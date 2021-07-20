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Коронавирус 20 июля: в Одесской области есть новые больные и умершие

Коронавирус 20 июля: в Одесской области есть новые больные и умершие

По данным Министерства охраны здоровья Украины, в целом по количеству зараженных Одесская область делит третье и четвертое места с Луганской областью. А на первом месте Киев с 225 случаями заражения.

Так, на сегодняшний день на Одесчине официально насчитывается 141 395 «коронавирусных» больных. За сутки зарегистрирована одна смерть от осложнения короновирусной болезни. Всего с начала эпидемии умерли 3003 больных. Выздоровели 16 человек (137 587).

В Украине на утро 19 июля выявили 598 случая COVID-19 против 192 сутками ранее. Общее число зараженных в стране на сегодня составляет 2 245 275 человек. За сутки умерли 25 человек, выздоровели 540 больных.

Ранее мы давали ответы на вопросы, какие возникают у одесситов относительно прививки от коронавируса, произведенной компаниее Пфайзер.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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