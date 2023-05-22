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Улицу у Канатной дороги в Одессе украсило фортепиано от знаменитости

Улицу у Канатной дороги в Одессе украсило фортепиано от знаменитости

В Одессе появилось еще одно место для культурного отдыха. На этот раз – это уличное фортепиано, сыграть на котором может каждый желающий.

В последние годы на улицах нашего города появлялись музыкальные инструменты. Так, было открыто фортепиано для свободного пользования возле Воронцовского переулка, затем собственное фортепиано установили на рынке «Книжка».

В этом году фортепиано появилось возле пляжной зоны. Приобрел его для одесситов и гостей города Эдгар Винницкий — участник шоу «Голос країни» и уличный музыкант с огромным опытом.

Музыкант смог приобрести фортепиано благодаря продаже своего пальто на аукционе. Об этом он сообщил на своей странице в  Instagram.

Сыграть на инструменте может любой желающий.

А установили фортепиано на побережье возле Канатной дороги. Если стоять спиной к морю, нужно повернуть налево и пройти сто метров.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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