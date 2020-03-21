Официально: при пожаре в одесском торговом центре никто не пострадал

Пожар 21 марта на Таирова в Одессе прокомментировал гендиректор ТРЦ City Center Андрей Халахур.
Так, по его словам, загорелись бытовые приборы в операторской не работающего сейчас кинотеатра, расположенного в ТРЦ, передает dumskaya.net.
Также Андрей Халахур отметил, что пожар был ликвидирован автоматической системой пожаротушения в здании.
Сотрудники ГСЧС обследуют помещения ТРЦ, проверяя, нет ли там скрытых очагов возгорания.
Как подчеркнул директор торгового центра, все магазины там закрыли в связи с карантином четыре дня назад. Работать продолжают только продуктовая точка “Сильпо”, аптека и банк “Восток”.
– К счастью, в результате пожара никто не пострадал, — сообщил Андрей Халахур.
Фото: dumskaya.net
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