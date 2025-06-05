Об этом сообщили в Государственной экоинспекции Юго-Западного округа.

Птиц спасли во время очередного обстрела Одессы работники ресторана «Цирк». Пострадавшим пернатым оказали первичную ветеринарную помощь. Как оказалось, кроме ранений одна из птиц имеет застарелый перелом крыла.

Поскольку условия содержания в ресторане не соответствуют нормативам, экоинспекторы передали птиц зоопарку.Там они пройдут реабилитацию, а после лечения обе снова смогут вернуться в дикую природу.

Для справки: Канюк обыкновенный охраняется Бернской, Боннской конвенциями и Конвенцией CITES.

Ранее в Национальном парке “Тузловские лиманы” выпустили двух розовых пеликанов, которых подобрали и выходили волонтеры. Чтобы воссоединиться с природой птицы преодолели почти 700 км на машине.

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