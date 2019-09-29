Старинное одесское пианино поселилось в Зеленом театре

На этом старинном музыкальном инструменте можно разглядеть давние вензеля, фирменный знак. И теперь можно не просто прикоснуться к прошлому, но и поиграть на почтенном пианино: клавиши в порядке, инструмент настроен.

Его теперь называют пианино Маразли, потому что когда-то инструмент, которому больше 120 лет, находился в гостинице «Европейская», где проживал знаменитый одесский градоначальник…

Теперь старинный инструмент обрел свой очередной дом — Зеленый театр. Вера Рябущенко, администратор этого культурного пространства, которое, как и пианино, обрело новую жизнь, гостеприимно приглашает ознакомиться с инструментом, даже поиграть на нем.

Как рассказывает Вера, инструмент был создан в Австрии, «проживал» в упомянутой гостинице, потом много-много лет был украшением парадной одного из одесских домов. Его несколько раз реставрировали, и теперь оно обрело свой новый адрес — Зеленый театр.

— Как видите, инструмент не стоит под открытым небом, он в помещении, но когда театр закроется на зиму, будем думать, как сделать так, чтобы пианино достойно перезимовало. Попало оно к нам не совсем обычно. Собирали экспонаты для Музея детства, одессит Дмитрий Каневский и предложил нам принять в подарок старинный инструмент австрийского производства. Конечно же, мы очень обрадовались. И теперь инструмент будет не только достойным украшением Зеленого театра, на нем обязательно будут играть! — рассказывает Вера.

Сейчас многие специально заходят в Зеленой театр, чтобы полюбоваться раритетом. Многие выражают беспокойство: такому инструменты нужны соответствующие условия содержания. Но, как убеждают в Зеленом театре, пианино попало в хорошие руки: о нем будут хорошо заботиться.

Напомним, как рассказывала «Одесская жизнь», на одесской “Книжке” уже более года установлено пианино-дедушка. Кстати, находится оно на открытом воздухе, на ночь его тщательно укрывают, для него даже продуман навес. Рядом с инструментом уложены ноты, к игре на пианино приглашаются все желающие.