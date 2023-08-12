Вогнеметник із Рені загинув у бою на Донбасі

Війна продовжує забирати життя наших захисників. Так, 9 серпня 2023 року на фронті загинув мешканець міста Рені Одеської області, старший оператор-вогнеметник, молодший сержант Роман Гаврилюк.

Як повідомили в Ізмаїльській районній адміністрації, боєць 1996 року народження загинув, виконуючи бойове завдання під Красногірскою Донецької області.

«До Небесного війська приєднався ще один Герой із Рені. Ренійська громада втратила ще одне молоде життя… Вічна пам’ять та повага воїну, який віддав своє життя за звільнення рідної землі від загарбників. Герої не вмирають», – сказано у повідомленні.

Про день і час прощання з полеглим захисником України не повідомляється.

Як повідомлялося, 8 серпня в селі Красносілка під Одесою проводили в останню путь військового Артема Дзебана.

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