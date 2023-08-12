Новости Одессы и Одесской области

Огнеметчик из Рени погиб в бою на Донбассе

Огнеметчик из Рени погиб в бою на Донбассе

Война продолжает забирать жизни наших защитников. Так, 9 августа 2023 года на фронте погиб житель города Рени Одесской области, старший оператор-огнеметчик, младший сержант Роман Гаврилюк.

Как сообщили в Измаильской районной администрации, боец 1996 года рождения погиб, выполняя боевое задание под Красногорской Донецкой области.

«К Небесному войску присоединился еще один Герой из Рени. Ренийская община потеряла еще одну молодую жизнь… Вечная память и уважение воину отдавшего свою жизнь за освобождение родной земли от захватчиков. Герои не умирают», – сказано в сообщении.

Погибший Роман Гаврилюк из Рени

О дне и времени прощания с павшим защитником Украины не сообщается.

Как сообщалось, 8 августа в селе Красноселка под Одессой проводили в последний путь военного Артема Дзебана.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Зачем энергетики «вьют» гнезда на севере Одесщины
    Зачем энергетики «вьют» гнезда на севере Одесщины

    Международный проект ООН «Лелеченьки» направлен на защиту и сохранение популяции белого аиста. Под его эгидой энергетики укрепляют гнезда аистов на электросопротивлениях специальными металлическими конструкциями. За 10 лет таким образом укреплено 507 гнезд и защищено не менее 10 тысяч птиц.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Лабушное: история села на Одесщине с целебными источниками
    Лабушное: история села на Одесщине с целебными источниками

    Село Лабушное, что на Кодымщине, зародилось на территории Дикого поля. На склонах балу Лабушное звезды посреди яблоневых садов, привлекая внимание путешественников источниками, самобытной культурой, обычаями и талантливыми людьми.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Змеиный – наш: пограничники установили на острове новый украинский знак (видео)
    Змеиный – наш: пограничники установили на острове новый украинский знак (видео)

    Военнослужащие Измаильского пограничного отряда при поддержке коллег из Главного управления разведки установили в субботу, 12 августа 2023 года, новый украинский пограничный знак на острове Змеином в Черном море.
    Этой новостью поделился у себя в Facebook глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Изувеченные в одесском парке лебеди перебрались в Межигорье (видео)
    Изувеченные в одесском парке лебеди перебрались в Межигорье (видео)

    В апреле этого года многих одесситов обеспопоила и возмутила неприятная история, которая случилась в парке Победы с парой белых лебедей. Напомним, птицам так неумело подрезали крылья, что пернатые остались калеками на всю оставшуюся жизнь. Но, как стало известно, конец у этой истории счастливый: лебеди сделали неплохую «карьеру», переселившись из парка в Одессе в единственный в Украине специализированный приют для лебедей на Киевщине, созданный в бывшей резиденции беглого украинского президента Виктора Януковича Межигорье.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Война, день 535: ночная дронная атака и потери врага
    Война, день 535: ночная дронная атака и потери врага

    Начались пятьсот тридцать пятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. Генштаб ВСУ представляет традиционную утреннюю сводку о ситуации на фронте.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить