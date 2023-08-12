Огнеметчик из Рени погиб в бою на Донбассе

Война продолжает забирать жизни наших защитников. Так, 9 августа 2023 года на фронте погиб житель города Рени Одесской области, старший оператор-огнеметчик, младший сержант Роман Гаврилюк.

Как сообщили в Измаильской районной администрации, боец 1996 года рождения погиб, выполняя боевое задание под Красногорской Донецкой области.

«К Небесному войску присоединился еще один Герой из Рени. Ренийская община потеряла еще одну молодую жизнь… Вечная память и уважение воину отдавшего свою жизнь за освобождение родной земли от захватчиков. Герои не умирают», – сказано в сообщении.

О дне и времени прощания с павшим защитником Украины не сообщается.

Как сообщалось, 8 августа в селе Красноселка под Одессой проводили в последний путь военного Артема Дзебана.

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