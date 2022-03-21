Обстрел Одессы: Труханов рассказал о ситуации в городе (видео)

Сегодня утром, 21 марта 2022 года, российские агрессоры впервые с начала вторжения в Украину обстреляли с военных кораблей жилые дома в Одессе. О последствиях произошедшего рассказал на брифинге городской голова Одессы Геннадий Труханов.

По словам мэра, к счастью, серьезно пострадавших в результате обстрела нет, только одессит получил легкие ранения. А одна семья просто чудом спаслась, так как все успели перед обстрелом забежать в подвал.

Также разрушено несколько домов в частном секторе. При этом никаких военных объектов рядом нет.

«Я был на месте, куда прилетели снаряды. Мы поддержали людей, которые пострадали»,

– сказал Труханов.

Также мэр Одессы сообщил, что в больницах города есть необходимый запас медикаментов, а основной медперсонал остается в строю и готов к выполнению своих обязанностей.

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Фото: Телеграм-канал «Одеса. Офіційно»