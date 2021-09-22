Одиозный одессит Анатолий Вассерман стал депутатом российской Госдумы

Журналист, публицист, блогер, участник интеллектуальных игр из Одессы Анатолий Вассерман победил на выборах в Госдуму в Преображенском округе Москвы.

По данным российских информагентств, Вассерман набрал 33,66% голосов.

Анатолий Вассерман известен своей антиукраинской позицией. В сентябре 2015 года СБУ начала расследование в отношении интеллектуала по обвинению в сепаратизме и разжигании национальной вражды. Ему вменяли распространение в течение 2015 года материалов, содержащих призывы к изменению границ и территории Украины в совокупности с разжиганием национальной вражды.

В 2016 году Анатолий Вассерман получил гражданство РФ, а в 2021 году пошел на выборы в Госдуму как самовыдвиженец.

Показательно, что свою неприязнь у Украине одиозный одессит высказывал задолго до начала украино-российского конфликта. Вот как вспоминает свое общение с интеллектуалом в 2008 году депутат Одесского горсовета Петр Обухов:

«Уже тогда он высказывал антиукраинские мысли. Он говорил, что россия должна поглотить Украину. И даже придумал способ, как это сделать. По его мнению, нужно было, чтобы россия просто скупила все что можно в Украине. Мне тогда казалось, что это какие-то чудачества, и я не обращал внимания»

При этом Обухов считает, что, переехав жить в Россию, Вассерман сделал правильный шаг:

«Вызывает уважение то, что такой ненавистник Украины и любитель россии, сделал единственный правильный шаг – переехал в россию и принял российское гражданство. И теперь он депутат нелегитимной госдумы». (авторская орфография сохранена – ред.).

Анатолий Вассерман родился в Одессе в 1952 году. Известен как многократный победитель интеллектуальных телеигр «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг».

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Фото из открытых источников