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Новости Одессы и Одесской области

Оформить подписку на газеты и журналы теперь можно не выходя из дома

Оформить подписку на газеты и журналы теперь можно не выходя из дома

“Укрпочта” запустила тестовую версию сервиса по онлайн-подписке. Теперь подписаться на газеты и журналы можно онлайн на обновленном сайте “Укрпочты”, а процесс заказа и оплаты занимает 3-5 минут.

«Теперь подписка журналов и газет также диджитализуется. Это не только современный способ оформления изданий, но и поддержка печатных медиа”, – отметил генеральный директор “Укрпочты” Игорь Смелянский.

В тестовой версии сервиса можно подписаться на любое общегосударственное или иностранное печатное издание, а также электронные издания. Это более 3000 индексов газет и журналов (2252 индексы всеукраинских и 814 – изданий зарубежных стран).  Однако на территории Донецкой и Луганской областей тарифы на печатные издания по подписке отличаются.

Нужное издание можно найти по названию, подписному индексу, тематике. На странице издания есть информация о языке, периодичности выхода, минимальном сроке подписки и тому подобное. Клиент может рассчитаться за оформленный заказ платежной картой без уплаты дополнительной комиссии.

Для оформления подписки нужно:

  • Зайти на главную страницу сайта www.ukrposhta.ua в раздел «Подписаться».
  • Выбрать нужное издание по названию, подписному индексу или тематике.
  • Указать подписной период, в течение которого клиент желает получать издание.
  •  Добавить «в корзину» выбранное издание.
  • Оформить заказ.
  • Обязательно указать фамилию, имя заказчика, почтовый адрес, по которому будет осуществляться доставка издания, телефон и электронный адрес, на который заказчику придет сообщение о подтверждении заказа.

По всем вопросам о работе сервиса можно обращаться по электронному адресу peredplata@ukrposhta.ua или звонить: (044) 230 08 47, 050 100 27 23.

Газету “На пенсии”  на украинском языке можно оформить по ссылке , а на русском языке тут.

Подписку на “Пенсионную телепрограмму” можно также оформить на украинском языке и на русском

Онлайн-подписка на “Одесский дачник” есть только в русскоязычной версии.

Для Донецка и Луганска подписку можно оформить по другим ссылкам: газета “На пенсии” на украинском и русском языке, “Пенсионная телепрограмма” на русском и украинском языке, “Одесский дачник” – на русском.

Фото: psm7.com

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