украину, ситуация в Одессе и области под контролем.
Об этом сообщил офицер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

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Согласно оперативным данным, сегодня ночью противник продолжил психологическое давление на жителей области. Так, боевой корабль оккупантов совершил очередной обстрел участка береговой линии, где отсутствуют какие-либо военные объекты.

Но, по словам Назарова, Вооруженные силы Украины дали противнику достойный отпор, и в результате обстрел прекратился.

Также офицер командования «Юг» сообщил, что на Одесчине продолжают работать силы противовоздушной обороны (ПВО). Так, сегодня утром был сбит вражеский беспилотник. Кроме того, делается все возможное, чтобы не допустить высадки на одесское побережье морского десанта.

Напомним, утром 21 марта 2022 года, российские агрессоры впервые с начала вторжения в Украину обстреляли с военных кораблей жилые дома в Одессе.

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