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Обстрел Одессы: Труханов рассказал о ситуации в городе (видео)

Обстрел Одессы: Труханов рассказал о ситуации в городе (видео)

Сегодня утром, 21 марта 2022 года, российские агрессоры впервые с начала вторжения в Украину обстреляли с военных кораблей жилые дома в Одессе. О последствиях произошедшего рассказал на брифинге городской голова Одессы Геннадий Труханов.

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По словам мэра, к счастью, серьезно пострадавших в результате обстрела нет, только одессит получил легкие ранения. А одна семья просто чудом спаслась, так как все успели перед обстрелом забежать в подвал.

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Также разрушено несколько домов в частном секторе. При этом никаких военных объектов рядом нет.

«Я был на месте, куда прилетели снаряды. Мы поддержали людей, которые пострадали»,

– сказал Труханов.

Также мэр Одессы сообщил, что в больницах города есть необходимый запас медикаментов, а основной медперсонал остается в строю и готов к выполнению своих обязанностей.

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Фото: Телеграм-канал «Одеса. Офіційно»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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