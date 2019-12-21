Реконструировать нельзя оставить: где поставить запятую и не погубить Французский бульвар?

Историческая улица Одессы – Французский бульвар – вскоре будет реконструирована. Для того, чтобы решить, как должна выглядеть улица, созвали Координационный совет по данному вопросу. Насколько это улучшит транспортную ситуацию, какие плюсы и минусы есть у проекта, проанализировал урбанист Константин Емельянов.

На своей странице в Facebook он опубликовал визуализацию проекта, предложенную мэрией. На фотографиях сразу же заметны изменения касательно трамвайных линий, на визуализации рельсы находятся не на выделенной полосе, а на дороге.

Также он указывает на то, что при такой реконструкции нужно учитывать, насколько это возможно, интересы всех групп – жителей улицы, пользователей общественного транспорта, пешеходов (туристов) и автомобилистов. Но данным проектом, по его мнению, невозможно удовлетворить ожидания ни одной и них.

Он считает, что автомобилисты не получат ничего, кроме разочарования. Вдобавок, ухудшится экология, комфортность пространства и появятся затяжные пробки.

«Чего хотят автомобилисты? Ну, конечно же, как можно быстрее добраться из точки «А» в точку «Б». Но у них это не выйдет уже в первый месяц. Любое расширение дороги не даст должного эффекта, ибо мы лишь перераспределим автомобильный трафик с других дорог, увеличивая количество транзитного автотранспорта, а также заложим ложное ожидание новых пользователей о более скоростном перемещении… Транспорт, как вода, заполнит любую ёмкость до отказа. Задача планировщика – четко расставить приоритеты и определить нужный объем», – написал урбанист.

По оценке Емельянова, «в пролете» окажутся жители и пешеходы Французского бульвара: вместо тихой и экологичной улицы они получат загазованную дорогу и тротуар вблизи проезжей части.

«И не нужно забывать про безопасность. Чем больше количество полос используется не в час пик, тем больше скоростной режим, тем больше аварийность», – разъяснил он.

Урбанист считает, что в ещё большем проигрыше останутся пользователи общественного транспорта. Аргументировал он это тем, что трамвай, лишившись своей выделенной полосы, будет стоять в час пик вместе со всем остальным транспортом.

«Пройдясь лишь по верхам, мы видим, что даже эти три очевидные группы пользователей будут не удовлетворены результатом. Адекватное решение можно найти, если корректно поставить задачу, определить принципы проектирования, создать не один самый очевидный сценарий, а несколько, и все это проверить на транспортной модели данного участка и соседних улиц», – подытожил Константин Емельянов и предложил свою помощь чиновникам, показав визуализацию своего проекта.

Напомним, корреспондент “Одесской жизни” осенью 2019 года побывала на Французском бульваре и сделала “портрет на память” – фоторепортаж старейшей и красивейшей улицы города.

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